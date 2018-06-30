Espírito Santo tem 278 obras paradas

Luísa Torre (Interina)

Na garagem da Assembleia Legislativa, diversas cadeiras que ainda poderiam ser usadas estão jogadas à espera de uma destinação, sendo deterioradas pelo tempo. Desperdício de recurso público! Crédito: Eliana gorritti

O Espírito Santo tem hoje 278 obras públicas paradas, um prejuízo de R$ 1,3 bilhão em investimentos que deixaram de ser feitos, segundo dados do Tribunal de Contas do Estado. São estradas, pontes e prédios públicos paralisados. Mas essa notícia não é de todo ruim. Há um ano, em 26 de junho de 2017, A GAZETA publicou matéria que mostrou que eram 315 as obras paralisadas e um prejuízo de R$ 1,6 bilhão. Vai dizer que não melhorou?

Água e óleo?

Advogado de Dilma Rousseff durante o impeachment, o ex-ministro José Eduardo Cardozo vem ao Estado para um evento voltado a empresários e executivos, na segunda-feira, na Findes.

Serviço premiado

A Imetame recebeu um prêmio da Petrobras por seu desempenho na prestação de serviços de manutenção offshore. A empresa capixaba entrou na lista dos melhores fornecedores da estatal. Sucesso!

#somoscapixabas

A Rede Gazeta faz 90 anos em setembro e, para comemorar, nos dias 28 de julho e 4 e 11 de agosto, a TV Gazeta vai exibir, em três capítulos, um documentário sobre nossa diversidade de pessoas, cores e sabores. Motivo pelo qual podemos ter orgulho de sermos capixabas.

Apressadinhos

A fase de grupos da Copa mal acabou e o Facebook já exibe a mensagem no início do feed: “Está chegando a grande final da Copa do Mundo da FIFA, e todos nós do Facebook desejamos boa sorte às seleções.” Calma, gente!

100% de aproveitamento

Todos os países do Mercosul que se classificaram para a Copa seguiram adiante: Brasil, Argentina e Uruguai.

A coisa tá feia

O Observatório da Ufes realizou na quinta-feira um evento para alertar sobre o risco de asteroides caírem na Terra. Teve até exposição de meteoritos, mas pouca gente apareceu. É que o pessoal está com mais medo dos assaltos na Ufes que de asteroide.

A coisa tá feia 2

A Ufes anda tão terra sem lei que leitor flagrou na sexta-feira (29) até vigilante patrulhando o campus de moto, sem capacete e mexendo no celular.

Fórmula do estresse

Sexta-feira, chuva e um carro pegando fogo na Avenida Vitória: receita perfeita testada na sexta-feira (29) para o trânsito dar um nó completo em Vitória e em Vila Velha.

Referência internacional

Olha que legal: a vice-reitora da Ufes, Ethel Maciel, participou de uma reunião na África do Sul para discutir a redução dos casos de tuberculose nos países que compõem o BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

Torneira aberta

Esse fim de semana será marcado por várias festas de São Pedro em todo o Estado, mas elas não devem contar com tanto público, já que o homenageado abriu as torneiras lá em cima e mandou água.

Balsa ao mar

A viagem inaugural das Ecobalsas, empresa que vai fazer transporte entre Vitória e Vila Velha, será na manhã de sábado (30), acompanhando a procissão marítima de São Pedro.

Beleza sem fronteiras

Nossa musa do Carnaval de Vitória, Lorena Fafá, que vive em Angola, foi eleita rainha do arraial em uma festa junina da Capital, Luanda.

Obras garantidas

A Codesa vai receber R$ 16,9 milhões para a manutenção do Sistema de Controle de Tráfego Marítimo e para obras do Cais do Atalaia e do projeto Cadeia Logística, de informatização das portarias.

No forno

O escritor e consultor em comportamento Rodrigo Batalha prepara seu quarto livro, onde fala da influência das expectativas na vida das pessoas e nas relações sociais e no universo político. Podia ensinar alguma coisa para nossos políticos.

Influência negativa

A greve dos caminhoneiros reduziu também a expectativa de crescimento da economia do país e aumentou a projeção da inflação. Para especialistas, a economia capixaba, que vinha crescendo 1,7% no primeiro quadrimestre, também será afetada.

Não tem preço