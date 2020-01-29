Corrida de Verão da TV Gazeta Sul é um sucesso

Atletas mostraram disposição no trajeto pela orla de Marataízes Crédito: Wallace Hull/ divulgação

Nem a chuva afetou a disposição dos atletas que participaram da Corrida de Verão da TV Gazeta Sul, que ocorreu no último final de semana, em Marataízes, no Litoral Sul. O evento entrou na sexta edição e já virou tradição para os esportistas do Sul do Estado e região. Dentre os atletas, 60% eram de Cachoeiro de Itapemirim.?

O único problema que tivemos foi a chuva, porque algumas pessoas não conseguiram chegar para fazer a prova. Mas ela não atrapalhou a execução da prova, foi bem bacana! Teve a Corridinha Kids, que foi um sucesso, e depois a dos adultos, afirma o analista de marketing da TV Gazeta Sul, Júnior Novelino.

A prova foi realizada no último sábado, dia 25, na Praia Central de Marataízes. Além dos atletas de Cachoeiro de Itapemirim, também marcaram presença de pessoas de outros municípios da região, da Grande Vitória, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

VERÃO SUL | Corrida

Confira a relação dos vencedores:

Categoria Geral Feminino

1º Tainara Cesario Nunes

2º Karina Vaillant Farias

3º Suziany Cola de Assis

4º Marly Souza

5º Thais Fernandes

Categoria Geral Masculino

1º Jonilson Pinto Prates

2º Maquezile Gabriel Pio

3º Claudinei Pereira

4º Danyel Silva

5º Edson Moreira Dolares

Categoria Morador Marataízes Feminino

1º Renata de Oliveira

2º Barbara Santana Fernandes

3º Simone de Oliveira

4º Elenilza de Matos Gomes

5º Marcia Valéria Pereira

Categoria Morador Marataízes Masculino

1º Fabio Barbirato da Silva

2º Evandro da Silva Machado

3º Kezio Barbosa Azevedo

4º Roberto Gomes da Silva