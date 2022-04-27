Vila Velha investe em obras estruturantes para melhorar qualidade de vida

Foram mais de R$ 300 milhões em recursos próprios e outros R$ 1,5 bilhão do governo do Estado em obras no município Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV/Divulgação

O ano de 2021, para o município de Vila Velha, foi marcado por uma série de entregas de investimentos em obras estruturantes nas cinco regiões administrativas da cidade. Ao todo, segundo a prefeitura, foram mais de R$ 300 milhões em recursos próprios e outros R$ 1,5 bilhão do governo do Estado, em execução na cidade, transformando o cenário do município destacado pelo prefeito Arnaldinho Borgo como o “maior canteiro de obras a céu aberto” do Espírito Santo.

Um dos principais investimentos tem sido na pavimentação de ruas, principalmente na Região 5, com obras em 11 dos 21 bairros da região, além de Pontal das Garças e Darly Santos. Até o momento, são mais de 30 ruas drenadas, pavimentadas, urbanizadas e entregues em toda a cidade. Na Região 5, mais de 55 vias vão receber drenagem, pavimentação e calçada legal. Um total superior a 35 quilômetros de melhorias em obras já iniciadas, que somam quase R$ 100 milhões em infraestrutura viária em andamento. Vale ressaltar também a troca de todo o parque de iluminação, em que lâmpadas de vapor de sódio foram substituídas por LED, aumentando a eficiência e diminuindo o consumo de energia.

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, pontua que o volume de investimentos realizados por toda a cidade é um marco na história de Vila Velha. Porque caracteriza a descentralização de investimentos e a transformação na vida das pessoas que nunca tiveram acesso a serviços básicos e à infraestrutura urbana.

“Estamos entregando a essas comunidades obras que dão dignidade, que transformam vidas. Se antes moradores precisavam colocar sacolas nos pés para sair de casa, agora estamos garantindo que eles tenham, de fato, o direito de ir e vir. Que crianças possam brincar nas ruas, em áreas de lazer, parques, praças, campos. Com ruas pavimentadas, estamos permitindo que a economia tenha vias para escoamento de cargas, de geração de emprego. Estamos falando que agora veículos por aplicativo acessam bairros que antes se negavam a ir porque as ruas eram esburacadas, que ambulâncias acessam para atender quem precisa. Isso é qualidade de vida e respeito com as pessoas. É a quebra de muros invisíveis que antes impediam, por má gestão, que recursos de impostos voltassem como serviços”, comentou.

O presidente da Associação de Moradores de Barramares, Ronaldo Santana, tem acompanhado as obras de pavimentação e drenagem das vias do bairro, que está localizado na Região 5 e é um dos mais populosos e o maior da região, segundo Ronaldo.

Pavimentação de ruas de Barramares, um dos bairros que integra a Região 5 Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV/Divulgação

“Quatro ruas já foram finalizadas e agora a prefeitura está fazendo uma praça. É um sonho que está sendo realizado. O prefeito tem dado continuidade às obras iniciadas, mas que se arrastavam. Mais do que isso, está aumentando o planejamento e entregando mais, sempre dialogando com nós, moradores. Agora sentimos que somos atendidos quando solicitamos serviço e melhorias no bairro”, afirma.

NOVOS ESPAÇOS DE LAZER

A administração municipal também tem se concentrado em realizar obras de recuperação e criação de novas áreas de lazer. Quadras, campos, praças e áreas de convivência estão sendo restauradas em toda a cidade, tendo como objetivo o desenvolvimento social e o pertencimento às comunidades.

Durante todo o ano, já foram entregues à população a revitalização das praças de Santos Dumont (Luiz Alberto Louzer - Tuquinha), de Vila Nova, Glória (Henrique Marques), do Ciclista, de Normília da Cunha (Normilhão), de Parque das Gaivotas (Bené Marques), da Barra do Jucu (Centro do Barrão), Santa Rita, Nova América (Dona Lica). Além das novas instalações dos parquinhos na orla da cidade: em Itaparica, Itapuã, Praia da Costa e a transformação e revitalização do Parque da Prainha.

Um dos destaques foi a entrega de uma pista de Pump Track, primeira do Espírito Santo. Localizada em Ponta da Fruta, a pista é a primeira da América Latina construída na beira da praia.

Possui 280 metros lineares de pista e área de 2.260m² com dois níveis, o intermediário e o iniciante. A nova atração foi construída em base de terra modelada, duas camadas de revestimento, uma de asfalto e outra de micro revestimento, que dará o nível de fluidez, velocidade e também para que a resistência da superfície seja ideal para os praticantes.

Segundo a secretária de Obras, Planejamento e Projetos Estruturantes de Vila Velha, Menara Cavalcante, a gestão atual tem dado atenção às comunidades vulneráveis, por acreditar no potencial empresarial da região.

Pista de Pump Track construída na Ponta da Fruta é primeira do Espírito Santo Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV/Divulgação

“É um projeto bem desenhado e com financiamento garantido. Até o final do ano, serão licitadas as obras para mais 22 ruas. Esses investimentos levam mais dignidade e oportunidade, movimentam a região e a comunidade. Temos percebido uma mudança positiva, com as novas áreas de lazer, pois as comunidades passaram a cuidar desses espaços como se fossem parte de sua casa”, diz.

CAMPOS DE FUTEBOL

Em abril, a Prefeitura de Vila Velha apresentou os projetos da Arena Ataíde, que entregará, dentro de 90 dias, uma quadra e um campo de grama sintética. A urbanização prevê readequação da área, contendo, entre outras instalações, a implantação de parquinho em grama sintética, arquibancada, campo de grama sintética com alambrado, área com mesas e bancos para vivência e posterior construção de vestiário, além de ampliação dos pontos de iluminação com lâmpadas de LED.

Também foram apresentados os projetos de Zumbi dos Palmares e Vila Garrido. No bairro Zumbi será feita uma nova praça com academia, campinho de grama sintética, parquinho, área gourmet, paisagismo e iluminação. Já Vila Garrido receberá a reforma da praça, com parquinho, palco, área gourmet para food truck, mobiliário novo, paginação de piso, iluminação e paisagismo.

Outra obra aguardada pela população está localizada em Paul, no entorno do local onde ficará a nova unidade de saúde do bairro. O espaço será reformulado e receberá todos os equipamentos das demais praças, além de estacionamento.

No aniversário da cidade, outra obra será entregue para a cidade, a Praça Deus Pai, em Cobilândia. Ao todo, serão 4.865,25 m² de área construída. O novo equipamento público contará com bicicletário e parquinho com cinco modelos de brinquedos: tornado triplo, gangorra, gira-gira, escalado meia lua e cavalinho duplo. Além da área de diversão infantil, vale ressaltar o investimento em paisagismo, com área de 1.306,67 m² tomada pelo aproveitamento de árvores existentes, plantio de novas espécies e vários tipos de gramas. Haverá também a implantação de mobiliário com mesas, bancos, lixeiras espalhadas pela praça e um passeio interno com pisos coloridos.

A Praça do Ciclista, em Itaparica, ganhou novas atrações, como o primeiro parque para cães da cidade Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV/Divulgação

Boa Vista também ganhou um novo campo de futebol. A área de lazer foi transformada e recebeu um novo campo soçaite com grama sintética, além de toda intervenção no entorno, como contenção do muro, acompanhada de pintura, alambrado e iluminação de LED. Ao todo, oito novos bancos foram instalados sob a sombra das árvores. Dom João Batista também recebeu uma quadra para futebol soçaite ao lado da unidade de ensino. E o próximo bairro a ser contemplado é Santa Rita, que ganha um campo de futebol às margens da estrada de Capuaba, que transforma a área e a realidade de crianças e adolescentes.

PRAÇA DO CICLISTA

Já a Praça do Ciclista, que fica na Praia de Itaparica e é famosa por receber a turma do pedal, ganhou novas atrações, como o primeiro parque para cães da cidade, o Pet Parque, que oferece a esses animais domésticos labirintos e obstáculos para brincadeiras, além dos bancos de praça para descanso dos donos.

O espaço ainda oferece uma academia popular, com equipamentos de aço inoxidável e um parquinho com brinquedos instalados sobre a grama sintética. Os ciclistas também foram contemplados, com um ponto de apoio para calibrar pneus, com acesso a ferramentas para o pit stop.