Smartphones ganham potência e viram opção preferida para jogos eletrônicos

O smartphone Samsung Galaxy S20 Plus tem tela infinita de 6.7". Vem com 128GB de memória interna e 8GB de memória RAM. Tem câmera quádrupla, dual chip, 4G, Android 10 (Cloud Blue). Código: 448406. Crédito: Divulgação/Sipolatti

O jogo virou no mundo dos gamers. Com a tecnologia avançando de fase cada vez mais rapidamente, os celulares desbancaram tradicionais estações e são hoje o produto preferido por esse público: 83% usam os smartphones para a experiência eletrônica, aponta a Pesquisa Game Brasil (2019). A conquista do território é resultado da entrada em ação de gadgets mais encorpados, com alta capacidade de processamento, resolução e memória.

O varejo já identificou em seu radar que o controle agora está nas mãos das versões mobile, uma migração também premiada pela portabilidade e pela praticidade. Pode-se jogar em qualquer lugar e baixar os softwares até gratuitamente nas lojas virtuais dos sistemas operacionais. A indústria vem produzindo celulares bem mais parrudos, que conseguem receber jogos antes só apresentados em configuração para consoles, explica o executivo de compras da área de telefonia das Lojas Sipolatti , Orlando Silva.

Plataformas como PlayStation e Xbox One, que exigem unidades mais complexas para rodar, são algumas das opções que já encontram abrigo nos smartphones, sobretudo os de maior potência. As especificações mais bem ranqueadas e adequadas a essa funcionalidade são os que vêm com memória interna de 128GB e memória RAM de 4GB a 8GB, além de tamanho de tela acima de seis polegadas, com boa frequência de resolução, ou seja, que não fatigam a vista com a velocidade dos movimentos na tela.

Já estão nas nossas lojas os modelos que têm a função Game Booster, como os das linhas Samsung A51, A71 e S20. O aplicativo aprende os comandos mais usados pelo praticante para otimizar a bateria, a temperatura e a memória. Assim, conseguimos alcançar melhor desempenho. O app elimina, ainda, processos que são dispensáveis para o jogo. E as melhores baterias são as de 4 mil a 5 mil mAh. Elas suportam por mais tempo esse consumo, que requer elevada capacidade de teleprocessamento, detalha Silva.

No portfólio da Motorola, a atração é o Moto One Fusion Plus, que possui processador Qualcomm Snapdragon 730, um lançamento que chegou recentemente à Sipolatti . É um item com boa capacidade de tela (6,5 polegadas) e processador 20% mais rápido, ideal para dar vida aos gráficos para vídeos e jogos. Tem também maior eficiência de energia, acrescenta o executivo de compras.

Os aparelhos suprem tanto as necessidades de quem pretende distrair os filhos com os títulos infantis como Angry Birds quanto para aqueles que querem acessar franquias com jogabilidade mais complexa, como Resident Evil. O mercado gamer foi um dos que mais cresceram neste período de pandemia, em razão do confinamento. Jogos on-line viraram lazer para toda a família, salienta.

A tendência de diversidade de público já havia sido indicada no levantamento Game Brasil, que mostrou um outro dado relevante: as mulheres são maioria nesse grupo. Representam 53% dos players em geral. Elas, segundo a pesquisa, são mais adeptas a games casuais e rápidos; já os homens apreciam as experiências mais imersivas. Seja qual for o gosto, o que é certo em tudo isso é que os celulares conseguiram conquistar todas as idades e gêneros, conclui o colaborador da Sipolatti

SIPOLATTI | Smartphones

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Prazo de entrega: um dia útil após a aprovação (televendas e loja virtual) para Vitória, Serra, Vila Velha, Viana e Cariacica e de dois dias (em outros municípios com unidades da Sipolatti). Em outras localidades, o prazo é variável.