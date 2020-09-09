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Rede cria programa para compra de remédios com descontos no ES

Com a pandemia da Covid-19, projeto da Rede Farmes ganhou destaque entre os consumidores

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 17:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 17:34
Rede Farmes
Rede Farmes criou programa de benefícios para facilitar a vida dos clientes Crédito: Divulgação/Felipe Amarelo/Rede Farmes
Neste período de enfrentamento à pandemia da Covid-19, a Rede Farmes se voltou para os clientes também de outra maneira, já que muitas pessoas perderam o emprego ou tiveram os salários reduzidos. Foi criado o programa de benefícios CredFarmes, que permite ao cliente comprar com crédito e ter descontos exclusivos. Quem está apto a participar possui vantagens como crédito inicial de R$ 180, parcelamento das compras em até três vezes e possibilidade de pagamento do valor em até 40 dias.
Era um projeto antigo e, com a pandemia, entendemos que as pessoas precisariam ainda mais desse benefício. Como estamos localizados nos bairros, sobretudo nas regiões de periferia, iniciamos rapidamente o processo e temos um recorde diário de clientes aderindo ao cartão, conta o presidente do grupo, Marcelo Frisso.
Para participar, os interessados podem acessar o site da Rede Farmes, ir à área do CredFarmes, preencher as informações solicitadas e aguardar o contato para finalização do cadastro, ou, então, passar em uma das unidades e apresentar o CPF e um documento de identificação com foto, tais como carteira de identidade ou de habilitação. 

HISTÓRIA

Criado em 1997, o grupo capixaba é filiado à Federação Brasileira das Redes Associativas de Farmácias (Febrafar) desde o ano de 2002. Com foco, organização e planejamento, os associados fidelizam o público diariamente com crediário exclusivo, linha de produtos de marca própria com 80 itens e até delivery de medicamentos e aplicativo.
Marcelo Frisso sustenta que um dos principais diferenciais da Rede Farmes é a relação de proximidade com o público que opta pela marca. Ele destaca que as farmácias costumam ser um lugar onde as pessoas esperam encontrar um atendimento acolhedor.
Marcelo Frisso, presidente da Rede Farmes
Marcelo Frisso, presidente da Rede Farmes Crédito: Divulgação
"Nossa maior virtude é ter atendimento de rede com preço de rede nos bairros, onde estão 90% das nossas lojas. Mesmo funcionando como rede, conseguimos deixar as lojas com cara local e a identidade do bairro onde estão instaladas. Isso é possível porque o associado tem liberdade para trabalhar dentro do nosso padrão, que não é engessado"
Marcelo Frisso - Presidente da Rede Farmes
Ao longo de mais de duas décadas de funcionamento, um dos pontos altos da rede é a estrutura de atendimento aos associados que funciona com uma sede onde atuam 40 funcionários, que compõem as áreas do jurídico, financeiro, comercial, de relacionamento, convênio empresarial, crediário, tecnologia da informação e até uma agência de marketing. Além disso, a sede tem a Cooperativa da Farmes, uma distribuidora estruturada exclusivamente para atender o abastecimento das lojas associadas.
Marcelo Frisso está no grupo há 20 anos. Segundo ele, o percurso tem sido de desafios e aprendizados diários. Agora em 2020, marcado pela pandemia do novo coronavírus, o presidente avalia que, de forma geral, as lojas reagiram bem ao impacto econômico provocado pela chegada da Covid-19.
Estimamos abrir 30 lojas dentro de um ano. Um dos fatores que nos deixa muito orgulhosos é que, das últimas 20 lojas que abriram, por exemplo, 18 eram de associados que já tinham lojas e estão expandindo seus negócios, comemora.
Na opinião de Marcelo Frisso, o medo do contágio mudou o hábito de muitos consumidores que decidiram se voltar para o comércio local. Marcelo acredita que esse comportamento deve ser mantido enquanto uma vacina contra a doença não for distribuída, e até mesmo após a doença ser controlada pelos órgãos de saúde.

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