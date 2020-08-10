Faculdade capixaba acelera crescimento e se torna referência

Com qualidade de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e nota máxima nas principais avaliações educacionais do país, a Multivix já conta com nove unidades presenciais e mais de 170 polos distribuídos por todo o Brasil, com mais de 60 cursos de graduação, 100 cursos de pós-graduação e 27.000 alunos, nas modalidades presencial, semipresencial e online.
Os estudantes contam com nove bibliotecas físicas e uma biblioteca digital com mais de 15 mil títulos, 30 editorias e 2.200 periódicos, além de um aplicativo moderno com diversas funcionalidades que facilitam a vida acadêmica, setor exclusivo de emprego e estágio, corpo docente de mestres e doutores e alto investimento em tecnologia.
A Multivix também é incentivadora de projetos para além do campus, como o Descomplicando o Enem, um curso preparatório gratuito e online para a prova, e os Cursos Abertos profissionalizantes, gratuitos e com certificados. Além do Teste de Carreiras, uma plataforma que analisa e define as melhores opções de profissões, de acordo com o perfil do estudante.
A população ainda conta com diversos serviços básicos oferecidos pela faculdade, como clínica odontológica, psicológica e de atendimento jurídico, oferecidos de forma acessível para quem mais precisa.
Para o diretor executivo, Tadeu Penina, a Multivix desempenha um importante papel na sociedade, graças a um trabalho de qualidade, inovador e com muita dedicação e respeito às pessoas.
"A Multivix conquistou um espaço de muita influência na sociedade, porque estamos sempre preocupados com nossa responsabilidade social, transformando o cenário das comunidades onde estamos localizados, por meio da educação. Também geramos empregos, capacitação e até mesmo atendimentos básicos. Hoje, somos referência no Ensino Superior, porque pensamos no mercado, mas primeiramente pensamos na evolução do ser humano."
No momento, o vestibular está aberto, com vagas para todos os cursos ofertados pela Multivix. Todo o processo é online, através do site, e a primeira mensalidade é gratuita, com descontos ao longo do curso.