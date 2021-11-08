Formação plurilinguística prepara aluno para mercado globalizado

Com um ensino moderno e diferenciado, o Centro Educacional Primeiro Mundo oferece atividades exclusivas como o Programa Quadrilíngue Crédito: Centro Educacional Primeiro Mundo/Divulgação

Preparar alunos para um mercado cada vez mais globalizado é um desafio para muitas escolas. Por isso, conhecer a proposta pedagógica da instituição é fundamental. Com o propósito de assegurar um ensino moderno e diferenciado, baseado na inovação e no ineditismo, o Centro Educacional Primeiro Mundo oferece atividades exclusivas, como o Programa Quadrilíngue, e é parceira da High School, que abre portas para universidades americanas.

Além de Português, os estudantes do ensino integral aprendem também Inglês, Francês e Espanhol. A formação plurilinguística estimula capacita estudantes a se expressar em diferentes linguagens, além de expandir a compreensão sobre a diversidade sociocultural do mundo globalizado e integrar os diferentes conhecimentos ao seu modo de ser e viver. Para isso, a escola aposta em projetos multiculturais, apresentações teatrais e conversação, desde a educação infantil.

“O aprendizado prioriza o conhecimento por experiência e promove uma capacitação dinâmica e inovadora, disponibilizando importantes ferramentas para que os alunos alcancem conquistas que julgarem ser melhor para o seu desenvolvimento pessoal e profissional”, afirma o diretor-geral do Centro Educacional Primeiro Mundo, Eduardo Cardoso.

PARCERIAS

Imersões e atividades lúdicas fazem parte do método dinâmico que desenvolve habilidades de produção e compreensão oral e de texto, garantindo uma preparação completa e qualificada. Por ser a língua dominante na comunicação com o mundo, o Inglês possui uma carga horária diferenciada, com aulas diárias. Inclusive, diversos alunos foram estimulados pela instituição a embarcar na jornada de estudos no exterior, conquistando a aprovação em universidades internacionais. Isabella Almeida, aluna do Primeiro Mundo há 14 anos, é uma delas. Ela foi aceita até agora em sete universidades americanas, entre elas a University of Louisville (Kentucky) e ainda aguarda resposta de outras três, dos EUA.

Além de Português, os estudantes do ensino integral aprendem também Inglês, Francês e Espanhol Crédito: Centro Educacional Primeiro Mundo/Divulgação

O colégio ainda oferece o duplo diploma de ensino médio, brasileiro e americano, por meio de um programa de High School, que abre portas para o acesso dos alunos a mais de 4.000 universidades americanas. Esse programa acontece em parceria com a Genium, que escolheu o Primeiro Mundo como parceiro considerando a proficiência dos alunos na Língua Inglesa.

Além disso, o Centro Educacional Primeiro Mundo participa do seleto grupo de instituições que representa a University Cambridge Esol no mundo. É a oitava do Brasil a firmar parceria com a renomada universidade da Inglaterra e a única do Estado a aplicar a prova da instituição de ensino inglesa.