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Diversão com produtos de qualidade na hora do banho das crianças

A higiene da garotada não é só brincadeira e, na rede Santa Lúcia, há variedade de itens para os cuidados infantis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 10:34

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 10:34

Criança (menino) no banho lavando o cabelo
Criança no banho lavando o cabelo: os cuidados com os fios devem começar desde a infância Crédito: Freepik
As crianças adoram uma brincadeira com água e, assim, fica fácil tornar a hora do banho divertida. Mas, além das atividades lúdicas, é fundamental cuidar bem da higiene dos pequenos neste momento. E para tornar essa experiência limpinha e bem cheirosa, a Santa Lúcia dispõe de produtos especiais.
Para os meninos apaixonados por carros, dois kits vão deixar o banho da garotada muito mais divertido. Na Santa Lúcia, os papais e as mamães podem encontrar o Kit Hot Wheels Pista Dinossauro, da Ricca. Nesse conjunto, são disponibilizados um shampoo turbinado e um shampoo 3 em 1.
Kit Hot Wheels Pista Dinossauro, da Ricca
Kit Hot Wheels Pista Dinossauro: nesse conjunto, são disponibilizados um shampoo turbinado e um shampoo 3 em 1. Crédito: Divulgação/Santa Lúcia
Outro kit de shampoo da Hot Wheels tem uma surpresa adicional: a embalagem vira uma pista e oficina. Além da diversão, os produtos proporcionam vários benefícios para o cabelo das crianças.
O shampoo Hot Wheels Turbinado sem sal foi especialmente desenvolvido para higienizar delicadamente os fios, proporcionando uma limpeza eficiente e segura. Já o condicionador Hot Wheels Turbinado condiciona e desembaraça delicadamente os fios, deixando-os macios e fáceis de pentear, descreve Flávia Coutinho, do setor de compras da Santa Lúcia.
Já para as meninas, a Santa Lúcia destaca uma linha especial para maior cuidado com as madeixas, cacheadas ou lisas, durante o banho. É a Bio Extratus Kids, disponível em todas as lojas da rede de farmácias.
Bio Extratus Kids
Bio Extratus Kids é uma linha especial para os cuidados com os fios, cacheados ou lisos Crédito: Divulgação/Santa Lúcia
Os shampoos têm fórmula especial, que limpa sem danificar os cabelos. E, se cair espuma nos olhinhos, não se preocupe porque não irrita. Para as meninas, a Bio Extratus fez shampoo, condicionador para cabelos lisos ou para cabelos cacheados. Também tem máscara de hidratação e finalizador para elas, além de um spray desembaraçante que facilita o pentear, sem incômodo, dor ou estresse, pontua Flávia.
Mas produtos de qualidade não são apenas para as meninas. A Bio Extratus Kids também possui uma linha para os meninos com o shampoo 2 em 1, que já lava e condiciona de uma só vez. E o resultado é cabelo macio, com brilho, limpinho e super saudável, finaliza Flávia.

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