CBF detalha jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil

O sorteio da fase de oitavas de final da Copa do Brasil 2021 ocorreu nesta terça-feira (22) Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A CBF divulgou no final da tarde desta quarta-feira (12) as datas, locais e horários dos jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os confrontos de ida serão nos dias 25 e 26 de agosto.

O primeiro confronto a ser realizado será entre Athletico-PR e Santos, no dia 25, a partir das 19h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. Na mesma data, a partir das 21h30, Grêmio e Flamengo medem forças em Porto Alegre, enquanto São Paulo e Fortaleza se enfrentam no Morumbi, em São Paulo.

🗓⏰ DATAS E HORÁRIOS DOS JOGOS DE IDA DAS #QuartasDeFinal DEFINIDOS!



⚠️ Informações das partidas de volta ainda a definir. #CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/AOH8EXXsYJ — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) August 12, 2021