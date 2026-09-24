AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Campeão de evento do UFC, capixaba de 12 anos tem Jacaré como ídolo e desponta no jiu-jítsu
Artes marciais

Campeão de evento do UFC, capixaba de 12 anos tem Jacaré como ídolo e desponta no jiu-jítsu

Logan Carneiro venceu edição do UFC BJJ Open com e sem quimono

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 15:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2026 às 15:34
Logan Carneiro Caliman
Logan Carneiro Caliman Acervo Pessoal

O capixaba Logan Carneiro Caliman vem ganhando destaque no cenário do jiu-jítsu internacional. Com medalhas e participação em importantes torneios, o faixa-amarela de 13 anos, que compete na categoria dos pesados, alcançou um feito ainda maior em agosto deste ano, quando venceu o UFC BJJ Open em Las Vegas, nas modalidades com e sem quimono.

    Logan nasceu em Vila Velha, mas vive nos Estados Unidos desde os três anos de idade. Aos nove começou no jiu-jítsu após sofrer bullying na escola. Tendo ingressado no mundo da luta com objetivo inicial de se defender e ganhar confiança, o capixaba não esconde que sua visão da vida mudou através dos tatames.

    Quando comecei a treinar, eu tinha nove anos, e comecei porque sofria bullying na escola. Eu queria aprender para ter mais confiança e para me defender, além de ser importante para uma criança praticar um esporte. Eu enxergo o jiu-jítsu não só como um esporte, mas como um professor. Vão ter momentos de dificuldade na luta, e isso também acontece na vida. Na vida, quando tiver alguma dificuldade, não vou desistir. Eu tinha tanta dificuldade no jiu-jítsu, por que eu vou desistir na vida?

    Logan Carneiro Caliman Campeão do UFC BJJ Open em Las Vegas

    Tutelado por diferentes faixas-pretas da arte suave durante seus anos de treino, Logan teve Jair Lacerda como primeiro mestre, sendo ensinado posteriormente por Maurício Antunes, e hoje por Matheus Rodrigues e Gabriel Luz, na academia BAZA. Representando a equipe de Burbank, Logan alcançou excelentes resultados em Las Vegas, no UFC BJJ Open, e demonstrou encanto pelas regras da competição.

    Gostei muito da experiência no UFC BJJ, por ser muito organizado e pelas regras que combatem a inatividade e permitem que façamos um show. Fiz 4 lutas com e sem quimono e venci as duas categorias. O campeonato é muito bom e vai melhorar. Acho que meu destaque foi não desistir. Não tem segredo, é treinar e vontade de ganhar 

    Logan Carneiro Caliman Campeão do UFC BJJ Open em Las Vegas

    Orgulho da terra natal e fã do conterrâneo Ronaldo Jacaré

    Destaque com e sem quimono, o jovem faz questão de treinar as duas alternativas, mas não esconde o apreço pelo “pano”: “Acho mais técnico, com mais detalhes e pegadas”, confessa. Apesar de ter sido criado longe do Brasil, Logan garante que não se desconectou de suas raízes, e destaca a importância do jiu jitsu como meio de união entre ele, o país e a cidade de Vila Velha.

    Carrego o Espírito Santo e o Brasil comigo, sou brasileiro, meu espírito é de brasileiro. Eu gosto muito de Vila Velha. Eu cresci aqui (EUA), mas o Brasil sempre fez parte de quem eu sou, principalmente por meio do jiu-jítsu

    Logan Carneiro Caliman Campeão do UFC BJJ Open em Las Vegas

    Logan Carneiro Caliman
    Logan Carneiro Caliman Acervo Pessoal
    Orgulhoso de suas origens, Logan é fã de carteirinha de outro capixaba: o ex-lutador de jiu-jítsu e MMA Ronaldo Jacaré. O jovem lutador lembrou o impacto de ver as lutas do lendário ex-UFC e revelou que se inspira no veterano.

    Minhas raízes estão em Vila Velha, que é a terra do Jacaré. Ele sempre foi uma inspiração. Fui vendo o jogo dele e achei as quedas muito maneiras, que foi o que me levou ao judô, que comecei para melhorar as quedas no jiu jitsu. É por isso que representar o Brasil em competições tem um significado muito legal para mim. O meu pai que me mostrou as lutas do Jacaré, e para mim foi uma coisa muito forte. A vontade dele de ganhar mostrou tudo, é vontade, se você quer ganhar tem que ter vontade, treinar todo dia e não reclamar. Ele que me inspirou a querer fazer jiu jitsu, foi um dos motivos

    Logan Carneiro Caliman Campeão do UFC BJJ Open em Las Vegas

    este vídeo pode te interessar

    Tópicos Relacionados

    Luta UFC MMA
    Viu algum erro?
    Fale com a redação
    Informar erro!

    Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

    Fale com a gente

    Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

    A Gazeta integra o

    Saiba mais

    Recomendado para você

    Imagem BBC Brasil
    Viagens internacionais e jatinho de Vorcaro: os vínculos de Flávio Bolsonaro com Willer Tomaz, alvo da PF no escândalo do INSS
    Imagem de destaque
    Jardim da Penha em edição especial de encontro de brechós nesta sexta (25)
    O empresário Pedro Lourenço segura a camisa do Cruzeiro, que acabou arrematada por R$ 40 mil no leilão
    Camisa de time de futebol é vendida por R$ 40 mil em leilão no ES

    Privacidade e segurança

    © 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados