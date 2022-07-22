Aracruz: praias e manguezais impressionam por beleza e bucolismo

Dona de um dos trechos mais belos do Espírito Santo, Aracruz conta com praias paradisíacas e piscinas naturais. São 47 quilômetros de águas cristalinas e paisagem bucólica, que atraem visitantes e turistas. Além da orla, a cidade possui áreas de restinga e manguezais, grandes espetáculos da natureza.

As praias Formosa, Gramuté, de Coqueiral, dos Padres, da Barra do Sahy e de Putiri são alguns dos destinos mais procurados por turistas e moradores. Em algumas delas, a beleza é compartilhada entre castanheiras, coqueiros, uma extensa faixa de areias douradas, vegetação, piscinas naturais e águas translúcidas.

Para que curte tranquilidade, na Praia da Barra do Sahy, é possível contemplar o nascer do sol embaixo de castanheiras. Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação

É possível, ainda, realizar passeios de escuna, como o oferecido na Reserva do Manguezal Piraquê-Açu, que permite contemplar a grande biodiversidade da região e abriga o quinto maior manguezal da América Latina.

Também há visitas guiadas para conhecer aldeias indígenas, que permitem ao visitante conhecer os costumes e as tradições daqueles que ali moram, bem como os artesanatos produzidos com sementes coloridas, palha e madeira.

"Queremos, além de proporcionar aos moradores e visitantes opções de lazer, alavancar o turismo e a economia no litoral e em outras localidades durante o ano inteiro, com eventos, como o Festival de Inverno, Natal Luz e a retomada de festas tradicionais." Paulo Neres - Secretário municipal de Turismo e Cultura

A Praia de Santa Cruz alia bucolismo, natureza, barcos e um belo pôr do sol. Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação

Para o diretor de Integração do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, o turismo é importante para a cidade.

"A economia do turismo da cidade são as praias. A presença de hotéis e pousadas na região de Coqueiral de Aracruz e Santa Cruz atraem visitantes e ajudam a impulsionar a economia. Outro atrativo é a existência das comunidades tradicionais e dos territórios indígenas, em Santa Cruz. A agropecuária também tem seu destaque. Conta com associações de produtores e agricultura familiar, como, por exemplo, as de produtores de mel e de outros produtos que se destacam no município" Pablo Lira - Diretor de Integração do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)

Aracruz conta com aproximadamente 1.800 propriedades rurais que produzem os mais variados tipos de alimentos e geram renda e emprego para mais de 8 mil pessoas. Atualmente, corresponde a 1% do Produto Interno Bruto (PIB) do município.

TURISMO DE AVENTURA

O turismo de aventura também tem seu lugar. Ele desvenda os encantos do Parque Natural Municipal do Aricanga e do Monte Serrat, de onde é possível contemplar uma das mais belas paisagens de grande parte da cidade.

O parque Natural Municipal do Aricanga é uma das mais importantes Unidades de Conservação do Espírito Santo, com o foco principal na educação ambiental, pesquisas, recreação e turismo controlado. São 515,688 hectares de cobertura vegetal nativa de mata, lagoas, afloramentos rochosos e exuberantes belezas cênicas, além de grande biodiversidade. Já foram catalogadas 159 espécies de aves e 16 espécies de mamíferos, algumas ameaçadas de extinção. O acesso ao parque se dá pela Rodovia ES-257, a qual liga Aracruz a Ibiraçu.

Um dos atrativos de Aracruz é o Monte Serrat, uma rocha com cerca 800m de altitude. No percurso, você contempla pequenas bicas e muito verde, e no topo, uma vista panorâmica do mar, do relevo e do vale verdejante. Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação