Produtos para peles oleosas são destaque em farmácia do ES

Ter a pele oleosa é uma característica que, em geral, incomoda e exige muitos cuidados no dia a dia. Da adolescência à vida adulta, cerca de 80% das mulheres sofrem com o problema, que causa o aparecimento de acne - cravos e espinhas - e pode deixar marcas. Em alguns casos, o quadro pode evoluir mais seriamente, apresentando o que se chama de acne severa, e exigir tratamento médico. Homens também são suscetíveis a essas condições.
Para evitar a oleosidade e prevenir o aparecimento de acnes, muitos procuram tratamentos alternativos, mas a limpeza e o cuidado diário com a pele são primordiais. Pensando nisso, e buscando se aprimorar para sempre atender às exigências dos dermatologistas e a necessidade dos consumidores, as indústrias farmacêuticas ampliaram estudos para oferecer produtos cada vez mais resolutivos.
Parceira nesse processo, a Santa Lúcia oferece uma diversidade de opções para que clientes possam encontrar produtos de qualidade e com preços acessíveis em cada etapa do tratamento. Do demaquilante ao protetor solar, a rede possui um conjunto de itens para o consumidor, como explica o especialista em categoria dermo do departamento de compras da Santa Lúcia, Carlos Leal.
Dentro dessa grade, temos os que são mais prescritos por dermatologistas, principalmente os de limpeza facial. São marcas consagradas, receitadas por médicos e indicadas por profissionais que atuam nessa área, destaca.
Com um universo tão variado de opções, a Santa Lúcia decidiu preparar um guia dos queridinhos para peles oleosas disponíveis na rede de farmácias, que vão auxiliar em todas as etapas do tratamento de pele. Vamos lá?
7º passo - Protetor solar facial
Para manutenção da limpeza facial, a primeira etapa é o uso do demaquilante, que remove o excesso da maquiagem e de impurezas acumulados na pele. Opções: água micelar, da L'oréal ; solução demaquilante, da Bioderma ; lenço demaquilante micelar, da Neutrogena ; e lenço Micellair, da Nivea.
Hoje em dia, o mercado tem usado bastante o termo gel de limpeza facial, que tem a mesma ação dos sabonetes para limpeza profunda da pele, com ativos que controlam o excesso de oleosidade e acne. Opções: Nomaderm, da Vichy; Actine, da Darrow; mousse de limpeza, da Nivea; e Sébium Gel Moussant (gel de limpeza), da Bioderma
O esfoliante é um item indispensável para peles oleosas, pois ajuda a remover as células mortas, renova a pele e ajuda a remover os pontinhos pretos dos poros. Alguns são de uso diário; outros, semanal. Opções: esfoliante deep clean, da Neutrogena; Normaderm 3 em 1, da Vichy; e Neoderm Complex (sabonete glico-ativo), da Adcos.
A maioria dos tônicos faciais funciona como adstringente (controle de oleosidade). As principais marcas no mercado indicadas por dermatologistas contêm ativos com ações sebo-reguladoras, com ação matificante que ajuda a fechar os poros. Indispensável para quem deseja uma maquiagem perfeita. Opções: tônico adstringente (controle do brilho), da Nivea; Acne Proofing, da Neutrogena; Effaclar; da La Roche; e solução antioleosidade, da SkinCeuticals
Pessoas com pele oleosa tendem a não se preocupar com a hidratação facial, mas as principais marcas de produtos dermatológicos dispõem de hidratantes com formulação especializada para tratar a oleosidade, com ação de controle prolongado e reforço do efeito do tônico adstringente. Opções: - Mineral 89, da Vichy; Actine Trat; da Darrow ; e Glycare sérum, da Mantecorp
O hidrante labial é importante, independentemente do tipo de pele. Os lábios são sensíveis ao sol, ar seco e baixa temperatura, e o produto para proteção pode ser usado antes do batom. Opções: Cicaplast, da La Roche ; protetor labial, da Bepantol Derma; protetor labial, da Nivea; e Cicabio, da Bioderma.
O protetor solar é o item mais exigido dos pacientes pelos dermatologistas e é considerado insubstituível. Ele protege a pele do fotoenvelhecimento causado pela radiação solar. Selecionamos alguns dos preferidos pelos dermatos, que têm absorção rápida, ativos de ação de controle da oleosidade e efeito anti-brilho. A pele fica sequinha! Opções: Actine protetor solar, da Darrow; Anthelios; da La Roche; Ideal Soleil Purify, da Vichy; Fusion Water Oil Control, da Isdin; e Episol SEC OC, da Mantecorp.
Toda a linha de produtos para peles oleosas já está disponível na Rede Santa Lúcia. As compras podem ser realizadas pelo site santaluciaonline.com.br e também por delivery, no telefone 2127-7000.