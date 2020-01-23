Prepare-se! Corrida de Verão da TV Gazeta Sul é neste sábado

Está chegando a hora! A 6ª edição da Corrida de Verão da TV Gazeta Sul será neste sábado, dia 25, em Marataízes, no Litoral Sul do Estado. Os inscritos já podem retirar o kit a partir desta sexta-feira (24) e também no dia da prova, em dois locais: na loja Cachoeiro Suplementos e na concentração da corrida. O percurso é de 8 quilômetros e 70% dele será pela praia.