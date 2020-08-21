TI e Negócios Digitais são áreas em alta na Educação a Distância

UVV ON, unidade responsável pela EAD da instituição oferece cursos para atender às demandas do mercado Crédito: Divulgação/UVV

A pandemia do novo coronavírus impactou toda a sociedade de diferentes formas. Diante da necessidade de distanciamento social para evitar a propagação da doença, as transformações digitais foram aceleradas. Todas essas mudanças, é claro, vão refletir também no mercado de trabalho que, por sua vez, vai exigir que os profissionais estejam devidamente capacitados.

Pensando em atender à nova demanda, a Universidade Vila Velha (UVV) lançou, neste semestre, os cursos de Gestão de Negócios Digitais e E-commerce e Gestão da Tecnologia da Informação, ambos na modalidade de Educação a Distância (EAD).

"As mudanças provocadas pela crise sanitária mundial levaram todos a uma nova experiência no mundo digital, evidenciando a sua utilidade e importância. É possível fazer quase tudo pela internet, com o uso das tecnologias de informação. Assim, é inegável que muitas oportunidades de trabalho irão surgir para dar conta desta transformação digital que o mundo está vivenciando, e muitas outras para atuação como profissionais autônomos", observa Gesiane Silveira Pereira, gestora executiva da UVV ON, unidade responsável pela EAD da instituição.

Entre as novidades deste semestre também estão os cursos de Educação Física Bacharelado, Podologia (semipresencial) e Optometria e Ótica (semipresencial). Segundo Gesiane, a UVV pretende ampliar as unidades de EAD nos próximos meses.

Gesiane Silveira Pereira, gestora executiva da UVV ON, acompanhada do reitor Heráclito Amâncio Pereira Junior e do vice-reitor Rafael Galveas Crédito: Divulgação/UVV

"Para garantir o atendimento de excelência às populações que não estão na região da Grande Vitória, a UVV ON possui instalados superpolos próprios em Aracruz, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória, e por meio de parcerias, polos em Nova Venécia e Colatina. A UVV também planeja expandir, nos próximos meses, para várias outras cidades, aumentando a sua área de atuação."

Um dos principais diferenciais da UVV está na estrutura que a instituição proporciona. Gesiane assegura que a EAD conta com metodologias e conteúdos de alto nível, além da plataforma tecnológica e equipe altamente qualificada.

"Nosso portal é um ambiente dinâmico que, além das aulas exclusivas, gravadas por nossos professores e tutores, traz também atividades avaliativas, fórum de debates relacionado às aulas, chat on-line para tirar dúvidas, aulas ao vivo, e tudo o que se refere à trajetória acadêmica do aluno", pontua.

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