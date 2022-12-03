Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Dumfries faz gol e Holanda é 1ª nas quartas de final da Copa do Mundo
Venceu EUA

Dumfries faz gol e Holanda é 1ª nas quartas de final da Copa do Mundo

Jogador Denzel Dumfries, de 26 anos, decidiu o jogo para a Holanda, e fez o terceiro gol na vitória por 3 a 1 contra os Estados Unidos

Publicado em 03 de Dezembro de 2022 às 14:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 dez 2022 às 14:18
Denzel Dumfries, de 26 anos, decidiu o jogo para a Holanda. Deu duas assistências, tirou uma bola em cima da linha e, quando os Estados Unidos ameaçaram, fez o terceiro gol na vitória por 3 a 1, no Estádio Internacional Khalifa, garantindo a ida do time às quartas de final desta Copa do Mundo.
Denzel Dumfries, da Holanda, comemora seu terceiro gol, enquanto Matt Turner, dos EUA, reage
Denzel Dumfries, da Holanda, comemora seu terceiro gol, enquanto Matt Turner, dos EUA, reage Crédito: Reuters/Folhapress
Seu sonho sempre foi defender a Holanda. Ele chegou a atuar por Aruba, sob a condição de que os jogos não fossem oficiais, para manter o sonho vivo quando ainda era adolescente, em 2014. O objetivo deu certo dois anos depois, quando passou a ser convocado para os times de base do país europeu.
A estreia entre os profissionais foi em 2018 como parte da geração que tentaria trazer a Holanda de volta à Copa do Mundo após sequer participar da edição daquele ano, disputada na Rússia.
Em campo, ele passou para Memphis Depay aos oito minutos. A bola veio perfeita no pé direito do atacante, que emendou um bonito chute de primeira e balançou a rede, aos nove. O segundo gol, aos 45, seguiu a mesma cartilha, mudando somente o finalizador. Daley Blind fez o dele, quase repetindo Memphis, e comemorou com seu pai, Danny Blind, que estava na beira do gramado.
Os Estados Unidos tentaram pressionar e diminuíram com Wright, aos 30 do segundo tempo. Cinco minutos depois, porém, foi a vez de Dumfries receber cruzamento de Blind para deixar o dele e definir o placar.
A Holanda agora aguarda a definição da partida entre Argentina e Austrália para saber quem enfrentará nas quartas. O jogo será disputado na sexta-feira (9), às 16h, no estádio de Lusail.
Local: Estádio Internacional Khalifa, em Al-Rayyan, no Qatar
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)
Assistentes: Bruno Boschilia e Bruno Pires (ambos do BRA)
VAR: Nicolás Gallo (COL)
Público: 44.846 mil torcedores
Gols: Memphis Depay, aos 9min, e Daley Blind, aos 45min do primeiro tempo; Wright, aos 30min, e Dumfries (HOL), aos 35min do 2º
Cartãões amarelos: Koopmeiners (HOL) e De Jong (HOL)
HOLANDA
Noppert; Timber, van Dijk, Aké; Dumfries, Klaassen, De Roon, De Jong e Blind; Depay e Gakpo. Técnico: Louis van Gaal
EUA
Turner; Dest, Zimmerman, Ream e Robinson; Musah, Adams e McKennie; Ferreira, Weah e Pulisic. Técnico: Gregg Berhalter

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados