Praia com diversão e mais segurança para a garotada

Foram distribuídas 2 mil pulseirinhas para identificar as crianças em Pontal do Ipiranga, Linhares Crédito: RK FOTOGRAFIA

Os dias ensolarados de verão pedem praia. E no meio do mar de gente, basta um piscar de olhos e a criança desaparece. Para ajudar os pais, foram distribuídas 2 mil pulseirinhas de identificação em Pontal do Ipiranga, balneário de Linhares, no Litoral Norte do Estado. Outras 2 mil foram entregues aos bombeiros e salva-vidas para serem distribuídas na praia.

Na pulseirinha consta o nome de um responsável e o número de telefone. A orientação é que os pais conversem com a criança e, caso ela fique perdida, mostre a pulseira para o salva-vidas ou um policial, que ajudará a localizar a família.

Já para quem perceber que a criança está perdida, é indicado conversar com ela, pedir para olhar a pulseirinha e ligar para o responsável imediatamente.

A ação em Pontal do Ipiranga foi realizada no dia 12 de janeiro, em uma parceria da TV Gazeta Norte com o Sicoob e a Prefeitura de Linhares.

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