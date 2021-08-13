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CBF detalha jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil

O primeiro confronto a ser realizado será entre Athletico-PR e Santos, no dia 25, a partir das 19h. Na mesma data, a partir das 21h30, Grêmio e Fla medem forças em Porto Alegre
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

12 ago 2021 às 22:27

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 22:27

Copa do Brasil
O sorteio da fase de oitavas de final da Copa do Brasil 2021 ocorreu nesta terça-feira (22) Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A CBF divulgou no final da tarde desta quarta-feira (12) as datas, locais e horários dos jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os confrontos de ida serão nos dias 25 e 26 de agosto.
O primeiro confronto a ser realizado será entre Athletico-PR e Santos, no dia 25, a partir das 19h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. Na mesma data, a partir das 21h30, Grêmio e Flamengo medem forças em Porto Alegre, enquanto São Paulo e Fortaleza se enfrentam no Morumbi, em São Paulo.
O primeiro jogo entre Fluminense e Atlético-MG acontece no dia 26, a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Já os horários e datas dos confrontos de volta serão definidos posteriormente.

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