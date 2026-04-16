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Basquete feminino e masculino

Escolas estaduais representam o Espírito Santo na maior competição escolar do país

Estudantes-atletas capixabas disputam os Jogos Escolares Brasileiros em Brasília

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 17:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2026 às 17:05
Escolas estaduais representam o Espírito Santo no Jogos Escolares Brasileiros
Os Tios da Foto

Duas escolas da rede pública estadual do Espírito Santo embarcaram neste sábado (11) para Brasília, no Distrito Federal, com um objetivo em comum: representar o Estado nos Jogos Escolares Brasileiros (Jebs), principal competição do esporte escolar no país. O torneio acontece até o dia 18 de abril e reúne estudantes de todas as regiões do Brasil.


No basquete feminino, a representação capixaba fica por conta da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Teófilo Paulino, do município de Domingos Martins. Já no masculino, o Colégio Estadual do Espírito Santo, de Vitória, entra em quadra para defender o Estado na competição nacional.


A participação das equipes é resultado do bom desempenho nas etapas seletivas realizadas em nível estadual. As competições mobilizaram escolas de diversos municípios e evidenciaram o crescimento do esporte educacional no Espírito Santo.


Além da disputa por medalhas, os Jogos Escolares Brasileiros também têm como objetivo promover valores como disciplina, inclusão social e desenvolvimento dos estudantes por meio do esporte.

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