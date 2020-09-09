Rede cria programa para compra de remédios com descontos no ES

Rede Farmes criou programa de benefícios para facilitar a vida dos clientes Crédito: Divulgação/Felipe Amarelo/Rede Farmes

Neste período de enfrentamento à pandemia da Covid-19, a Rede Farmes se voltou para os clientes também de outra maneira, já que muitas pessoas perderam o emprego ou tiveram os salários reduzidos. Foi criado o programa de benefícios CredFarmes, que permite ao cliente comprar com crédito e ter descontos exclusivos. Quem está apto a participar possui vantagens como crédito inicial de R$ 180, parcelamento das compras em até três vezes e possibilidade de pagamento do valor em até 40 dias.

Era um projeto antigo e, com a pandemia, entendemos que as pessoas precisariam ainda mais desse benefício. Como estamos localizados nos bairros, sobretudo nas regiões de periferia, iniciamos rapidamente o processo e temos um recorde diário de clientes aderindo ao cartão, conta o presidente do grupo, Marcelo Frisso.

Para participar, os interessados podem acessar o site da Rede Farmes , ir à área do CredFarmes, preencher as informações solicitadas e aguardar o contato para finalização do cadastro, ou, então, passar em uma das unidades e apresentar o CPF e um documento de identificação com foto, tais como carteira de identidade ou de habilitação.

HISTÓRIA

Criado em 1997, o grupo capixaba é filiado à Federação Brasileira das Redes Associativas de Farmácias (Febrafar) desde o ano de 2002. Com foco, organização e planejamento, os associados fidelizam o público diariamente com crediário exclusivo, linha de produtos de marca própria com 80 itens e até delivery de medicamentos e aplicativo.

Marcelo Frisso sustenta que um dos principais diferenciais da Rede Farmes é a relação de proximidade com o público que opta pela marca. Ele destaca que as farmácias costumam ser um lugar onde as pessoas esperam encontrar um atendimento acolhedor.

Marcelo Frisso, presidente da Rede Farmes Crédito: Divulgação

"Nossa maior virtude é ter atendimento de rede com preço de rede nos bairros, onde estão 90% das nossas lojas. Mesmo funcionando como rede, conseguimos deixar as lojas com cara local e a identidade do bairro onde estão instaladas. Isso é possível porque o associado tem liberdade para trabalhar dentro do nosso padrão, que não é engessado" Marcelo Frisso - Presidente da Rede Farmes

Ao longo de mais de duas décadas de funcionamento, um dos pontos altos da rede é a estrutura de atendimento aos associados que funciona com uma sede onde atuam 40 funcionários, que compõem as áreas do jurídico, financeiro, comercial, de relacionamento, convênio empresarial, crediário, tecnologia da informação e até uma agência de marketing. Além disso, a sede tem a Cooperativa da Farmes, uma distribuidora estruturada exclusivamente para atender o abastecimento das lojas associadas.

Marcelo Frisso está no grupo há 20 anos. Segundo ele, o percurso tem sido de desafios e aprendizados diários. Agora em 2020, marcado pela pandemia do novo coronavírus, o presidente avalia que, de forma geral, as lojas reagiram bem ao impacto econômico provocado pela chegada da Covid-19.

Estimamos abrir 30 lojas dentro de um ano. Um dos fatores que nos deixa muito orgulhosos é que, das últimas 20 lojas que abriram, por exemplo, 18 eram de associados que já tinham lojas e estão expandindo seus negócios, comemora.