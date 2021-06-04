Colatina cresceu e novas oportunidades surgiram no mercado

Nos últimos 100 anos, a população de Colatina cresceu e a cidade se desenvolveu bastante. E com o passar do tempo, alguns empresários também viram novas oportunidades surgirem e o negócio expandiu. “Nosso supermercado começou com uma loja pequena, no Centro do município. Não demorou muito e vimos a necessidade de abrir a segunda loja, também no Centro. E desde o início, nosso objetivo é um só: oferecer produtos e marcas de qualidade pelo menor preço”, disse o empresário Fernando Lavagnoli.

A empresa é familiar, criada pelos irmãos Lavagnoli. De olho nas tendências do mercado, os empresários continuaram expandindo os negócios, onde adquiriram uma loja no centro de São Silvano, no lado norte da cidade, que cresceu muito. Novos bairros foram criados, a população aumentou e optamos por ficar mais próximos desses consumidores”.

Além de aumentar o número de lojas, a empresa buscou mais praticidade para o consumidor e inovou na criação do e-commerce. “Fomos os primeiros a implantar um site de supermercado com vendas on-line no Norte do Espírito Santo. E isso foi antes da pandemia. A ideia sempre foi facilitar a vida dos nossos clientes” afirmou o empresário.

Logo depois, foram lançados o Lavagnoli Club e o Lavagnoli Card. “ O Lavagnoli Club é um clube de vantagens exclusivas. Com ele, nosso cliente soma pontos que poderão ser trocados por produtos dentro do supermercado. Além de receber ofertas com descontos exclusivos. Já o Lavagnoli Card, é um cartão de crédito que garante mais facilidade para as compras no Lavagnoli sem comprometer o limite de outros cartões de crédito”.