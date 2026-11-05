Danilo, do Botafogo, é cortado da seleção brasileira após lesão

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou na noite desta quarta-feira (4) o corte do volante Danilo, do Botafogo. O jogador sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita.
O jogador começou a sentir dores durante a partida contra o Internacional, no sábado (24), e foi substituído. Na partida seguinte, contra o Remo, ele já desfalcou a equipe carioca.
Na noite desta quarta, antes de entrar em campo contra o Atlético-MG, o Botafogo informou a lesão do jogador e a CBF anunciou que o jogador foi desconvocado. Nenhum atleta será convocado para o lugar dele. O volante estava na lista dos convocados para os jogos contra o Japão, dia 14, e Singapura, no dia 17.