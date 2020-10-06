Diversão com produtos de qualidade na hora do banho das crianças

As crianças adoram uma brincadeira com água e, assim, fica fácil tornar a hora do banho divertida. Mas, além das atividades lúdicas, é fundamental cuidar bem da higiene dos pequenos neste momento. E para tornar essa experiência limpinha e bem cheirosa, a Santa Lúcia dispõe de produtos especiais.
Para os meninos apaixonados por carros, dois kits vão deixar o banho da garotada muito mais divertido. Na Santa Lúcia, os papais e as mamães podem encontrar o Kit Hot Wheels Pista Dinossauro, da Ricca. Nesse conjunto, são disponibilizados um shampoo turbinado e um shampoo 3 em 1.
Outro kit de shampoo da Hot Wheels tem uma surpresa adicional: a embalagem vira uma pista e oficina. Além da diversão, os produtos proporcionam vários benefícios para o cabelo das crianças.
O shampoo Hot Wheels Turbinado sem sal foi especialmente desenvolvido para higienizar delicadamente os fios, proporcionando uma limpeza eficiente e segura. Já o condicionador Hot Wheels Turbinado condiciona e desembaraça delicadamente os fios, deixando-os macios e fáceis de pentear, descreve Flávia Coutinho, do setor de compras da Santa Lúcia.
Já para as meninas, a Santa Lúcia destaca uma linha especial para maior cuidado com as madeixas, cacheadas ou lisas, durante o banho. É a Bio Extratus Kids, disponível em todas as lojas da rede de farmácias.
Os shampoos têm fórmula especial, que limpa sem danificar os cabelos. E, se cair espuma nos olhinhos, não se preocupe porque não irrita. Para as meninas, a Bio Extratus fez shampoo, condicionador para cabelos lisos ou para cabelos cacheados. Também tem máscara de hidratação e finalizador para elas, além de um spray desembaraçante que facilita o pentear, sem incômodo, dor ou estresse, pontua Flávia.
Mas produtos de qualidade não são apenas para as meninas. A Bio Extratus Kids também possui uma linha para os meninos com o shampoo 2 em 1, que já lava e condiciona de uma só vez. E o resultado é cabelo macio, com brilho, limpinho e super saudável, finaliza Flávia.