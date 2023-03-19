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Futebol

Conmebol divulga ranking dos clubes da Libertadores e argentino lidera

A Conmebol divulgou o ranking 2023, com as posições de cada um dos 32 clubes classificados para a fase de grupos da Libertadores.

Publicado em 19 de Março de 2023 às 17:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mar 2023 às 17:08
A Conmebol divulgou o ranking 2023, com as posições de cada um dos 32 clubes classificados para a fase de grupos da Libertadores. Campeão em 2018, o River Plate é o primeiro colocado e os brasileiros e últimos campeões, Palmeiras e Flamengo, respectivamente, completam o 'pódio'.
Conmebol receberá 50 mil doses de vacina contra a Covid-19
Conmebol divulga ranking dos clubes da Libertadores e argentino lidera Crédito: Norberto Duarte/AFP
A lista elenca apenas os clubes classificados para a fase de grupos da competição continental, que terá início no próximo dia 4 de abril. O Athletico-PR, finalista no ano passado, ficou em sétimo e é o terceiro brasileiro entre os dez melhores colocados.
Atlético-MG (11º), Internacional (18º), Corinthians (24º) e Fluminense (32º) completam a lista dos representantes do futebol brasileiro. O Boca Juniors é o quarto, seguido pelo Nacional do Uruguai, em sétimo.
O sorteio dos grupos da Libertadores 2023 será no dia 27 de março, às 21h (horário de Brasília). A cerimônia na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, vai definir os oito grupos a partir de quatro potes.
Flamengo (Brasil), River Plate (Argentina), Palmeiras (Brasil), Boca Juniors (Argentina), Nacional (Uruguai), Athletico-PR (Brasil), Independiente del Valle (Equador) e Olimpia (Paraguai) são os cabeças de chave, no Pote 1.

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