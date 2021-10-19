Atlético-MG tenta retomar confiança contra o Fortaleza após fim de série invicta

Zaracho, meia do Galo Crédito: Pedro Souza/Atlético

Após ser derrotado pelo Atlético-GO no domingo (17), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e, assim, ver sua invencibilidade que durava 18 jogos ser interrompida, o Atlético-MG muda a chave e, nesta quarta-feira (20), inicia a batalha nas semifinais da Copa do Brasil.

O Fortaleza, adversário dos mineiros na penúltima fase do milionário torneio nacional, chega ao confronto dois dias depois de ter completado 103 anos de fundação e espera fazer a festa em pleno Mineirão, no jogo de ida marcado para as 21h30 (de Brasília).

Integrantes do G-4 do Brasileiro - com o Atlético na liderança, e o Fortaleza em terceiro -, mineiros e cearenses ficam de olho na bolada oferecida pela Copa do Brasil, de R$ 56 milhões ao campeão e metade disso ao segundo colocado, mas também na possibilidade de levar para casa uma grande conquista.

O Atlético-MG busca o seu segundo caneco da competição, sete anos depois de ter sido campeão sobre o arquirrival Cruzeiro, enquanto o Fortaleza, que já faz campanha histórica com Juan Pablo Vojvoda ao chegar a essa altura do torneio, sonha com o título inédito.

A partida ainda deve testar a confiança dos atleticanos na volta a um mata-mata. Em sua última disputa deste tipo, o time de Cuca acabou eliminado da Copa Libertadores após empate em 1 a 1 com o Palmeiras em casa - com 0 a 0 na partida de ida, os alvinegros deixaram o torneio invictos.

"É uma semifinal. São jogos difíceis. É o terceiro colocado do Brasileiro contra o líder. Já entendemos o jogo do adversário, mas, até quarta-feira, colocaremos algumas partes em treinamento para fazermos um grande jogo. Já convoco os torcedores para nos ajudar, nos incentivar e entender os defeitos que tivermos durante o jogo", disse Cuca ainda em Goiânia, após a derrota para o Atlético-GO.

"É uma competição muito importante. Fui campeão como jogador, pelo Grêmio, na primeira edição, inclusive. Como treinador, ainda não ganhei. Mas, para ganhar, você tem que estar na final, né? Então, este é o primeiro passo. Vamos nos preparar para, na quarta-feira, fazermos um grande jogo", acrescentou.

Antes de ser semifinalista, o time comandado por Cuca passou por Remo, na terceira fase, Bahia, nas oitavas, e Fluminense, nas quartas.

Já a equipe do argentino Vojvoda, que não disputou a atual edição da Libertadores, teve, por conta disso, caminho mais longo: na primeira fase, superou o Caxias-RS, na segunda, o Ypiranga-RS, na terceira, o rival Ceará, nas oitavas, o CRB-AL e, nas quartas, deixou para trás o São Paulo.

Para o confronto no Mineirão, o Atlético-MG colocou à venda cerca de 24 mil ingressos, o que corresponde a 40% da capacidade máxima do estádio. Apesar de o preço ter desagradado o torcedor - os valores variam de R$ 105 a R$ 500 -, a expectativa é de casa cheia.

INFORMAÇÕES SOBRE O JOGO

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (20).

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA-SC).

VAR: Wagner Reway (FIFA-SC).