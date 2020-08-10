Maior busca por área da saúde revela mudanças no estilo de vida da população

Os acontecimentos dos últimos meses devido a pandemia do novo coronavírus reforçam a importância do trabalho dos profissionais de saúde para toda a sociedade. O aumento da demanda por médicos, enfermeiros, psicólogos, entre outros profissionais da área, reflete a necessidade que o ser humano tem de cuidar da saúde e preservar a própria vida.
Tal necessidade é um dos fatores que explica a grande procura por cursos superiores nesta área. Quem deseja se tornar um profissional da saúde encontra diversas opções de atuação. O assessor acadêmico da Multivix Vitória, Helber Barcellos da Costa, explica que atualmente os profissionais de saúde mais demandados são médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, biomédicos, farmacêuticos e nutricionistas.
De acordo com dados do Ministério da Educação, os vestibulares de Medicina são os mais disputados do Brasil, sendo o curso com maior número de candidatos inscritos. No Espírito Santo, o curso de medicina da faculdade Multivix tem um lugar de destaque entre as instituições de ensino superior, ocupando o primeiro lugar do ranking no Estado. Essa classificação tem como base o Índice Geral de Cursos (IGC) e o CPC (Conceito Preliminar de Curso), indicadores do MEC.
Quem escolhe fazer um curso de Medicina, tem um leque de possibilidades de especializações para atuar. Apesar da clássica e importante procura pelo curso, outras graduações na área de saúde estão sendo mais requisitadas nos últimos anos, se tornando profissões promissoras.
Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o setor de Odontologia possui 96,22% de ocupação no país. A coordenadora do curso de Odontologia na Multivix, Patrícia Penina, destaca que os alunos encontram um mercado a todo vapor.
"O avanço da tecnologia permite a difusão de novas técnicas na área, gerando crescimento por procura de procedimentos estéticos, recuperações dentárias e muitas outras atuações. As oportunidades de trabalho são inúmeras e a empregabilidade para a carreira segue sendo muito alta."
MUDANÇAS NO ESTILO DE VIDA
A coordenadora do curso de Nutrição da Multivix, Gabriela Rabello, considera que o aumento na procura pelo curso se deve a uma mudança no comportamento das pessoas. A preocupação com um estilo de vida mais saudável está a cada dia crescendo mais. Isso ficou muito claro com a atual situação em que vivemos, de pandemia. E não há dúvidas de que o mercado para o profissional nutricionista tem crescido, destaca Gabriela.
A mudança no estilo de vida mencionada pela coordenadora, é a chamada medicina de prevenção, na qual um paciente evita ter um problema de saúde no futuro, tendo hábitos mais saudáveis no presente. Estamos inseridos desde a prevenção ao tratamento de doenças. O profissional de Nutrição se dedica à promoção, recuperação e manutenção da saúde por meio da alimentação.
MUITO ALÉM DA SAÚDE FÍSICA
Outra área que mostra crescente procura nos últimos anos é o curso de Psicologia. De acordo com o Mapa Assistencial, publicado pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), o total de sessões com psicólogos quase dobrou no último ano, indo de 9,1 milhões para 17,6 milhões uma diferença de 93,8%. E as consultas com terapeutas ocupacionais avançaram de 818,6 mil para 1,9 milhão alta de 137,8%.
O aumento dos problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão foram responsáveis por isso, aumentando também, a demanda por profissionais da área. Cada vez mais, os estudantes que gostam ao mesmo tempo, das áreas de saúde e da social, estão optando pelo curso e encontrando um leque de oportunidades.