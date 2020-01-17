Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Especial Publicitário

Arena de Verão é sucesso em Marataízes

Espaço montado na Praia Central tem novidades a cada semana para agradar a todas as idades

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 11:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 11:40
O público está aproveitando a Arena de Verão, que funciona todos os fins de semana em Marataízes, no Litoral Sul. E a cada semana tem uma novidade que agrada a pessoas de todas as idades. Nos últimos dias 11 e 12, as novidades ficaram por conta do minifutebol para a criançada, da disputa de altinha e do espaço de convivência.
A arena está montada na Praia Central. Entre as atividades oferecidas estão: fitdance, zumba, gincana, futevôlei, vôlei, futebol, circuito, alongamento, atividades interativas e recreativas. Tudo é de graça e ainda haverá sorteio de brindes.
Fitdance, atividades interativas e recreativas levantam o público Crédito: WALLACE HUll
De acordo com a organização, pelo menos 600 pessoas aproveitam todas as atividades que são oferecidas aos sábados e domingos. O analista de marketing da TV Gazeta Sul, Júnior Novellino, explica que as atividades são para toda a família.
Arena Verão tem atrações como circuito, gincanas e recreação para adultos e crianças Crédito: WALLACE HUll
"O objetivo é trazer lazer para os moradores e turistas com atividades esportivas para a família toda. É um ambiente onde se pode levar o filho à vontade sem se preocupar, e no espaço nós temos banheiro químico e chuveiro"
Júnior Novellino - Analista de marketing da TV Gazeta Sul
Ainda estão previstas outros eventos na Arena de Verão da TV Gazeta Sul, como competição de crossfit e treinão de corrida.
Vôlei de praia é uma das atividades oferecidas na arena Crédito: WALLACE HUll

Serviço

ARENA DE VERÃO DA TV GAZETA SUL
Quando: dias 18 e 19/01 e dias 25 e 26/01
Local: Praia Central de Marataízes
Horário: das 8h às 13h

Arena de Verão agita fins de semana em Marataízes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados