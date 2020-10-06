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Produtos para peles oleosas são destaque em farmácia do ES

A Santa Lúcia tem várias opções para o cliente que deseja fazer o passo a passo para uma pele perfeita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 10:36

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 10:36

O Ultraformer é um aparelho para tratar a flacidez da pele, uma das principais queixas nos consultórios dermatológicos
Os cuidados com a pele oleosa têm várias etapas, entre as quais limpeza, hidratação e fotoproteção  Crédito: Shutterstock
Ter a pele oleosa é uma característica que, em geral, incomoda e exige muitos cuidados no dia a dia. Da adolescência à vida adulta, cerca de 80% das mulheres sofrem com o problema, que causa o aparecimento de acne - cravos e espinhas - e pode deixar marcas. Em alguns casos, o quadro pode evoluir mais seriamente, apresentando o que se chama de acne severa, e exigir tratamento médico. Homens também são suscetíveis a essas condições.
Para evitar a oleosidade e prevenir o aparecimento de acnes, muitos procuram tratamentos alternativos, mas a limpeza e o cuidado diário com a pele são primordiais. Pensando nisso, e buscando se aprimorar para sempre atender às exigências dos dermatologistas e a necessidade dos consumidores, as indústrias farmacêuticas ampliaram estudos para oferecer produtos cada vez mais resolutivos.
Parceira nesse processo, a Santa Lúcia oferece uma diversidade de opções para que clientes possam encontrar produtos de qualidade e com preços acessíveis em cada etapa do tratamento. Do demaquilante ao protetor solar, a rede possui um conjunto de itens para o consumidor, como explica o especialista em categoria dermo do departamento de compras da Santa Lúcia, Carlos Leal.
Dentro dessa grade, temos os que são mais prescritos por dermatologistas, principalmente os de limpeza facial. São marcas consagradas, receitadas por médicos e indicadas por profissionais que atuam nessa área, destaca.
Com um universo tão variado de opções, a Santa Lúcia decidiu preparar um guia dos queridinhos para peles oleosas disponíveis na rede de farmácias, que vão auxiliar em todas as etapas do tratamento de pele. Vamos lá?

7º passo - Protetor solar facial

Para manutenção da limpeza facial, a primeira etapa é o uso do demaquilante, que remove o excesso da maquiagem e de impurezas acumulados na pele. Opções: água micelar, da L'oréal ; solução demaquilante, da Bioderma ; lenço demaquilante micelar, da Neutrogena ; e lenço Micellair, da Nivea.
Hoje em dia, o mercado tem usado bastante o termo gel de limpeza facial, que tem a mesma ação dos sabonetes para limpeza profunda da pele, com ativos que controlam o excesso de oleosidade e acne. Opções: Nomaderm, da Vichy; Actine, da Darrow;  mousse de limpeza, da Nivea; e Sébium Gel Moussant (gel de limpeza), da Bioderma 
O esfoliante é um item indispensável para peles oleosas, pois ajuda a remover as células mortas, renova a pele e ajuda a remover os pontinhos pretos dos poros. Alguns são de uso diário; outros, semanal. Opções: esfoliante deep clean, da Neutrogena; Normaderm 3 em 1, da Vichy; e Neoderm Complex (sabonete glico-ativo), da Adcos.
A maioria dos tônicos faciais funciona como adstringente (controle de oleosidade). As principais marcas no mercado indicadas por dermatologistas contêm ativos com ações sebo-reguladoras, com ação matificante que ajuda a fechar os poros. Indispensável para quem deseja uma maquiagem perfeita. Opções: tônico adstringente (controle do brilho), da Nivea; Acne Proofing, da Neutrogena;  Effaclar; da La Roche; e solução antioleosidade, da SkinCeuticals
Pessoas com pele oleosa tendem a não se preocupar com a hidratação facial, mas as principais marcas de produtos dermatológicos dispõem de hidratantes com formulação especializada para tratar a oleosidade, com ação de controle prolongado e reforço do efeito do tônico adstringente. Opções: - Mineral 89, da Vichy; Actine Trat; da Darrow ; e Glycare sérum, da Mantecorp
O hidrante labial é importante, independentemente do tipo de pele. Os lábios são sensíveis ao sol, ar seco e baixa temperatura, e o produto para proteção pode ser usado antes do batom. Opções:   Cicaplast, da La Roche ; protetor labial, da Bepantol Derma; protetor labial, da Nivea; e Cicabio, da Bioderma.
O protetor solar é o item mais exigido dos pacientes pelos dermatologistas e é considerado insubstituível. Ele protege a pele do fotoenvelhecimento causado pela radiação solar. Selecionamos alguns dos preferidos pelos dermatos, que têm absorção rápida, ativos de ação de controle da oleosidade e efeito anti-brilho. A pele fica sequinha! Opções: Actine protetor solar, da Darrow;  Anthelios; da La Roche; Ideal Soleil Purify, da Vichy; Fusion Water Oil Control, da Isdin; e Episol SEC OC, da Mantecorp.
Toda a linha de produtos para peles oleosas já está disponível na Rede Santa Lúcia. As compras podem ser realizadas pelo site santaluciaonline.com.br e também por delivery, no telefone 2127-7000.

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