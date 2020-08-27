Redecore a casa pintando as paredes

Tintas e cores ganham status de artigo de decoração e tornam-se protagonistas na transformação de espaços Crédito: Divulgação/iStock

Em todo o mundo, as tintas e as cores estão sendo consideradas as apostas do momento quando o assunto é decoração de interiores. As pessoas estão passando cada vez mais tempo dentro de suas casas, seja por lazer, seja a trabalho. E elas querem criar seus refúgios, seus cantinhos sagrados para curtir a vida com a família e os amigos.

Nesse contexto, as tintas e as cores ganharam status de artigo de decoração, sendo protagonistas na ambientação, já que permitem recriar sensações e aguçar sentidos, fazendo uma verdadeira transformação nos espaços. E tudo isso com um excelente custo-benefício.

"Trocar a cor da parede requer um investimento baixo, além de ser rápido. Isso sem contar que hoje as tintas têm baixo odor, pouco?respingamento, além de secagem rápida. Trata-se da forma mais eficiente e ágil de mudar a decoração" Vinicius Ventorim - Diretor-executivo da Politintas

Também é o que pensa Felicitas Piñeiro, designer de interiores e especialista em cores do estúdio Cores Lovers. A todo momento somos impactados por estímulos coloridos e, na maioria das vezes, de forma involuntária. Mas quando falamos de nossas casas, temos a chance de escolher aquelas cores que nos trarão felicidade e bem-estar. E essa é uma oportunidade que não podemos desperdiçar, pois esse é o lugar onde lidamos com nossos sonhos e desejos, explica.

E para te ajudar a colocar nas suas paredes as tendências que estão colorindo o mundo todo, Felicitas Piñeiro selecionou algumas dicas. Confira as sugestões e veja o que mais combina com você e com a sua casa. É hora de perder o medo das cores e ser ainda mais feliz com as sensações que elas podem proporcionar ao seu lar.

TENDÊNCIA PARA DECORAR PAREDES

Decoração monocromática Consiste em pintar uma mesma parede com duas cores diferentes. Basta dividir a altura da parede por dois e pintar cada parte de uma cor, ou usar a regra dos terços (1/3 com uma cor, 2/3 com outra). Se o pé direito for baixo, é conveniente usar a cor mais clara na parte de cima. Mas, se o pé direito for generoso, pode optar por cores mais escuras na parte superior. Outra tendência forte é a de pintar os tetos. Se optar por usar duas cores nas paredes, pode continuar a cor da banda superior no teto. Aqui vale lembrar que, sempre que quisermos aumentar a sensação de pé direito, o teto deve ser mais claro do que as paredes. Mas, se o pé direito for alto, pode deixar o teto mais escuro do que as paredes. Pintar portas e rodapés com cores diferentes do branco também está na moda. É uma ótima sugestão para quem ainda não se anima a colorir grandes áreas de paredes. A dica é manter molduras e rodapés sempre na mesma cor das portas. Criar ambientes monocromáticos é outra tendência marcante. Para fazer esse efeito, você deverá usar outros recursos além de tinta, como estofados ou marcenaria colorida. Brinque com diferentes tonalidades da mesma cor, para proporcionar contrastes no espaço.

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