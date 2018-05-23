"Espírito Santo está paralisado", diz leitor sobre crime em Linhares

Chegada de pastor ao SML de Linhares Crédito: Brunela Alves | Gazeta Online

Após a Rede Gazeta publicar em primeira mão que a polícia concluiu que o pastor George Alves matou o filho Joaquim, 3 anos, e o enteado Kauã, 6 anos, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) realizou uma coletiva sobre o caso, na manhã desta quarta-feira (23), transmitida ao vivo pelo Gazeta Online.

pastor estuprou, agrediu e ateou fogo nas duas crianças ainda vivas, no dia 21 de abril, na casa onde a família morava. Na ocasião, foram revelados os detalhes sobre as mortes. O delegado André Jaretta Ardison, da força-tarefa que investiga a tragédia em Linhares, afirmou que o, no dia 21 de abril, na casa onde a família morava.

Jaretta chegou a ser consolado pelo delegado Guilherme Daré, chefe da Polícia Civil. Tanto o secretário de Estado de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, quanto Jaretta destacaram que, mesmo eles, que são acostumados a lidar com crimes, ficaram perplexos com a crueldade de Georgeval Alves Gonçalves. Em dado momento,pelo delegado Guilherme Daré, chefe da Polícia Civil.

As revelações causaram comoção também entre os jornalistas que cobriam a coletiva e em todo o Estado. Desde o dia do incêndio, a tragédia ganhou grande repercussão, e os capixabas acompanham cada desdobramento da história.

No Facebook do Gazeta Online, vários leitores manifestaram seu pesar e também teceram elogios ao trabalho dos investigadores. "Em meio a ira e a tristeza que me cerca, deixo meus parabéns às polícias, que em conjunto trouxeram resposta à sociedade, ainda que nós já imaginássemos o fim", escreveu India Zulu Alfa.

Confira alguns comentários:

Deu para ver que até o delegado, mesmo com experiência, ciente de tantos crimes, ficou horrorizado... é humanamente impossível não ficar.

Charlie Nash

Triste saber que uma pessoa, ao invés de proteger, amar e cuidar, venha a fazer isso com o filho e o enteado. Eu não gosto nem de imaginar o sofrimento das crianças.

Raquel Oliveira Santos

Parabéns à polícia e a todos os envolvidos. Primeiro foi o caso da menina Thayná, agora dos irmão... nossa polícia do ES está de parabéns.

Alenilde Souza



É estarrecedor ouvir da Polícia Civil, do secretário de Segurança, dos bombeiros e médicos do IML os esclarecimentos detalhados sobre o assassinato de duas crianças, acontecido em Linhares, em 21 de abril, praticado pelo pastor George Alves, pai de Joaquim (3 anos) e padrasto de Kauã (6 anos). A morte foi precedida de abuso sexual, espancamento e incêndio por combustível estimulante provocado pelo pastor que declarou não conseguir salvar as crianças. Finalmente hoje, após minuciosas perícias, foram esclarecidos os assassinatos. O Espírito Santo está constrangido, paralisado com tamanha crueldade.

Humberto Schuwartz Soares

Pastor é interrogado sobre incêndio que matou filho e enteado, em Linhares, ES Crédito: Raphael Verly | TV Gazeta

É difícil até para eles, que são acostumados com todo tipo de atrocidades, falar sobre esse assunto. Imagina para nós.

Michele Malini

Misericórdia. Meu Deus, até quando vamos estar vendo essas crueldades?!?! Nunca acaba. Dá até desgosto! Ainda mais com duas pequenas crianças indefesas. Dói na alma quando penso como foi a dor dessas crianças!!

Kézia Santos Brites



Pior é que ele fez isso também com o próprio filho, além do enteado. Imagino o sofrimento deles, ainda pelo “pai”, que deveria ser o herói deles. O que deve ter passado na cabecinha deles durante toda essa brutalidade?

Dayana Granlich



No Dia dos Pais ele terá sua saidinha para passar com o filho menor que está com a mãe. Infelizmente é a Justiça do Brasil.

Soraia Miranda Alves

Estragou meu dia. Não consigo parar de pensar no que essas crianças passaram. Quem tem filhos sente uma dor no coração imensa diante dessa notícia. Senhor, que mundo é esse?

Renata Soares

Não há palavras e muito menos sentimentos que se encaixem nesse crime. Monstro é pouco... falta Deus, amor, carinho no ser humano, se é que pode dizer que é humano. Inaceitável! Que agora esses dois anjos descansem ao lado de Deus.

Lucilene Ceccon

Meu Deus! Quanto sofrimento dessas crianças, tadinhas! Saber que seu próprio “pai”, quem deveria amar e cuidar, estava tirando a vida deles, tortura física, psicológica, todo tipo de tortura eles sofreram antes de morrer. Triste! Lamentável!

Georgina Amancio Cruz Silva



Infelizmente, com as leis que temos no Brasil, é capaz de ele sair da cadeia bem no Dia dos Pais, igual a Suzana von Richthofen.

Santana Souza



Lobo em pele de cordeiro. Tirem esse título de pastor desse homem. O verdadeiro pastor protege as suas ovelhas. Triste demais.

Roseli Rocha Tesser

É de rasgar o peito... realmente o amor ao próximo não existe. Deus, tenha misericórdia de cada um de nós e proteja nossas crianças.

Gildelia Dornelles

Não dá para acreditar até onde chega a maldade humana... humanos ou monstros?!

Rafaela Tavares

Que trabalho maravilhoso, parabéns a todos os envolvidos que conseguiram elucidar esse crime chocante, bárbaro, frio e cruel.

Tamyy Maciel

No Brasil não há punição adequada para esse crimes monstruosos. Os Nardoni daqui uns dias estarão nas ruas, enquanto a mãe da menina sofre até hoje e vai sofrer a vida inteira. Esse montro sabe que não irá cumprir nem a metade da pena. Que tristeza! Até parece que quem faz as leis não tem filhos ou são filhos.

Sara Storch Silva Storch

O crime evoluiu, a sociedade evoluiu (pouco) e a tecnologia também, mas nossas leis penais pouco foram mexidas. Portanto, senhores deputados federais e senadores, agilizem e endureçam a lei! Não dá pra vermos facínoras como esse nas ruas em pouco tempo.

Lu Marinho do Valle

Pena de 126 anos que serão reduzidos por bom comportamento e blá blá blá. Daqui a pouco está solto de novo.

Sabrina Oliveira

As pessoas precisam entender que o perigo, muitas vezes, mora dentro de casa; que estupro, assédio e violência não acontecem só na rua, na viela, mas, em muitos casos, dentro do próprio ambiente familiar. Fique de olho, vigie e, principalmente, denuncie!

Rosa Costa

Parabéns para a polícia, trabalhou com afinco e competência. Que Deus conforte toda a família.

Adriana Peace

Que a justiça dos homens seja feita, porque a de Deus não falha!

Adriana N. Fernandes