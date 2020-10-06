Diversão com produtos de qualidade na hora do banho das crianças

Criança no banho lavando o cabelo: os cuidados com os fios devem começar desde a infância Crédito: Freepik

As crianças adoram uma brincadeira com água e, assim, fica fácil tornar a hora do banho divertida. Mas, além das atividades lúdicas, é fundamental cuidar bem da higiene dos pequenos neste momento. E para tornar essa experiência limpinha e bem cheirosa, a Santa Lúcia dispõe de produtos especiais.

Para os meninos apaixonados por carros, dois kits vão deixar o banho da garotada muito mais divertido. Na Santa Lúcia, os papais e as mamães podem encontrar o Kit Hot Wheels Pista Dinossauro, da Ricca. Nesse conjunto, são disponibilizados um shampoo turbinado e um shampoo 3 em 1.

Kit Hot Wheels Pista Dinossauro: nesse conjunto, são disponibilizados um shampoo turbinado e um shampoo 3 em 1. Crédito: Divulgação/Santa Lúcia

Outro kit de shampoo da Hot Wheels tem uma surpresa adicional: a embalagem vira uma pista e oficina. Além da diversão, os produtos proporcionam vários benefícios para o cabelo das crianças.

O shampoo Hot Wheels Turbinado sem sal foi especialmente desenvolvido para higienizar delicadamente os fios, proporcionando uma limpeza eficiente e segura. Já o condicionador Hot Wheels Turbinado condiciona e desembaraça delicadamente os fios, deixando-os macios e fáceis de pentear, descreve Flávia Coutinho, do setor de compras da Santa Lúcia.

Já para as meninas, a Santa Lúcia destaca uma linha especial para maior cuidado com as madeixas, cacheadas ou lisas, durante o banho. É a Bio Extratus Kids, disponível em todas as lojas da rede de farmácias.

Bio Extratus Kids é uma linha especial para os cuidados com os fios, cacheados ou lisos Crédito: Divulgação/Santa Lúcia

Os shampoos têm fórmula especial, que limpa sem danificar os cabelos. E, se cair espuma nos olhinhos, não se preocupe porque não irrita. Para as meninas, a Bio Extratus fez shampoo, condicionador para cabelos lisos ou para cabelos cacheados. Também tem máscara de hidratação e finalizador para elas, além de um spray desembaraçante que facilita o pentear, sem incômodo, dor ou estresse, pontua Flávia.