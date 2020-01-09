Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Comitê Olímpico proíbe gestos políticos durante Olimpíadas de Tóquio
Japão

Comitê Olímpico proíbe gestos políticos durante Olimpíadas de Tóquio

O evento vai acontecer entre 24 de julho e 9 de agosto

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 16:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 16:44
Paulo André é um atleta de alto rendimento e está treinando para ter uma boa participação nas Olimpíadas de Tóquio Crédito: Acervo Pessoal
O COI (Comitê Olímpico Internacional) divulgou nesta quinta-feira (9) comunicado detalhando que tipos de protestos não serão permitidos aos atletas durante os Jogos Olímpicos de Tóquio neste ano. O evento vai acontecer entre 24 de julho e 9 de agosto.
O texto foi desenvolvido pela comissão de atletas da entidade. Estarão vetados mostrar qualquer tipo de mensagem que possa ser interpretada como política, como cartazes ou pulseiras; fazer gestos de natureza não esportiva, como sinal com as mãos ou se ajoelhar e se recusar a seguir os protocolos das cerimônias.
Na semana passada, o presidente do COI, Thomas Bach, já havia adiantado que as autoridades não permitiriam manifestações políticas.
"Há a necessidade de respeitar os outros atletas e seus momentos de glória e não tirar a atenção disso de nenhuma forma. Com demonstrações na área de jogo, na Vila Olímpica ou durante as cerimônias oficiais, a dignidade da competição estará destruída para todos os atletas", afirma o texto divulgado pelo COI.
O comitê afirma que os atletas que quebrarem a norma estarão sujeitos a medidas disciplinares, embora não esteja claro quais poderão ser.
A intenção do COI é evitar repetição de protestos que aconteceram em eventos esportivos recentes. Dois atletas americanos foram advertidos pelo comitê olímpico do país por incidentes nos Jogos Panamericanos de Lima, no ano passado. O esgrimista Rance Imboden se ajoelhou durante a execução do hino e a arremessadora de martelo Gwen Berry ergueu o punho em protesto.
Também em 2019 nadadores da Austrália e Reino Unido se recusaram a subir ao pódio do Mundial de Natação com o chinês Sun Yang. acusado de estar envolvido em episódios de doping.
Em 2016, durante os Jogos Olímpicos do Rio, o etípoe Feyssa Lilesa, medalhista de prata na maratona, cruzou a linha de chegada com os pulsos cerrados e erguidos em formato de X, sinal de apoio aos protestos por liberdade em uma região do seu país.

Veja Também

Botafogo x Vitória-ES: confira preço e pontos de venda de ingressos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados