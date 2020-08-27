Sete dicas para ajudar a escolher as cores das paredes

Venha para o Espaço Ambiente

A primeira dica para quem quer colorir as paredes, mas não sabe que cor escolher, é: pense nas cores que trazem boas sensações. A dica é da jornalista, apresentadora do GNT e uma das maiores influências do segmento casa, Chris Campos. É preciso saber qual sensação você quer levar para cada um dos ambientes da sua casa. Pode ser aconchego, frescor, tranquilidade ou tantas outras. Pense: o que eu sinto com essa cor? Qual emoção me passa? Cada pessoa tem as suas referências e, a partir delas, é possível identificar as cores certas para os diferentes espaços, aponta Chris. A gerente de marketing para serviços de Cor & Design das tintas Sherwin-Williams, Patrícia Fecci, compartilha da opinião. O uso da cor no design de interiores está mudando. Não se trata mais apenas da estética de um espaço, mas de como você se sente nele."

Muita gente que está em busca de inspiração para pintar as paredes procura referências sobre o que é tendência ou o que está na moda. Mas é preciso ficar atento. Nem sempre as cores selecionadas como destaque do ano vão te agradar. Então, veja o leque todo e sinta se alguma das opções da paleta faz sentido para você. Além disso, as tendências não precisam estar somente nas paredes, mas também nos objetos, revestimentos e tecidos, explica Chris Campos.

Para a especialista em cores e membro da Associação Pró Cor do Brasil, Felicitas Piñeiro, uma dica útil para quem está em dúvida sobre como combinar as cores é observar a natureza. Segundo ela, quem segue as cartelas de cores da natureza não erra, pois, as combinações são sempre perfeitas." Para isso, basta analisar paisagens, filmes ou fotos que mostram cenas da natureza. Será possível identificar facilmente as cores que combinam entre si.

Se depois de todas essas dicas você ainda continua com medo de colorir, a solução é começar aos poucos, como diz Fernanda Dall Orto Figueiredo, especialista em cores e responsável pela área de Colour Design da AkzoNobel (Tintas Coral) na América do Sul. Uma boa dica para quem tem muito receio da cor, e está com medo de errar, é investir no tom sobre tom de neutros, por exemplo. Assim, é possível deixar o branco de lado e começar a inserir tonalidades diferentes nos ambientes. Um espaço pode puxar mais para o azul, outro para o verde, entre outros.

Se você é que nem São Tomé e precisa ver para crer, então não perca tempo e faça testes de cor. Para mim, fazer o teste de cor no próprio ambiente a ser pintado é indispensável, principalmente para quem está em dúvida ou tem receio da cor. São muitas as variáveis que podem interferir no resultado final, como a iluminação natural e até a artificial. O teste é um recurso e tanto para dar segurança a quem quer colorir os espaços, comenta Felicitas Piñeiro.

Outra boa sugestão de Chris Campos para começar a levar a cor para dentro de casa é pintar um ambiente de cada vez. Não existe nada mais simples, rápido, eficaz e barato do que decorar com tinta e cor. E não precisa pintar tudo de uma vez! Escolha um ambiente da sua casa e comece a transformação por ele. E é possível fazer isso por conta própria; garanto que pintar as paredes da sua casa será uma ótima experiência! Não tenha medo: os benefícios das cores valem a pena."