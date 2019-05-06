Alexandre Faria é demitido do cargo de diretor de futebol do Vasco

Lance durante a partida entre Cabofriense e Vasco, válida pelo Campeonato Carioca 2017, no Estádio Kleber Andrade em Cariacica (ES), neste domingo (17). Crédito: GILSON BORBA/FUTURA PRESS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alexandre Faria não é mais diretor executivo de futebol do Vasco. O clube anunciou a saída do dirigente na noite deste domingo (5), em um comunicado publicado no site oficial. Faria chegou a São Januário em junho do ano passado.

No anúncio da demissão do diretor executivo, há a afirmação de que um novo nome para o cargo será anunciado em breve.

"O Club de Regatas Vasco da Gama informa que Alexandre Faria não ocupa mais o cargo de diretor executivo de futebol. O Clube agradece ao profissional por seu trabalho à frente do departamento e deseja sorte em seus próximos desafios. O novo nome para exercer a função será anunciado em breve", disse comunicado.

Faria foi demitido em meio a uma crise pela qual passa o departamento de futebol do Vasco. A diretoria ainda busca um treinador após a demissão de Alberto Valentim, que aconteceu no último dia 21. Por enquanto, Marcos Valadares, que era treinador do sub-20 do Cruzmaltino, comanda a equipe de forma interina.