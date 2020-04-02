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Jogos em 2021

COI dá autonomia a comitês para qualificação de atletas para Tóquio

Cerca de 57% dos 11 mil atletas já se classificaram para os Jogos de Tóquio antes dos torneios de qualificação serem descartados por causa da pandemia do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 15:37

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 15:37

Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2020
Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão Crédito: Divulgação / Comitê Olímpico Internacional
O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou, nesta quinta-feira (2), que os atletas já qualificados para a Olimpíada de Tóquio-2020 precisarão ser escolhidos novamente por seus respectivos comitês nacionais para poderem disputar a competição no próximo ano entre os dias 23 de julho e 8 de agosto.
"Estão mantidas todas as qualificações alcançadas por comitês olímpicos nacionais e atletas individuais", afirmou Kit McConnell, diretor do COI, em teleconferência. "Qualquer atleta precisa ser selecionado individualmente porque representam seus comitês. Em todos os esportes, os comitês terão o direito de selecionar seus atletas."
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Cerca de 57% dos 11 mil atletas já se classificaram para os Jogos de Tóquio antes dos torneios de qualificação serem descartados por causa da pandemia do coronavírus.

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Outro problema do COI é a Vila Olímpica, cujos apartamentos estavam planejados para serem vendidos ainda este ano, antes do adiamento dos Jogos para o ano que vem. "A Vila faz parte da primeira prioridade", afirmou Christophe Dubi, diretor executivo dos Jogos Olímpicos. "A Vila é a casa longe de casa. Está absolutamente nessa lista de urgências."
Dubi disse que esses locais prioritários, incluindo as dezenas de instalações esportivas, locais de convenções e milhares de quartos de hotel, precisam ser reconfigurados rapidamente. "Tudo isso deve ser garantido por mais um ano", disse o dirigente, que previu a resolução dessas "prioridades" em semanas.

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