A Conmebol divulgou o ranking 2023, com as posições de cada um dos 32 clubes classificados para a fase de grupos da Libertadores. Campeão em 2018, o River Plate é o primeiro colocado e os brasileiros e últimos campeões, Palmeiras e Flamengo, respectivamente, completam o 'pódio'.

Conmebol divulga ranking dos clubes da Libertadores e argentino lidera Crédito: Norberto Duarte/AFP

A lista elenca apenas os clubes classificados para a fase de grupos da competição continental, que terá início no próximo dia 4 de abril. O Athletico-PR, finalista no ano passado, ficou em sétimo e é o terceiro brasileiro entre os dez melhores colocados.

Atlético-MG (11º), Internacional (18º), Corinthians (24º) e Fluminense (32º) completam a lista dos representantes do futebol brasileiro. O Boca Juniors é o quarto, seguido pelo Nacional do Uruguai, em sétimo.

O sorteio dos grupos da Libertadores 2023 será no dia 27 de março, às 21h (horário de Brasília). A cerimônia na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, vai definir os oito grupos a partir de quatro potes.