Corrida de Verão da TV Gazeta Sul é um sucesso

Nem a chuva afetou a disposição dos atletas que participaram da Corrida de Verão da TV Gazeta Sul, que ocorreu no último final de semana, em Marataízes, no Litoral Sul. O evento entrou na sexta edição e já virou tradição para os esportistas do Sul do Estado e região. Dentre os atletas, 60% eram de Cachoeiro de Itapemirim.?
O único problema que tivemos foi a chuva, porque algumas pessoas não conseguiram chegar para fazer a prova. Mas ela não atrapalhou a execução da prova, foi bem bacana! Teve a Corridinha Kids, que foi um sucesso, e depois a dos adultos, afirma o analista de marketing da TV Gazeta Sul, Júnior Novelino.
A prova foi realizada no último sábado, dia 25, na Praia Central de Marataízes. Além dos atletas de Cachoeiro de Itapemirim, também marcaram presença de pessoas de outros municípios da região, da Grande Vitória, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.
VERÃO SUL | Corrida
Confira a relação dos vencedores:
Categoria Geral Feminino
1º Tainara Cesario Nunes
2º Karina Vaillant Farias
3º Suziany Cola de Assis
4º Marly Souza
5º Thais Fernandes
Categoria Geral Masculino
1º Jonilson Pinto Prates
2º Maquezile Gabriel Pio
3º Claudinei Pereira
4º Danyel Silva
5º Edson Moreira Dolares
Categoria Morador Marataízes Feminino
1º Renata de Oliveira
2º Barbara Santana Fernandes
3º Simone de Oliveira
4º Elenilza de Matos Gomes
5º Marcia Valéria Pereira
Categoria Morador Marataízes Masculino
1º Fabio Barbirato da Silva
2º Evandro da Silva Machado
3º Kezio Barbosa Azevedo
4º Roberto Gomes da Silva
5º Cristiano Candido de Almeida e Silva