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Luau Elétrico anima Pontal do Ipiranga

Os shows atraem turistas e moradores para a areia da praia

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 14:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 14:54
Pu?blico prestigia Luau Ele?trico com Preto Pires e Jhonatan Coimbra na praia do Pontal do Ipiranga Crédito: Sebastia?o Pires
Não são só os dias de sol que atraem gente para a praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares. As noites regadas a muita música e animação também são marca registrada do verão no Litoral Norte. O Luau Elétrico, também conhecido como Luau do Pontal, já é tradição no balneário e faz a alegria de turistas e moradores, que lotam a areia do balneário. Uma diversão para todas as idades.
Jhonatan Coimbra dividiu o palco com Preto Pires no Luau Ele?trico na praia de Pontal do Ipiranga Crédito: Sebastião Pires
Para alegria dos participantes, a cada noite, o cantor Preto Pires divide o palco com um convidado diferente. A próxima atração, prevista para quarta-feira, dia 5, é a Banda Plaxtico, a partir das 20 horas. Já subiram ao palco Jhonatan Coimbra, Banda Almanaque e Banda Rolck. O evento também conta com o momento Microfone Aberto, em que três pessoas do público se apresentam. Além disso, há distribuição de brindes.
Preto Pires, idealizador do projeto Luau Ele?trico Crédito: Sebastião Pires
O Luau Elétrico, realizado pela Prefeitura de Linhares em parceria com o Sicoob, acontece na areia da praia de Pontal, entre as duas cabanas da Avenida da Lua, sempre a partir das 20h. O projeto foi idealizado pelo cantor Preto Pires, que se reunia com alguns amigos e convidava os turistas para curtir música na beira da praia.

Verão Norte | Luau Elétrico

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