Espírito Santo tem 45 pastores para cada padre, mas falta formação

Pastor da Igreja Assembleia de Deus Embaixada da Famí­lia Rodolmario Almeida dos Santos Crédito: Ricardo Medeiros

Um verdadeiro exército da fé se formou ao longo dos anos no Espírito Santo. São cerca de 15 mil pastores espalhados por todos os cantos dos municípios capixabas. O número de líderes evangélicos é tão alto que se tornou 45 vezes maior que o de padres, que somam 333 no Estado. Muitos pastores, entretanto, lideram comunidades sem nenhuma formação teológica e se tornaram a única referência das comunidades.

Os dados do número de pastores foram disponibilizados pela Revista Comunhão, especializada em conteúdos cristãos, com base no cruzamento de informações entre as denominações evangélicas e grupos religiosos. Já o levantamento sobre a quantidade de padres foi repassado pela Arquidiocese de Vitória e pelas dioceses de São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina.

Professor de Teologia e Filosofia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Gerson Moraes entende que essa diferença do número de pastores e padres está associada a diversos fatores. Um deles foi a migração das pessoas do campo para a cidade, que provocou crescimento considerável do número de igrejas evangélicas a partir de 1950 e, consequentemente, o de pastores. A população encontrava na igreja um local de acolhida e de identidade.

Professor de teologia e filosofia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Gerson Moraes Crédito: Mackenzie

“Nas igrejas católicas existem regras e hierarquia que impediram o crescimento exponencial dos líderes, enquanto a formação em algumas denominações evangélicas é rápida. A partir da vinda das pessoas para a cidade, as igrejas evangélicas foram crescendo e em todas sempre havia um pastor. Em muitos ministérios independentes as pessoas se organizam em torno do carisma de um líder, que se diz dono de uma revelação, passando a se tornar pastor”, explica o professor.

Na igreja permaneceu até 2015, quando ele decidiu sair por não consentir com as decisões que a igreja tomou. Para continuar na pregação, fundou a igreja Assembleia de Deus em Jockey de Itaparica, em Vila Velha, após seguir todos os trâmites para ser consagrado pastor pela denominação. A escolha foi feita por acreditar no trabalho da instituição, seguir a mesma linha de pensamento e por valorizar, principalmente, o trabalho social.

Rodolmario Almeida dos Santos é pastor da Igreja Assembleia de Deus Embaixada da Famí­lia Crédito: Ricardo Medeiros

"Sabemos que há pastores que não têm sequer o curso de teologia. Conheço pessoas em algumas denominações que saíram do tráfico, colocaram uma bíblia na mão e se intitularam pastores. Considero um problema porque somos líderes de opinião e as igrejas têm um papel social importante. Em alguns bairros chegamos onde o público não está, aqui ajudamos centenas de pessoas com consultas oftalmológicas, exames e até cursos de capacitação" Rodolmario Almeida dos Santos - Pastor da Igreja Assembleia de Deus

FORMAÇÃO

O professor de Teologia e Filosofia da Mackenzie acrescenta que outro fator para o abismo entre o número de pastores e padres é a formação longa exigida para o sacerdote, que dura em média de 7 a 10 anos. Somente no seminário realizam, em um ano, o curso propedêutico, introdutório antes dos cursos superiores de Filosofia e Teologia. Após o término das duas graduações ele é ordenado diácono e somente um ano depois é ordenado padre.

"A formação na Igreja Católica é longa e exige uma renúncia muito grande, um padre tem anos de preparação e há o sacrifício pessoal pelo voto celibatário. Há igrejas evangélicas, principalmente as históricas, que primam pela qualidade da formação de seus pastores, mas tem outros segmentos que formam pastores em campo, que são simplesmente ungidos" Gerson Moraes - Professor de Teologia e Filosofia da Mackenzie

O professor de Filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e doutor em ciências da religião, Edebrande Cavalieri concorda que o tempo de formação aumentou consideravelmente essa diferença. Ele avalia que é um problema ter um grande número de pastores, principalmente quando muitos deles não possuem uma formação adequada para exercer o papel intelectualmente, teologicamente e historicamente.

O professor destaca que os líderes religiosos devem sempre estar preparados devido a grande importância social, pois a fé tem um significado na vida das pessoas, servindo, inclusive, para orientá-las nas tomadas de decisões. Alguns dos fatores que levam as pessoas a buscarem ajuda na vida espiritual é de ordem financeira e social, como a carência, pobreza e a doença.

INFLUÊNCIA EVANGÉLICA

Os líderes religiosos, inclusive, têm influência no bairro, na cidade e até nas decisões políticas do país. Em relação aos evangélicos, estudiosos identificaram que o crescimento tem sido acompanhado do aumento de sua presença em espaços institucionais como o Congresso Nacional, por exemplo. A bancada evangélica no Congresso possui 195 dos 513 deputados, o equivalente a 38% do total de parlamentares.

“Talvez o segmento religioso seja o que exerça maior influência sobre as pessoas. Imaginávamos há 50 anos que a religião fosse desaparecer, mas ela está com muita força e ainda exerce um papel forte na vida social das pessoas e até nas decisões políticas, como vemos no Brasil. Por isso, quem trabalha com a fé precisa ter responsabilidades éticas e morais enormes”, ressalta Cavalieri.

No Espírito Santo, o Censo do IBGE mostra que houve crescimento de 50% do número de fiéis evangélicos no período de 10 anos. No Censo de 2000 foram 773.129 mil pessoas que se declararam evangélicas. Em 2010 (último Censo realizado) esse número saltou para 1.164.242 milhão de pessoas, o que correspondia a 33% da população capixaba.

Apesar desse crescimento, a predominância de fiéis do Estado é católica e corresponde a 53% do total da população. O número, entretanto, reduziu 4% de um Censo para o outro: em 2000 foram 1.958.507 milhão de pessoas que se declararam católicas enquanto que em 2010 esse número era de 1.878.779 milhão de fiéis.

SEM CONTROLE

O presidente da Associação de Pastores Evangélicos da Grande Vitória (APEGV), Enoque de Castro Pereira, esclarece que não existe um controle para se tornar pastor ou criar uma denominação, somente em Vitória são mais de 250 diferentes. Ele diz que por não haver restrição, a recomendação para o fiel é que ele pesquise sobre a denominação e sobre a vida do líder religioso para que só depois passe a frequentar a igreja. O motivo é para não sofrer futuras decepções.

“A Igreja Batista, por exemplo, possui critérios e o indivíduo precisa fazer seminário, mas existem muitas denominações que olham a capacidade oratória de uma pessoa e o torna líder religioso. Acho um problema termos pastor sem conhecimento mais profundo porque ele vai lidar com pessoas com problemas, casamentos. O conhecimento ajuda a embasar o que você fala e as decisões que toma”, assinala Enoque Pereira.

COMO É A FORMAÇÃO EM CADA IGREJA

Igreja católica Crédito: Reprodução