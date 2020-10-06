Produtos para peles oleosas são destaque em farmácia do ES

7º passo - Protetor solar facial

Para manutenção da limpeza facial, a primeira etapa é o uso do demaquilante, que remove o excesso da maquiagem e de impurezas acumulados na pele. Opções: água micelar, da L'oréal ; solução demaquilante, da Bioderma ; lenço demaquilante micelar, da Neutrogena ; e lenço Micellair, da Nivea.

Hoje em dia, o mercado tem usado bastante o termo gel de limpeza facial, que tem a mesma ação dos sabonetes para limpeza profunda da pele, com ativos que controlam o excesso de oleosidade e acne. Opções: Nomaderm, da Vichy; Actine, da Darrow; mousse de limpeza, da Nivea; e Sébium Gel Moussant (gel de limpeza), da Bioderma

O esfoliante é um item indispensável para peles oleosas, pois ajuda a remover as células mortas, renova a pele e ajuda a remover os pontinhos pretos dos poros. Alguns são de uso diário; outros, semanal. Opções: esfoliante deep clean, da Neutrogena; Normaderm 3 em 1, da Vichy; e Neoderm Complex (sabonete glico-ativo), da Adcos.

A maioria dos tônicos faciais funciona como adstringente (controle de oleosidade). As principais marcas no mercado indicadas por dermatologistas contêm ativos com ações sebo-reguladoras, com ação matificante que ajuda a fechar os poros. Indispensável para quem deseja uma maquiagem perfeita. Opções: tônico adstringente (controle do brilho), da Nivea; Acne Proofing, da Neutrogena; Effaclar; da La Roche; e solução antioleosidade, da SkinCeuticals

Pessoas com pele oleosa tendem a não se preocupar com a hidratação facial, mas as principais marcas de produtos dermatológicos dispõem de hidratantes com formulação especializada para tratar a oleosidade, com ação de controle prolongado e reforço do efeito do tônico adstringente. Opções: - Mineral 89, da Vichy; Actine Trat; da Darrow ; e Glycare sérum, da Mantecorp

O hidrante labial é importante, independentemente do tipo de pele. Os lábios são sensíveis ao sol, ar seco e baixa temperatura, e o produto para proteção pode ser usado antes do batom. Opções: Cicaplast, da La Roche ; protetor labial, da Bepantol Derma; protetor labial, da Nivea; e Cicabio, da Bioderma.