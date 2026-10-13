Brasileiro tem Flamengo favorito e trio em apuros após 30ª rodada

A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim, e o Flamengo segue favorito ao título. Na outra ponta da tabela, Internacional, Grêmio e Corinthians veem o risco de queda cada vez maior. Os dados são do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.

O Flamengo tem 68,1% de probabilidade de ser campeão. A equipe venceu o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, e manteve a distância de um ponto para o Palmeiras.

O time paulista tem 31,6% de chance de título. O Palmeiras venceu o Corinthians por 4 a 1 nesta rodada.

Athletico, Fluminense, Cruzeiro e Bahia, que eram as demais ameaças à dupla, têm chances cada vez mais remotas de título.

Flamengo: 68,1%Palmeiras: 31,6%Athletico: 0,27%Fluminense: 0,04%Cruzeiro: 0,005%Bahia: 0,003%Atlético-MG: 0,001%

Chapecoense e Remo têm queda encaminhada. Os catarinenses foram derrotas pelo Athletico por 4 a 1 na rodada, e os paraenses empataram por 0 a 0.

A dupla Gre-Nal segue no Z4 após empate no clássico: o Grêmio tem 63,6% de risco de queda, e o Inter soma 49,2%.

Corinthians e Mirassol são os outros times mais ameaçados além dos que já estão no Z4. O Timão perdeu para o Palmeiras na rodada, e o Leão Caipira foi derrotado pelo Bahia.

Vasco, Vitória, Botafogo e Coritiba estão na faixa dos times que têm de 1% a 8% de chance de queda.

Probabilidade de queda dos times do Brasileirão





Chapecoense: 99,94%

Remo: 97,8%

Grêmio: 63,6%

Internacional: 49,2%

Corinthians: 41,9%

Mirassol: 23,9%

Vasco: 8,4%

Vitória: 6,8%

Botafogo: 6%

Coritiba: 1,2%

São Paulo: 0,92%

Red Bull Bragantino: 0,23%

Santos: 0,024%





Tabela do Campeonato Brasileiro

1 - Flamengo - 64 pontos

2 - Palmeiras - 63 pontos

3 - Athletico-PR - 53 pontos

4 - Fluminense - 51 pontos

5 - Bahia - 49 pontos

6 - Cruzeiro - 48 pontos

7 - Atlético-MG - 47 pontos

8 - Santos - 42 pontos

9 - Red Bull Bragantino - 40 pontos

10 - São Paulo - 39 pontos

11 - Coritiba - 39 pontos

12 - Vitória - 36 pontos

13 - Botafogo - 36 pontos

14 - Vasco - 35 pontos

15 - Mirassol - 33 pontos

16 - Corinthians - 32 pontos

17 - Internacional - 32 pontos

18 - Grêmio - 31 pontos

19 - Remo - 25 pontos