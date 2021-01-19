Atenção redobrada com alimentação e hidratação no verão Crédito: Pixabay

Com a chegada dos dias mais quentes e as temperaturas elevadas, o cuidado com a alimentação e a hidratação precisa ser redobrado para evitar desidratação e intoxicação alimentar. Com o clima mais quente, o corpo trabalha ainda mais para manter o equilíbrio do organismo.

Atenção redobrada com alimentação e hidratação no verão Crédito: Pixabay

Por isso, durante o verão, é muito importante ingerir ainda mais líquido, comparado com as outras estações para evitar a desidratação, comum neste período, em que é maior a perda de água pelo organismo.

Os especialistas orientam que durante o ano, um adulto deve ingerir uma média de 2 litros de água por dia, já no verão, dependendo da rotina da pessoa, o ideal é que a quantidade de água seja maior, inclusive, aproveitando o líquido de outros alimentos, como frutas.

Isso é recomendado, porque caso a reposição de líquido não seja compatível com a perda do corpo, a pessoa entra em processo de desidratação, podendo agravar dependendo da idade e condição do organismo.

Além da água mineral, a água de côco é uma excelente aliada para se hidratar nos dias quentes. Os sucos também são boas opções, mas não podem substituir a água mineral devido à quantidade de açúcar inseridos na receita, ou até mesmo os açúcares das próprias frutas.

Atenção redobrada com alimentação e hidratação no verão Crédito: Pixabay

Outro problema que pode afetar a saúde no verão, é a intoxicação alimentar, causada por alimentos que podem ter sido mal lavados ou armazenados e manipulados de forma errada. Com o calor, os alimentos podem estragar antes do prazo normal.

No caso das verduras, frutas e legumes, que são ingeridos crus e com cascas, os profissionais recomendam que seja feita a higienização correta. Com os produtos refrigerados, o cuidado é para que eles permaneçam refrigerados até o fim do consumo. Para transportá-los, é necessário conservar em ambiente adequado, seguindo as orientações da embalagem.

Atenção redobrada com alimentação e hidratação no verão Crédito: Pixabay

A engenheira de produção da Cofril, Julyana Costalonga Correa, recomenda como deve ser o armazenamento dos produtos defumados, linguiças e carnes, muito comuns nesta época. “Para guardar em casa linguiças e carnes in natura, mantenha sempre congeladas e ao descongelar, não congele novamente. Os produtos defumados, quando em embalagem fechada, pode mantê-los em ambiente fresco e seco. No caso da linguiça de churrasco, o indicado é colocar no espeto ainda semi congelada.”

Já a Natasha Vargas, do setor de qualidade da Uniaves reforça que o consumidor precisa estar muito atento na hora de comprar os produtos congelados e resfriados. “O consumidor deve ficar atento ao estado de conservação dos produtos nas gôndolas e verificar cuidadosamente se o produto está exposto da forma descrita em seu rótulo. A forma como a carne é armazenada pode prejudicar sua qualidade sensorial, além de afetar diretamente a sua qualidade microbiológica, ocasionando contaminação alimentar decorrente de refrigeração inadequada.”