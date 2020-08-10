Maior busca por área da saúde revela mudanças no estilo de vida da população

Medicina é o curso mais disputado nas instituições de ensino superior do Brasil Crédito: Multivix/Divulgação

Os acontecimentos dos últimos meses devido a pandemia do novo coronavírus reforçam a importância do trabalho dos profissionais de saúde para toda a sociedade. O aumento da demanda por médicos, enfermeiros, psicólogos, entre outros profissionais da área, reflete a necessidade que o ser humano tem de cuidar da saúde e preservar a própria vida.

enfermeiros, fisioterapeutas, biomédicos, farmacêuticos e nutricionistas. Tal necessidade é um dos fatores que explica a grande procura por cursos superiores nesta área. Quem deseja se tornar um profissional da saúde encontra diversas opções de atuação. O assessor acadêmico da Multivix Vitória, Helber Barcellos da Costa, explica que atualmente os profissionais de saúde mais demandados são médicos

De acordo com dados do Ministério da Educação, os vestibulares de Medicina são os mais disputados do Brasil, sendo o curso com maior número de candidatos inscritos. No Espírito Santo, o curso de medicina da faculdade Multivix tem um lugar de destaque entre as instituições de ensino superior, ocupando o primeiro lugar do ranking no Estado. Essa classificação tem como base o Índice Geral de Cursos (IGC) e o CPC (Conceito Preliminar de Curso), indicadores do MEC.

A Multivix Vitória é campeã do ranking de melhor curso de Medicina entre as instituições capixabas. Crédito: Multivix/Divulgação

Quem escolhe fazer um curso de Medicina, tem um leque de possibilidades de especializações para atuar. Apesar da clássica e importante procura pelo curso, outras graduações na área de saúde estão sendo mais requisitadas nos últimos anos, se tornando profissões promissoras.

Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o setor de Odontologia possui 96,22% de ocupação no país. A coordenadora do curso de Odontologia na Multivix , Patrícia Penina, destaca que os alunos encontram um mercado a todo vapor.

"O avanço da tecnologia permite a difusão de novas técnicas na área, gerando crescimento por procura de procedimentos estéticos, recuperações dentárias e muitas outras atuações. As oportunidades de trabalho são inúmeras e a empregabilidade para a carreira segue sendo muito alta." Patrícia Penina - Coordenadora do curso de Odontologia na Multivix

MUDANÇAS NO ESTILO DE VIDA

A coordenadora do curso de Nutrição da Multivix, Gabriela Rabello, considera que o aumento na procura pelo curso se deve a uma mudança no comportamento das pessoas. A preocupação com um estilo de vida mais saudável está a cada dia crescendo mais. Isso ficou muito claro com a atual situação em que vivemos, de pandemia. E não há dúvidas de que o mercado para o profissional nutricionista tem crescido, destaca Gabriela.

A mudança no estilo de vida mencionada pela coordenadora, é a chamada medicina de prevenção, na qual um paciente evita ter um problema de saúde no futuro, tendo hábitos mais saudáveis no presente. Estamos inseridos desde a prevenção ao tratamento de doenças. O profissional de Nutrição se dedica à promoção, recuperação e manutenção da saúde por meio da alimentação.

MUITO ALÉM DA SAÚDE FÍSICA

Outra área que mostra crescente procura nos últimos anos é o curso de Psicologia . De acordo com o Mapa Assistencial, publicado pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), o total de sessões com psicólogos quase dobrou no último ano, indo de 9,1 milhões para 17,6 milhões  uma diferença de 93,8%. E as consultas com terapeutas ocupacionais avançaram de 818,6 mil para 1,9 milhão  alta de 137,8%.