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Machucou!

Danilo, do Botafogo, é cortado da seleção brasileira após lesão

Dores começaram na partida contra o Internacional, no dia 24 de novembro

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 14:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 nov 2026 às 14:57
Danilo, Botafogo
Danilo, Botafogo Vitor Silva/BFR
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou na noite desta quarta-feira (4) o corte do volante Danilo, do Botafogo. O jogador sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita.

O jogador começou a sentir dores durante a partida contra o Internacional, no sábado (24), e foi substituído. Na partida seguinte, contra o Remo, ele já desfalcou a equipe carioca.

Na noite desta quarta, antes de entrar em campo contra o Atlético-MG, o Botafogo informou a lesão do jogador e a CBF anunciou que o jogador foi desconvocado. Nenhum atleta será convocado para o lugar dele. O volante estava na lista dos convocados para os jogos contra o Japão, dia 14, e Singapura, no dia 17.
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Botafogo Brasileirão Seleção brasileira
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