Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Especial Publicitário

Redecore a casa pintando as paredes

A pintura é uma das maneiras mais eficazes e surpreendentes de transformar a decoração dos ambientes. Para isso, basta usar cores

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 11:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 11:42
Mulher pintando parede; decoração; pintura
Tintas e cores ganham status de artigo de decoração e tornam-se protagonistas na transformação de espaços  Crédito: Divulgação/iStock
Em todo o mundo, as tintas e as cores estão sendo consideradas as apostas do momento quando o assunto é decoração de interiores. As pessoas estão passando cada vez mais tempo dentro de suas casas, seja por lazer, seja a trabalho. E elas querem criar seus refúgios, seus cantinhos sagrados para curtir a vida com a família e os amigos. 
Nesse contexto, as tintas e as cores ganharam status de artigo de decoração, sendo protagonistas na ambientação, já que permitem recriar sensações e aguçar sentidos, fazendo uma verdadeira transformação nos espaços. E tudo isso com um excelente custo-benefício.
"Trocar a cor da parede requer um investimento baixo, além de ser rápido. Isso sem contar que hoje as tintas têm baixo odor, pouco?respingamento, além de secagem rápida. Trata-se da forma mais eficiente e ágil de mudar a decoração"
Vinicius Ventorim - Diretor-executivo da Politintas
Também é o que pensa Felicitas Piñeiro, designer de interiores e especialista em cores do estúdio Cores Lovers. A todo momento somos impactados por estímulos coloridos e, na maioria das vezes, de forma involuntária. Mas quando falamos de nossas casas, temos a chance de escolher aquelas cores que nos trarão felicidade e bem-estar. E essa é uma oportunidade que não podemos desperdiçar, pois esse é o lugar onde lidamos com nossos sonhos e desejos, explica.
E para te ajudar a colocar nas suas paredes as tendências que estão colorindo o mundo todo, Felicitas Piñeiro selecionou algumas dicas. Confira as sugestões e veja o que mais combina com você e com a sua casa. É hora de perder o medo das cores e ser ainda mais feliz com as sensações que elas podem proporcionar ao seu lar. 

TENDÊNCIA PARA DECORAR PAREDES

Decoração monocromática

Consiste em pintar uma mesma parede com duas cores diferentes. Basta dividir a altura da parede por dois e pintar cada parte de uma cor, ou usar a regra dos terços (1/3 com uma cor, 2/3 com outra). Se o pé direito for baixo, é conveniente usar a cor mais clara na parte de cima. Mas, se o pé direito for generoso,  pode optar por cores mais escuras na parte superior.
Outra tendência forte é a de pintar os tetos. Se optar por usar duas cores nas paredes, pode continuar a cor da banda superior no teto. Aqui vale lembrar que, sempre que quisermos aumentar a sensação de pé direito, o teto deve ser mais claro do que as paredes. Mas, se o pé direito for alto,  pode deixar o teto mais escuro do que as paredes.
Pintar portas e rodapés com cores diferentes do branco também está na moda. É uma ótima sugestão para quem ainda não se anima a colorir grandes áreas de paredes. A dica é manter molduras e rodapés sempre na mesma cor das portas.
Criar ambientes monocromáticos é outra tendência marcante. Para fazer esse efeito, você deverá usar outros recursos além de tinta, como estofados ou marcenaria colorida. Brinque com diferentes tonalidades da mesma cor, para proporcionar contrastes no espaço.

ONDE ENCONTRAR AS TINTAS

A Politintas tem unidades distribuídas nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Se preferir comprar sem sair de casa, basta acessar o e-commerce da Politintas, ou ligar para o número do Televendas: (27) 2127-3200.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prefeitura de Viana
Prefeituras do ES, Exército e Ministério Público: 24 mil vagas em concursos e seleções
Homem é morto a tiros durante festa de aniversário em Cariacica
Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica
Crime aconteceu entre os bairros Santo André e São José, na noite de sábado (25); vítima foi atingida no pescoço após discussão
Mulher é baleada no pescoço após ser chamada por suspeito em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados