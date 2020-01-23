Prepare-se! Corrida de Verão da TV Gazeta Sul é neste sábado

Está chegando a hora! A 6ª edição da Corrida de Verão da TV Gazeta Sul será neste sábado, dia 25, em Marataízes, no Litoral Sul do Estado. Os inscritos já podem retirar o kit a partir desta sexta-feira (24) e também no dia da prova, em dois locais: na loja Cachoeiro Suplementos e na concentração da corrida. O percurso é de 8 quilômetros e 70% dele será pela praia.
Para os pequenos, que participam da prova infantil, a concentração começa às 17h e a largada será às 17h30. Já a corrida principal começa às 18h30, em pelotão único. O percurso é todo plano e a maior parte dele é realizada na orla de Marataízes.
Mais informações no site da prova: www.corridatvgazetasul.com.br.
Locais de retirada dos kits:
Sexta-feira (24)
Local: Cachoeiro Suplementos
Horário: 10h às 17h
Endereço: Rua Drº Hugo Zago Filho, nº11, bairro Santo Antônio, na descida da Igreja Consolação, em Cachoeiro de Itapemirim
Local: Cachoeiro Suplementos
Horário: 10h às 17h
Endereço: Rua Drº Hugo Zago Filho, nº11, bairro Santo Antônio, na descida da Igreja Consolação, em Cachoeiro de Itapemirim
Sábado (25)
Local: Na concentração da Corrida TV Gazeta Sul
Horário: 10h às 15h
Endereço: Avenida atlântica, Praia Central, Marataízes, em frente à rodoviária nova.
Local: Na concentração da Corrida TV Gazeta Sul
Horário: 10h às 15h
Endereço: Avenida atlântica, Praia Central, Marataízes, em frente à rodoviária nova.