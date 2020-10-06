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Veja as vantagens das máscaras faciais no tratamento da pele

Na rede Santa Lúcia, há novidades para os consumidores adeptos do chamado skincare

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 10:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 10:33
Linha de máscara facial da Garnier
Linha de máscara facial da Garnier: várias opções para atender às diferentes demandas dos consumidores Crédito: Divulgação/Santa Lúcia
As máscaras faciais estão entre os produtos que auxiliam no cuidado com a pele, o chamado skincare. Elas ajudam a dar um up na aparência do rosto com ações específicas, a depender do interesse de cada pessoa. Seja para uma pele oleosa ou para a área dos olhos, as máscaras possuem uma grande concentração de ativos em sua fórmula e, entre outros benefícios, proporcionam uma sensação de relaxamento.
Para quem é adepto do tratamento da pele com máscaras, a Santa Lúcia está oferecendo várias novidades para os clientes. Uma delas é a linha de máscaras faciais da Garnier. De acordo com a analista de marketing da rede, Jessika Scheidegger, há várias opções.
Tem máscaras para os olhos, para pele com acne ou pele oleosa, anti-idade e até a que dá um efeito Cinderela, que ajuda no tratamento de rejuvenescimento, explica.
No entanto, antes da utilização, é fundamental adotar alguns cuidados. Limpeza, esfoliação, e hidratação são indispensáveis na preparação da pele para aplicação da máscara.
Antes de usar uma máscara, o ideal é que se tenha um cuidado prévio com a pele.
Deve-se limpar o rosto com um sabonete específico para facilitar a penetração dos produtos. Depois, é importante esfoliar para eliminar as células mortas. Após essa etapa, o ideal é que borrife uma água termal e, então, é só escolher a máscara ideal para a necessidade da pele, orienta Jessika.
A linha de máscaras faciais da Garnier já está disponível na Rede Santa Lúcia, a partir de R$14,99. As compras podem ser realizadas pelo site santaluciaonline.com.br e também por delivery, no telefone 2127-7000.

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