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Estado

Espírito Santo está no caminho certo nas mãos de Paulo Hartung

Num universo de Estados com dificuldades financeiras, temos um governador que enxergou a crise, promoveu um ajuste fiscal e avançou em políticas sociais

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 20:49

Públicado em 

09 mai 2018 às 20:49

Colunista

Escola Viva
João Gualberto Vasconcelos*
O professor Vitor de Angelo utilizou ontem este espaço para um debate interessante. A reflexão foi a seguinte: há um divórcio entre a imagem do governador Paulo Hartung dentro e fora do Espírito Santo. Não seria exagero dizer que há diferenças entre a imagem nacional e a local do governador. Mas por que isso acontece?
O Espírito Santo está alcançando reconhecimento e reputação nunca antes vistos. Num universo de Estados com imensas dificuldades financeiras, temos um governador que enxergou a crise, promoveu um ajuste fiscal que garantiu as contas em dia e avançou em políticas sociais. A Escola Viva na Educação; a Rede Cuidar na Saúde; o Ocupação Social para ajudar a reduzir a violência, principalmente entre os jovens; os editais da cultura promovendo coletivos juvenis nas periferias; o Programa de Barragens e a ampliação do Reflorestar na área ambiental.
O papel da liderança é tomar as atitudes corretas, mesmo que existam incompreensões. Governar é construir o futuro
Quando abrimos a janela e olhamos o país, o Espírito Santo é, sim, motivo de orgulho para os capixabas e exemplo para o Brasil. Paulo Hartung passou a ser lembrado por várias lideranças como o candidato ideal para a Presidência da República.
Os desdobramentos do ajuste fiscal são muitos. Os salários do funcionalismo em dia são um patrimônio deste governo. E a imagem do governador cresceu nacionalmente. A agenda do ajuste também é complexa. O caminho mais fácil e popular é dizer sim. Mas o papel da liderança é tomar as atitudes corretas, mesmo que existam incompreensões. Governar é construir o futuro.
Acredito que o Espírito Santo está no caminho certo nas mãos de Paulo Hartung, mesmo que algumas medidas tomadas tenham refletido em sua imagem interna. Foram tempos difíceis na economia, com aumento de desemprego e queda na renda da população, e também na política, com denúncias generalizadas de corrupção.
Liderar em tempos assim é uma tarefa desafiadora. Fazer isso ao mesmo tempo em que se constrói uma imagem nacional positiva é tarefa de um líder experimentado. Paulo Hartung tem conseguido mostrar esta experiência de uma maneira que sua grandeza ultrapassa nossos limites históricos e geográficos.
*O autor é secretário de Estado de Cultura e cientista político
 

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