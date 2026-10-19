'Faz um pouco de tudo', diz Steve Nash sobre brasileiro Gui Santos na NBA

Gui Santos é o único jogador brasileiro na NBA e deve ser titular do Golden State Warriors no início da temporada 2026-27, segundo o técnico Steve Kerr. Sem o pivô Kristaps Porzingis, o veterano Al Horford foi o substituto no início da pré-temporada.

Kerr, no entanto, acredita que é melhor trazê-lo do banco, o que dará oportunidade para Santos começar as partidas. Para ex-atletas da NBA ouvidos pela reportagem, o quarto ano do ala-pivô na liga será de "um passo à frente".

Eleito melhor jogador da NBA em 2005 e 2006, Steve Nash gosta do estilo de jogo do brasileiro. O ex-armador, que está no Hall da Fama da liga, elogiou a versatilidade de Gui Santos tanto na defesa quanto no ataque.



Pela intensidade em quadra, o brasileiro foi apelidado nas redes sociais de "Gui trabalhador". "Ele é um cara que dá liga ao time", disse Nash.

Faz um pouco de tudo. Ele tem envergadura e capacidade atlética para tentar marcar jogadores de várias posições, preencher as lacunas onde precisam dele. Ofensivamente, ele consegue acertar um arremesso, infiltrar, conectar jogadas. Então, acho que ele é meio que um jogador versátil que ainda está se desenvolvendo e que pode realmente ajudar os Warriors Steve Nash

Faz um pouco de tudo. Ele tem envergadura e capacidade atlética para tentar marcar jogadores de várias posições, preencher as lacunas onde precisam dele. Ofensivamente, ele consegue acertar um arremesso, infiltrar, conectar jogadas. Então, acho que ele é meio que um jogador versátil que ainda está se desenvolvendo e que pode realmente ajudar os Warriors Steve Nash Steve Nash Ex-Jogador da NBA

Comentarista do Prime Video nos EUA nesta temporada, Nash foi técnico do Brooklyn Nets entre 2020 e 2022. "Ser treinador nesta segunda-feira (19) em dia é muito difícil. A função é extremamente abrangente", admitiu. O ex-jogador chegou à NBA em 1996 e se aposentou em 2014, atuando por três franquias diferentes: Phoenix Suns, Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers.

Nash e Udonis Haslem, ídolo do Miami Heat e também comentarista do streaming, atenderam a reportagem e um pequeno grupo de jornalistas em Nova York. Conhecido pelo estilo de jogo "cerebral", Nash valorizou a capacidade de Gui Santos em entender o sistema dos Warriors  muito movimento sem bola no ataque, passes constantes e espaçamento de quadra.

Eles precisam de um cara que consiga espaçar a quadra o suficiente, mas que também consiga defender jogadores diferentes e saiba como jogar com seus companheiros de equipe. Mais importante ainda porque eles jogam de um jeito específico com o qual nem todo mundo se encaixa. E, por isso, ser capaz de jogar a partir de Draymond e do movimento de Steph é algo que acho que ele entende, e é por isso que ele é um jogador que eles gostariam de colocar como titular e desenvolver. Steve Nash

Haslem atuou na NBA por 20 anos, todos pelo Miami Heat. O ex-ala-pivô, mesma posição de Gui Santos, foi pelo mesmo caminho de Nash. Segundo ele, o brasileiro tem um bom arremesso de três pontos, espaça bem a quadra e pode dar "um passo à frente" nesta temporada.

Gosto do jogo dele. É um jogador alto que consegue arremessar bem de longa distância. Essa é uma ótima oportunidade para ele no Golden State. Porque, no Golden State, eles gostam de espaçar a quadra e de jogadores altos que conseguem arremessar. Acho que neste ano ele dá um passo à frente. Udonis Haslem

Santos foi selecionado pelos Warriors no Draft de 2022. Ele começou como profissional no Minas Tênis Clube. Em 2023, após um ano na liga de desenvolvimento, o brasileiro fez sua estreia na NBA.

No início de 2026, a lesão de Jimmy Butler abriu espaço na rotação, e Gui viveu seu melhor momento na liga. Ele marcou 31 pontos em uma partida disputada em março e se juntou a Leandrinho Barbosa, Nenê Hilário e Anderson Varejão na lista de brasileiros com jogos de pelo menos 30 pontos.

Gui foi titular em 30 das 68 partidas dos Warriors na temporada, chegando a passar dos 20 minutos de média em quadra. No ano anterior, foram só dois jogos como titular e pouco mais de 13 minutos em quadra por partida. Em 2023-24, jogou 23 vezes, nenhuma como titular, e teve 8,3 minutos de média.

Haslem acredita que as oportunidades desta temporada, que começa na terça-feira (20), podem ajudar o brasileiro a se desenvolver. Os Warriors estreiam no dia seguinte (21), contra o Los Angeles Lakers, na Califórnia.