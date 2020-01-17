Arena de Verão é sucesso em Marataízes

O público está aproveitando a Arena de Verão, que funciona todos os fins de semana em Marataízes, no Litoral Sul. E a cada semana tem uma novidade que agrada a pessoas de todas as idades. Nos últimos dias 11 e 12, as novidades ficaram por conta do minifutebol para a criançada, da disputa de altinha e do espaço de convivência.

A arena está montada na Praia Central. Entre as atividades oferecidas estão: fitdance, zumba, gincana, futevôlei, vôlei, futebol, circuito, alongamento, atividades interativas e recreativas. Tudo é de graça e ainda haverá sorteio de brindes.

Fitdance, atividades interativas e recreativas levantam o público Crédito: WALLACE HUll

De acordo com a organização, pelo menos 600 pessoas aproveitam todas as atividades que são oferecidas aos sábados e domingos. O analista de marketing da TV Gazeta Sul, Júnior Novellino, explica que as atividades são para toda a família.

Arena Verão tem atrações como circuito, gincanas e recreação para adultos e crianças Crédito: WALLACE HUll

"O objetivo é trazer lazer para os moradores e turistas com atividades esportivas para a família toda. É um ambiente onde se pode levar o filho à vontade sem se preocupar, e no espaço nós temos banheiro químico e chuveiro" Júnior Novellino - Analista de marketing da TV Gazeta Sul

Ainda estão previstas outros eventos na Arena de Verão da TV Gazeta Sul, como competição de crossfit e treinão de corrida.

Vôlei de praia é uma das atividades oferecidas na arena Crédito: WALLACE HUll

Serviço

ARENA DE VERÃO DA TV GAZETA SUL

Quando: dias 18 e 19/01 e dias 25 e 26/01

Local: Praia Central de Marataízes

Horário: das 8h às 13h

