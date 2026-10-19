'Faz um pouco de tudo', diz Steve Nash sobre brasileiro Gui Santos na NBA

Gui Santos é o único jogador brasileiro na NBA e deve ser titular do Golden State Warriors no início da temporada 2026-27, segundo o técnico Steve Kerr. Sem o pivô Kristaps Porzingis, o veterano Al Horford foi o substituto no início da pré-temporada.
Kerr, no entanto, acredita que é melhor trazê-lo do banco, o que dará oportunidade para Santos começar as partidas. Para ex-atletas da NBA ouvidos pela reportagem, o quarto ano do ala-pivô na liga será de "um passo à frente".
Eleito melhor jogador da NBA em 2005 e 2006, Steve Nash gosta do estilo de jogo do brasileiro. O ex-armador, que está no Hall da Fama da liga, elogiou a versatilidade de Gui Santos tanto na defesa quanto no ataque.
Pela intensidade em quadra, o brasileiro foi apelidado nas redes sociais de "Gui trabalhador". "Ele é um cara que dá liga ao time", disse Nash.
Faz um pouco de tudo. Ele tem envergadura e capacidade atlética para tentar marcar jogadores de várias posições, preencher as lacunas onde precisam dele. Ofensivamente, ele consegue acertar um arremesso, infiltrar, conectar jogadas. Então, acho que ele é meio que um jogador versátil que ainda está se desenvolvendo e que pode realmente ajudar os Warriors Steve Nash
Faz um pouco de tudo. Ele tem envergadura e capacidade atlética para tentar marcar jogadores de várias posições, preencher as lacunas onde precisam dele. Ofensivamente, ele consegue acertar um arremesso, infiltrar, conectar jogadas. Então, acho que ele é meio que um jogador versátil que ainda está se desenvolvendo e que pode realmente ajudar os Warriors Steve Nash
Steve Nash Ex-Jogador da NBA
Comentarista do Prime Video nos EUA nesta temporada, Nash foi técnico do Brooklyn Nets entre 2020 e 2022. "Ser treinador nesta segunda-feira (19) em dia é muito difícil. A função é extremamente abrangente", admitiu. O ex-jogador chegou à NBA em 1996 e se aposentou em 2014, atuando por três franquias diferentes: Phoenix Suns, Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers.
Nash e Udonis Haslem, ídolo do Miami Heat e também comentarista do streaming, atenderam a reportagem e um pequeno grupo de jornalistas em Nova York. Conhecido pelo estilo de jogo "cerebral", Nash valorizou a capacidade de Gui Santos em entender o sistema dos Warriors muito movimento sem bola no ataque, passes constantes e espaçamento de quadra.
Eles precisam de um cara que consiga espaçar a quadra o suficiente, mas que também consiga defender jogadores diferentes e saiba como jogar com seus companheiros de equipe. Mais importante ainda porque eles jogam de um jeito específico com o qual nem todo mundo se encaixa. E, por isso, ser capaz de jogar a partir de Draymond e do movimento de Steph é algo que acho que ele entende, e é por isso que ele é um jogador que eles gostariam de colocar como titular e desenvolver. Steve Nash
Haslem atuou na NBA por 20 anos, todos pelo Miami Heat. O ex-ala-pivô, mesma posição de Gui Santos, foi pelo mesmo caminho de Nash. Segundo ele, o brasileiro tem um bom arremesso de três pontos, espaça bem a quadra e pode dar "um passo à frente" nesta temporada.
Gosto do jogo dele. É um jogador alto que consegue arremessar bem de longa distância. Essa é uma ótima oportunidade para ele no Golden State. Porque, no Golden State, eles gostam de espaçar a quadra e de jogadores altos que conseguem arremessar. Acho que neste ano ele dá um passo à frente. Udonis Haslem
Santos foi selecionado pelos Warriors no Draft de 2022. Ele começou como profissional no Minas Tênis Clube. Em 2023, após um ano na liga de desenvolvimento, o brasileiro fez sua estreia na NBA.
No início de 2026, a lesão de Jimmy Butler abriu espaço na rotação, e Gui viveu seu melhor momento na liga. Ele marcou 31 pontos em uma partida disputada em março e se juntou a Leandrinho Barbosa, Nenê Hilário e Anderson Varejão na lista de brasileiros com jogos de pelo menos 30 pontos.
Gui foi titular em 30 das 68 partidas dos Warriors na temporada, chegando a passar dos 20 minutos de média em quadra. No ano anterior, foram só dois jogos como titular e pouco mais de 13 minutos em quadra por partida. Em 2023-24, jogou 23 vezes, nenhuma como titular, e teve 8,3 minutos de média.
Haslem acredita que as oportunidades desta temporada, que começa na terça-feira (20), podem ajudar o brasileiro a se desenvolver. Os Warriors estreiam no dia seguinte (21), contra o Los Angeles Lakers, na Califórnia.
No ano passado ele teve uma temporada razoavelmente boa. Eu gostaria que tivesse sido um pouco melhor para ele, mas acho que neste ano ele vai ter oportunidades de jogar mais e ganhar mais experiência
Udonis Haslem Ex-jogador da NBA