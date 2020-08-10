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Faculdade capixaba acelera crescimento e se torna referência

Com nove unidades presenciais no Espírito Santo e mais de 170 polos distribuídos por todo Brasil, a Multivix posssui mais de 60 cursos de graduação e 100 cursos de pós-graduação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 15:29

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 15:29

Multivix possui 9 unidades no Espi?rito Santo e mais de 170 polos no Brasil.
Multivix possui nove unidades no Espírito Santo e mais de 170 polos no Brasil Crédito: Multivix/Divulgação
Faculdade Multivix conquistou espaço de referência no Ensino Superior, ficando entre as melhores Faculdades do Brasil e já expandindo polos por todo o país. A instituição nasceu há mais de 20 anos no Estado, por meio de uma iniciativa de professores da UFES e de empresários visionários.
Com qualidade de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e nota máxima nas principais avaliações educacionais do país, a Multivix já conta com nove unidades presenciais e mais de 170 polos distribuídos por todo o Brasil, com mais de 60 cursos de graduação, 100 cursos de pós-graduação e 27.000 alunos, nas modalidades presencial, semipresencial e online.
Os estudantes contam com nove bibliotecas físicas e uma biblioteca digital com mais de 15 mil títulos, 30 editorias e 2.200 periódicos, além de um aplicativo moderno com diversas funcionalidades que facilitam a vida acadêmica, setor exclusivo de emprego e estágio, corpo docente de mestres e doutores e alto investimento em tecnologia.
A Multivix também é incentivadora de projetos para além do campus, como o Descomplicando o Enem, um curso preparatório gratuito e online para a prova, e os Cursos Abertos profissionalizantes, gratuitos e com certificados. Além do Teste de Carreiras, uma plataforma que analisa e define as melhores opções de profissões, de acordo com o perfil do estudante.
Laborato?rio de anatomia
Laboratório de anatomia: Multivix possui estrutura completa e investe alto em tecnologia Crédito: Multivix/Divulgação
A população ainda conta com diversos serviços básicos oferecidos pela faculdade, como clínica odontológica, psicológica e de atendimento jurídico, oferecidos de forma acessível para quem mais precisa.
Para o diretor executivo, Tadeu Penina, a Multivix desempenha um importante papel na sociedade, graças a um trabalho de qualidade, inovador e com muita dedicação e respeito às pessoas.
"A Multivix conquistou um espaço de muita influência na sociedade, porque estamos sempre preocupados com nossa responsabilidade social, transformando o cenário das comunidades onde estamos localizados, por meio da educação. Também geramos empregos, capacitação e até mesmo atendimentos básicos. Hoje, somos referência no Ensino Superior, porque pensamos no mercado, mas primeiramente pensamos na evolução do ser humano."
Tadeu Penina - Diretor executivo da Multivix
No momento, o vestibular está aberto, com vagas para todos os cursos ofertados pela Multivix. Todo o processo é online, através do site, e a primeira mensalidade é gratuita, com descontos ao longo do curso.

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