Campeão de evento do UFC, capixaba de 12 anos tem Jacaré como ídolo e desponta no jiu-jítsu

Minhas raízes estão em Vila Velha, que é a terra do Jacaré. Ele sempre foi uma inspiração. Fui vendo o jogo dele e achei as quedas muito maneiras, que foi o que me levou ao judô, que comecei para melhorar as quedas no jiu jitsu. É por isso que representar o Brasil em competições tem um significado muito legal para mim. O meu pai que me mostrou as lutas do Jacaré, e para mim foi uma coisa muito forte. A vontade dele de ganhar mostrou tudo, é vontade, se você quer ganhar tem que ter vontade, treinar todo dia e não reclamar. Ele que me inspirou a querer fazer jiu jitsu, foi um dos motivos