Energia solar reduz conta de luz em mais de 90% em igrejas e condomínios

Por não terem fins lucrativos, as igrejas, no geral, optam por instalar um sistema de energia solar para reduzir custos com eletricidade Crédito: Divulgação

A energia solar é uma das maiores aliadas na hora de economizar com a conta de luz e, justamente por isso, a quantidade de igrejas e condomínios que procuram esse tipo de serviço, que promete reduzir os custos com eletricidade em até 90%, só aumenta. Em especial nos últimos anos, essas organizações apostam na tecnologia para minimizar os impactos climáticos e economizar recursos financeiros.

Segundo levantamento da fintech Meu Financiamento Solar, especializada em financiamento para projetos de energia solar no Brasil, a procura por crédito para o segmento cresceu 40% nos últimos 12 meses.

“Por isso, a VP Solar procura incentivar o uso de painéis solares oferecendo condições de crédito especiais para igrejas e condomínios, como linha de financiamento direto, resultando em um processo mais simplificado e menos burocratizado, e desconto de até 10%”, conta o sócio-proprietário da VP Solar, Vinícius Allazio.

Condomínio sustentável

Entre as vantagens de um condomínio adotar a energia solar, a que se destaca é a redução significativa dos custos com energia elétrica, que pode chegar a uma economia de 90% na conta de luz, além de a melhoria favorecer a valorização dos imóveis.

Condomínios têm direito a condições especiais na VP Solar Crédito: Divulgação

Odair dos Santos é síndico de um condomínio localizado no município da Serra e conta que reduzir os gastos era uma demanda dos moradores e da administração. “Comecei a pesquisar empresas especialistas em energia solar, entre elas, encontrei a VP, que destacou-se logo de cara, pela promessa de redução de 90% dos nossos custos de gestão. Estamos com uma usina funcionando há 45 dias e já tivemos uma redução de 92%”, acrescenta.

“Ao utilizar a energia solar, o condomínio também estará contribuindo para a preservação do meio ambiente. A energia solar é uma fonte de energia limpa e renovável, que não emite gases poluentes e nem agride o meio ambiente”, ressalta o sócio-proprietário da VP Solar.

Igrejas mais conscientes

Ao instalar um sistema de energia solar, as igrejas também podem reduzir significativamente os custos com eletricidade. “Esses gastos são provenientes, por exemplo, do uso de som, de iluminação e do ar-condicionado nas missas e cultos. Por isso, essa tecnologia vem ganhando popularidade como fonte de economia importante para as igrejas”, observa Allazio.

O padre Marcelo Pádua, da Igreja Católica Paróquia Missionária São Francisco de Assis, em Laranja da Terra, conta que enxergou nos ensinamentos do próprio Papa Francisco o interesse em adotar esse tipo de geração de energia na paróquia.

A preocupação com energia sustentável já é um dos pilares da Igreja Católica Crédito: Divulgação

“Sabemos que a tecnologia baseada no uso de combustíveis fósseis altamente poluentes, especialmente o carvão, mas também o petróleo e, em menor grau, o gás, precisa ser progressivamente substituída sem demora”, disse o Papa.

“Sempre me interessei por energia solar, pensando em uma forma de economizar e produzir energia limpa e sustentável. Quando cheguei em Laranja da Terra, conheci a VP Solar, além de duas outras empresas, mas acabei optando pela VP por ter me entregado um orçamento mais em conta e por ser um negócio local. Além disso, a entrega, a instalação e a montagem foram muito rápidas”, afirma o padre.

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