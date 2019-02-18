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Incêndio

Dirigentes da categoria de base do Flamengo prestam depoimento

Dez atletas das categorias de base do Flamengo, entre 14 e 16 anos, morreram na tragédia. Outros três foram internados

Publicado em 

18 fev 2019 às 18:41

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 18:41

Dirigentes da categoria de base do Flamengo prestam depoimento Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
Dois dirigentes das categorias de base do Flamengo prestaram depoimento nesta segunda-feira (18) na 42ª Delegacia de Polícia (DP), no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, responsável pela investigação sobre o incêndio que atingiu o Centro de Treinamento George Helal, conhecido como Ninho do Urubu, no dia 8. Dez atletas das categorias de base do Flamengo, entre 14 e 16 anos, morreram na tragédia. Outros três foram internados, um deles em estado grave.
> Incêndio no Urubu: zagueiro capixaba mostra evolução e começa a andar
O gerente das categorias de base, Eduardo Freeland, e o vice-presidente das categorias de base, Victor Zanelli, chegaram juntos ao local, às 9h50. Zanelli deixou a delegacia às 13h30, sem dar declarações à imprensa.
A Polícia Civil não divulga nenhuma informação, já que a investigação está em sigilo.
> Crivella diz que Fla ter pago parte das multas apontou que iriam seguir recomendações

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