Faculdade capixaba acelera crescimento e se torna referência

"A Multivix conquistou um espaço de muita influência na sociedade, porque estamos sempre preocupados com nossa responsabilidade social, transformando o cenário das comunidades onde estamos localizados, por meio da educação. Também geramos empregos, capacitação e até mesmo atendimentos básicos. Hoje, somos referência no Ensino Superior, porque pensamos no mercado, mas primeiramente pensamos na evolução do ser humano."