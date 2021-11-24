Petroleiros subsidiam 18 mil litros de gasolina em ações no ES

Campanha Combustível a Preço Justo mobilizou motoristas e motociclistas com descontos no litro da gasolina Crédito: Sindipetro/Divulgação

Com um total de 18 mil litros de gasolina subsidiados para realização de campanhas de conscientização, 1,2 mil botijas de gás distribuídas em ações sociais e mais de 7 toneladas de alimentos doados em campanhas em 2020 e 2021, as ações do Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro-ES) buscam resolver situações emergentes e também levar conscientização à população.

Segundo o diretor do sindicato, Rodrigo Lopes Ferri, essas ações são necessárias porque a entidade enxerga a necessidade de manter o diálogo constante com toda a população. “Atuamos em busca dos interesses da classe trabalhadora, mesmo que não sejam filiados, pois entendemos que não há como avançar sozinhos”, destaca.

Além de ajudar parte da população que necessita, o Sindipetro-ES também usa esses momentos para explicar sobre o impacto das políticas de governo no preço dos combustíveis, no custo dos alimentos, na condição de trabalho e desemprego.

“Mostramos que pode ser diferente, mas a gente precisa da população organizada para mudar primeiro a política que fazemos no dia a dia de bermuda e chinelo. E depois, a que se faz de terno e gravata”, observa.

Um exemplo dessas ações foi a campanha Combustível a Preço Justo, realizada pelo sindicato, com a distribuição de cupons com descontos de R$ 2,00 para cada litro de combustível abastecido, com máximo de 20 litros para carros e de 10 litros para motos. A campanha contou, inclusive, com a participação de Associação dos Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo (Amapes). Durante todo o período, foram subsidiados 18 mil litros de gasolina no Estado, segundo o Sindipetro-ES.

O sindicato também realiza ações pontuais em parceria com a Central Única das Favelas (Cufa), que incluem subsídio e fornecimento de gás de cozinha para famílias carentes e, mais recentemente, uma ação especial para o Dia das Crianças, que aconteceu este ano.

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Foram arrecadados brinquedos junto aos petroleiros para serem entregues em um evento em Jabaeté, Vila Velha. “Só que lá, a Cufa não tinha estrutura e teríamos de alugar tendas para o evento. Surgiu então a ideia de destinar a verba do aluguel das tendas para construir um abrigo permanente. A comunidade se articulou com a mão de obra e agora eles têm um espaço permanente lá”, lembra Ferri.

Segundo o presidente estadual da Cufa, Gabriel Costa Nadipeh, a parceria com o Sindipetro-ES tem acontecido em vários projetos, como a ação de entrega de cesta básica e do kit da campanha Mães Também Menstruam, distribuição de mais de meia tonelada de feijão comprado após arrecadação feita pelos petroleiros e a ação do Dia das Crianças, com mais de 200 crianças que receberam brinquedos e participaram de várias atividades.

“O todo é feito das partes, e cada ação feita, independente do tamanho, causa um impacto gigante na sociedade. Esse ano até agora conseguimos atender mais de 35 mil famílias, e tudo isso só é possível com parceiros como o Sindipetro, que se movem e participam na prática. Trabalhar com eles é muito importante, primeiro pela seriedade e organização que eles têm. E segundo, pela preocupação real que se percebe que eles possuem com os territórios mais vulneráveis”, conta.

PARCERIAS

Outra parceria de longa data é o SOS Periferias, com o qual o Sindipetro-ES realiza ações há quatro anos. A entidade que além de arrecadar alimentos para doações diárias de cestas básicas ou de produtos que faltam a famílias em situação de risco, também atua diretamente com comerciantes de bairros periféricos. E durante o período mais intenso de isolamento social, arrecadou kits para adolescentes com produtos de beleza e higiene pessoal.

Coordenador geral do SOS Periferias, Mikail Coser: "Cerca de 20% das ações que realizamos têm a ajuda do Sindipetro-ES" Crédito: Arquivo Pessoal

“Com os comerciantes fazemos ações diárias, falando e educando-os para entender que ele precisa alimentar as pessoas, que se ele baixar o lucro, as pessoas vão continuar comprando. E os petroleiros ajudam a otimizar essas ações, para que o legado delas seja permanente. Cerca de 20% das ações que realizamos têm a ajuda do Sindipetro-ES. O nosso trabalho é passar para a categoria petroleira que a ferida da periferia existe e ela é grande”, observa Mikail Coser, coordenador geral do SOS Periferias.

O sindicato também foi importante para viabilizar nos primeiros meses o projeto Marmita Solidária, de acordo com a coordenadora do projeto, Marina Conceição dos Santos Silva. “O projeto começou em abril de 2020 e o Sindipetro começou a ajudar logo no primeiro mês, com o pagamento de quatro meses do aluguel do espaço que conseguimos. E em dezembro, realizamos a doação de 180 cestas básicas, que foram adquiridas com parte do dinheiro que seria usado para a festa de final de ano dos petroleiros. Mas como estávamos em plena pandemia, o sindicato decidiu usar essa verba para ajudar”, afirma.

A coordenadora do Marmitex Solidário, Conceição dos Santos Silva, teve o apoio do Sindipetro-ES durante os primeiros meses do projeto. Crédito: Arquivo Pessoal

Atualmente, o projeto atua entregando marmitas a pessoas em situação de rua, em Vitória e Serra, e também atendendo pedidos de ajuda de famílias carentes, como doação de cestas básicas e de outros itens necessários. “Ano passado, entregamos 50 mil marmitas. Este ano, de abril para cá, foram mais de 3 mil marmitas. No entanto, o projeto está com os dias contados para terminar, já que a pessoa que pagava nosso aluguel não pode mais se comprometer”, lamenta.

AÇÕES PELA CATEGORIA

Além das parcerias com entidades para realizar ações sociais, o Sindipetro-ES também se dedica à conscientização, treinamento e defesa dos interesses da categoria petroleira. Segundo o diretor do sindicato, Rodrigo Lopes Ferri, o Sindipetro-ES atuou fortemente em decisões importantes para a manutenção do trabalho e dos benefícios e direitos da categoria, com a assinatura de um acordo coletivo no ano passado, em que tiveram reajuste salarial de 100% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) em 2021, resguardando a garantia dos empregos e manutenção dos demais direitos.

Sindipetro-ES realizou eventos virtuais durante a pandemia, como o Congresso dos Petroleiros. Crédito: Sindipetro/Divulgação

“Os anos de 2020 e 2021 foram particularmente difíceis e desafiadores. E nossa decisão em conjunto com a Federação Única dos Petroleiros (FUP) em assinar um acordo coletivo no ano passado com validade até 2022 foi crucial para proteger e fortalecer nossa categoria. Conseguimos também impedir que a Petrobras impusesse de forma unilateral a redução de jornada e de remuneração pessoal, entre abril e junho de 2020. Desta forma foi restabelecido o pagamento integral dos salários, adicionais e demais vantagens e benefícios”, detalha.

Para Ferri, a atuação do sindicato na defesa dos interesses dos petroleiros é de extrema importância. “As conquistas históricas de direitos e garantias da classe trabalhadora são fruto da luta sindical, os acordos coletivos de trabalho, o FGTS, o 13º, a licença maternidade, férias, a segurança no trabalho (as Cipas), a medicina do trabalho, entre tantos outros, são resultado dessa ação política. No entanto, os sindicatos e dirigentes têm sido massacrados pelo governo e pelo discurso da mídia”, diz.

Já no âmbito político, o sindicato lançou a campanha #PetrobrasFicaNoES e em parceria com outras entidades, ingressou com uma ação civil pública contra a atual política de privatizações da Petrobras. A campanha teve veiculação em anúncios em sites e redes sociais e campanha na TV.

“Além da ação judicial, criamos um Comitê em Defesa da Petrobras com senadores, deputados estaduais e federais, entre outros participantes, somando forças à nossa luta. Entendemos que é preciso realizar um movimento amplo, que envolva toda a sociedade. Sem a Petrobras no Espírito Santo, todos nós perdemos. Com a privatização da Petrobras, o Brasil perde sua soberania. Essa luta é de todos nós”, afirma.

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Desde o início da pandemia, o Sindipetro-ES tem distribuído máscaras de tecido e PFF2 para toda a categoria, além de negociar com a Petrobras fornecimento de máscaras PFF2 aos empregados.

“Com a pandemia, os valores do capital e do trabalho passam a ser revistos - e a conscientização, a formação política são vitais para a luta social e do trabalho. Neste contexto, os sindicatos funcionam, mais do que nunca, como ‘advogados’ dos trabalhadores, defendendo os interesses da categoria e de toda uma nação. A fala de Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia, reflete isso. Segundo Stiglits, os sindicatos defenderam seus trabalhadores. Onde havia sindicatos, havia mais máscaras, mais equipamentos de proteção individual. E a doença não se disseminou tão rapidamente, mostrando a importância e o papel crítico desempenhado pelos sindicatos na gestão da crise sanitária”, diz.

AÇÕES SOCIAIS EM NÚMEROS

Comemoração do Dia das Crianças

7 toneladas de alimentos doados pela campanha Petroleiros Pela Vida

de alimentos doados pela campanha Petroleiros Pela Vida 500 kg de feijão

de feijão 400 cestas básicas doadas no Natal Solidário

doadas no Natal Solidário 100 cestas básicas doadas em ações nos bairros Jabaeté e Morro do Quadro

doadas em ações nos bairros Jabaeté e Morro do Quadro 500 crianças atendidas com brinquedos no Dia das Crianças

atendidas com brinquedos no Dia das Crianças 1650 vales-gás distribuídos ao longo do ano

distribuídos ao longo do ano 2 mil marmitas distribuídas no projeto Marmitex Solidário

marmitas distribuídas no projeto Marmitex Solidário 18 mil litros de gasolina subsidiados na campanha Combustível a Preço Justo

AÇÕES PELOS PETROLEIROS

Sindipetro-ES participou de movimentos em defesa da greve e do direito de greve dos trabalhadores Crédito: Victor Adams/Sindipetro-ES