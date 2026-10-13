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Futebol Nacional

Brasileiro tem Flamengo favorito e trio em apuros após 30ª rodada

Internacional, Grêmio e Corinthians veem risco de queda cada vez maior

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 14:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 out 2026 às 14:18
Flamengo x Fluminense
Flamengo x Fluminense Reuters/Folhapress
 A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim, e o Flamengo segue favorito ao título. Na outra ponta da tabela, Internacional, Grêmio e Corinthians veem o risco de queda cada vez maior. Os dados são do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.
O Flamengo tem 68,1% de probabilidade de ser campeão. A equipe venceu o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, e manteve a distância de um ponto para o Palmeiras.
O time paulista tem 31,6% de chance de título. O Palmeiras venceu o Corinthians por 4 a 1 nesta rodada.
Athletico, Fluminense, Cruzeiro e Bahia, que eram as demais ameaças à dupla, têm chances cada vez mais remotas de título.
Flamengo: 68,1%Palmeiras: 31,6%Athletico: 0,27%Fluminense: 0,04%Cruzeiro: 0,005%Bahia: 0,003%Atlético-MG: 0,001%
Chapecoense e Remo têm queda encaminhada. Os catarinenses foram derrotas pelo Athletico por 4 a 1 na rodada, e os paraenses empataram por 0 a 0.
A dupla Gre-Nal segue no Z4 após empate no clássico: o Grêmio tem 63,6% de risco de queda, e o Inter soma 49,2%.
Corinthians e Mirassol são os outros times mais ameaçados além dos que já estão no Z4. O Timão perdeu para o Palmeiras na rodada, e o Leão Caipira foi derrotado pelo Bahia.
Vasco, Vitória, Botafogo e Coritiba estão na faixa dos times que têm de 1% a 8% de chance de queda.

Probabilidade de queda dos times do Brasileirão


Chapecoense: 99,94%
Remo: 97,8%
Grêmio: 63,6%
Internacional: 49,2%
Corinthians: 41,9%
Mirassol: 23,9%
Vasco: 8,4%
Vitória: 6,8%
Botafogo: 6%
Coritiba: 1,2%
São Paulo: 0,92%
Red Bull Bragantino: 0,23%
Santos: 0,024%

Tabela do Campeonato Brasileiro

1 - Flamengo - 64 pontos
2 - Palmeiras - 63 pontos
3 - Athletico-PR - 53 pontos
4 - Fluminense - 51 pontos
5 - Bahia - 49 pontos
6 - Cruzeiro - 48 pontos
7 - Atlético-MG - 47 pontos
8 - Santos - 42 pontos
9 - Red Bull Bragantino - 40 pontos
10 - São Paulo - 39 pontos
11 - Coritiba - 39 pontos
12 - Vitória - 36 pontos
13 - Botafogo - 36 pontos
14 - Vasco - 35 pontos
15 - Mirassol - 33 pontos
16 - Corinthians - 32 pontos
17 - Internacional - 32 pontos
18 - Grêmio - 31 pontos
19 - Remo - 25 pontos
20 - Chapecoense - 18 pontos
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