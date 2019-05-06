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Crise

Alexandre Faria é demitido do cargo de diretor de futebol do Vasco

Publicado em 

06 mai 2019 às 00:10

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 00:10

Lance durante a partida entre Cabofriense e Vasco, válida pelo Campeonato Carioca 2017, no Estádio Kleber Andrade em Cariacica (ES), neste domingo (17). Crédito: GILSON BORBA/FUTURA PRESS
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alexandre Faria não é mais diretor executivo de futebol do Vasco. O clube anunciou a saída do dirigente na noite deste domingo (5), em um comunicado publicado no site oficial. Faria chegou a São Januário em junho do ano passado.
No anúncio da demissão do diretor executivo, há a afirmação de que um novo nome para o cargo será anunciado em breve.
"O Club de Regatas Vasco da Gama informa que Alexandre Faria não ocupa mais o cargo de diretor executivo de futebol. O Clube agradece ao profissional por seu trabalho à frente do departamento e deseja sorte em seus próximos desafios. O novo nome para exercer a função será anunciado em breve", disse comunicado.
Faria foi demitido em meio a uma crise pela qual passa o departamento de futebol do Vasco. A diretoria ainda busca um treinador após a demissão de Alberto Valentim, que aconteceu no último dia 21. Por enquanto, Marcos Valadares, que era treinador do sub-20 do Cruzmaltino, comanda a equipe de forma interina.
No sábado, depois do empate em 1 a 1 com o Corinthians, Faria foi um dos alvos de protestos da torcida. O dizer "Fora Faria" foi pichado no muro de São Januário, ao lado de "Time pipoqueiro".

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