Guriri: um pedacinho do paraíso no Norte do Estado

Praia do Bosque Crédito: Pedro Evangelista

Famosa pelas praias de águas mornas, na ilha de Guriri também encontramos muitas opções de turismo e algumas curiosidades. Com 102 km², é considerada a maior ilha do Espírito Santo e fica em São Mateus, no Norte capixaba. É cercada pelo Oceano Atlântico e pelos rios Mariricu e São Mateus.

Uma curiosidade é que a parte mais ao norte da ilha de Guriri pertence ao município de Conceição da Barra, onde estão localizados os pequenos lugarejos de Meleiras, Quadrado e Barreiras.

Conheça um pouco mais sobre os encantos da ilha mais badalada no Estado.

Praia de Guriri Crédito: Tales Campos

Praia de Guriri

É a mais famosa da ilha. Com 44 km de extensão, a água morna e a areia clara atraem turistas o ano todo. Nas marés baixas, em alguns pontos formam-se piscinas naturais. Toda a faixa litorânea possui uma área reservada de restinga. Também possui calçadão, ciclovia e diversas opções de bares e restaurantes.

Localização: Centro de Guriri, na Avenida Oceano Atlântico

Capelinha de Guriri Crédito: Tales Campos

Capelinha de Guriri

A Capela Nossa Senhora dos Navegantes foi fundada em 1975. É dedicada a Iemanjá, rainha do mar, protetora dos marinheiros dos pescadores e da família. Todos os dias, às 18 horas, o sino da capela toca. É um aviso aos fiéis, para orar e pedir bênçãos a Nossa Senhora dos Navegantes.

Localização: Praia de Guriri, na Avenida Oceano Atlântico

Praia de Barra Nova Crédito: Andrea Salazar

Praia de Barra Nova

É onde o Rio Mariricu encontra-se com o mar e forma uma linda praia. Tranquila e charmosa, Barra Nova oferece diversos passeios: caiaque, pedalinho e até de lancha. Apesar de ficar numa área isolada, a praia de Barra Nova tem uma boa infraestrutura de bares, pousadas e restaurantes.

Localização: seguir em direção ao sul da ilha e acessar a ES-010.

Rio Mariricu Crédito: Pedro Evangelista

Rio Mariricu

O Rio Mariricu chama a atenção pelas águas escuras e pela areia grossa e dourada. A formação de pedras favorece a produção de sururu  uma deliciosa iguaria, muito apreciada pelos nativos. O rio tem cerca de 60 km de extensão e encontra com o mar, em Barra Nova. Uma ótima opção pra quem curte passear de jet ski.

Localização: seguir em direção ao sul da ilha de Guriri e acessar a ES-010.

Praia do Bosque Crédito: Pedro Evangelista

Bosque da Praia

Como o próprio nome sugere, o lugar lembra um bosque: possui diversas árvores à beira-mar, que formam uma excelente sombra para os visitantes. O Bosque da Praia é aconchegante e tranquilo. A praia é muito frequentada por famílias, que costumam fazer churrasco e passar o dia todo por lá.

Localização: Sentido sul da ilha, no final da Avenida Oceano Atlântico

Casa invertida Crédito: Pedro Evangelista

Casa invertida

A casa invertida virou ponto turístico em Guriri e já foi notícia em sites internacionais. Lá dentro também tudo fica de cabeça para baixo, inclusive os móveis. A estrutura chama a atenção de quem passa por aqui. O local é aberto para visitação. A entrada custa R$ 3,00 por pessoa e funciona das 7h às 17h30. Tel.: (27) 99794-0336