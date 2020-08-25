Smartphones ganham potência e viram opção preferida para jogos eletrônicos

O jogo virou no mundo dos gamers. Com a tecnologia avançando de fase cada vez mais rapidamente, os celulares desbancaram tradicionais estações e são hoje o produto preferido por esse público: 83% usam os smartphones para a experiência eletrônica, aponta a Pesquisa Game Brasil (2019). A conquista do território é resultado da entrada em ação de gadgets mais encorpados, com alta capacidade de processamento, resolução e memória.
O varejo já identificou em seu radar que o controle agora está nas mãos das versões mobile, uma migração também premiada pela portabilidade e pela praticidade. Pode-se jogar em qualquer lugar e baixar os softwares até gratuitamente nas lojas virtuais dos sistemas operacionais. A indústria vem produzindo celulares bem mais parrudos, que conseguem receber jogos antes só apresentados em configuração para consoles, explica o executivo de compras da área de telefonia das Lojas Sipolatti, Orlando Silva.
Plataformas como PlayStation e Xbox One, que exigem unidades mais complexas para rodar, são algumas das opções que já encontram abrigo nos smartphones, sobretudo os de maior potência. As especificações mais bem ranqueadas e adequadas a essa funcionalidade são os que vêm com memória interna de 128GB e memória RAM de 4GB a 8GB, além de tamanho de tela acima de seis polegadas, com boa frequência de resolução, ou seja, que não fatigam a vista com a velocidade dos movimentos na tela.
Já estão nas nossas lojas os modelos que têm a função Game Booster, como os das linhas Samsung A51, A71 e S20. O aplicativo aprende os comandos mais usados pelo praticante para otimizar a bateria, a temperatura e a memória. Assim, conseguimos alcançar melhor desempenho. O app elimina, ainda, processos que são dispensáveis para o jogo. E as melhores baterias são as de 4 mil a 5 mil mAh. Elas suportam por mais tempo esse consumo, que requer elevada capacidade de teleprocessamento, detalha Silva.
No portfólio da Motorola, a atração é o Moto One Fusion Plus, que possui processador Qualcomm Snapdragon 730, um lançamento que chegou recentemente à Sipolatti. É um item com boa capacidade de tela (6,5 polegadas) e processador 20% mais rápido, ideal para dar vida aos gráficos para vídeos e jogos. Tem também maior eficiência de energia, acrescenta o executivo de compras.
Os aparelhos suprem tanto as necessidades de quem pretende distrair os filhos com os títulos infantis como Angry Birds quanto para aqueles que querem acessar franquias com jogabilidade mais complexa, como Resident Evil. O mercado gamer foi um dos que mais cresceram neste período de pandemia, em razão do confinamento. Jogos on-line viraram lazer para toda a família, salienta.
A tendência de diversidade de público já havia sido indicada no levantamento Game Brasil, que mostrou um outro dado relevante: as mulheres são maioria nesse grupo. Representam 53% dos players em geral. Elas, segundo a pesquisa, são mais adeptas a games casuais e rápidos; já os homens apreciam as experiências mais imersivas. Seja qual for o gosto, o que é certo em tudo isso é que os celulares conseguiram conquistar todas as idades e gêneros, conclui o colaborador da Sipolatti.
SIPOLATTI | Smartphones
Serviço
Loja virtual: sipolatti.com.br
Televendas: 0800 006 2020 (Grande Vitória e regiões Norte e Serrana DDD 27) e (27) 3089 - 2100 (Sul do ES DDD 28 e celulares).
Prazo de entrega: um dia útil após a aprovação (televendas e loja virtual) para Vitória, Serra, Vila Velha, Viana e Cariacica e de dois dias (em outros municípios com unidades da Sipolatti). Em outras localidades, o prazo é variável.
Frete: grátis para todo o Espírito Santo nas compras acima de R$ 99.