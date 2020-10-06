Veja as vantagens das máscaras faciais no tratamento da pele

Linha de máscara facial da Garnier: várias opções para atender às diferentes demandas dos consumidores Crédito: Divulgação/Santa Lúcia

As máscaras faciais estão entre os produtos que auxiliam no cuidado com a pele, o chamado skincare. Elas ajudam a dar um up na aparência do rosto com ações específicas, a depender do interesse de cada pessoa. Seja para uma pele oleosa ou para a área dos olhos, as máscaras possuem uma grande concentração de ativos em sua fórmula e, entre outros benefícios, proporcionam uma sensação de relaxamento.

Para quem é adepto do tratamento da pele com máscaras, a Santa Lúcia está oferecendo várias novidades para os clientes. Uma delas é a linha de máscaras faciais da Garnier. De acordo com a analista de marketing da rede, Jessika Scheidegger, há várias opções.

Tem máscaras para os olhos, para pele com acne ou pele oleosa, anti-idade e até a que dá um efeito Cinderela, que ajuda no tratamento de rejuvenescimento, explica.

No entanto, antes da utilização, é fundamental adotar alguns cuidados. Limpeza, esfoliação, e hidratação são indispensáveis na preparação da pele para aplicação da máscara.

Antes de usar uma máscara, o ideal é que se tenha um cuidado prévio com a pele.

Deve-se limpar o rosto com um sabonete específico para facilitar a penetração dos produtos. Depois, é importante esfoliar para eliminar as células mortas. Após essa etapa, o ideal é que borrife uma água termal e, então, é só escolher a máscara ideal para a necessidade da pele, orienta Jessika.