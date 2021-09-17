Cariacica ganha 1° loja de construtora com imóveis que cabem no bolso

A Morar Construtora inaugurou no dia 23 de setembro, às 13h, sua primeira loja conceito no município, no piso L3 do Shopping Moxuara, em frente ao Terra à Vista Crédito: Morar Construtora/Divulgação

Lar do Monte Mochuara, Cariacica tem as belezas naturais escondidas na zona rural. Mas também encontra o desenvolvimento em um dos polos comerciais mais conhecidos da Grande Vitória. Com uma população estimada em 383.917 habitantes, o município nos últimos anos investiu em infraestrutura e desenvolvimento com rodovias, shoppings, um estádio de futebol e condomínios residenciais.

Pensando nisso, a Morar Construtora inaugurou no dia 23 de setembro, às 13h, sua primeira loja conceito no município, no piso L3 do Shopping Moxuara, em frente ao Terra à Vista. Segundo o diretor comercial da construtora, Filippe Vieira, assim os moradores já podem começar a conhecer a experiência Morar no atendimento e o padrão de qualidade mantido nos últimos 40 anos de existência da construtora.

“Cariacica está crescendo a cada dia e só tem se valorizado. Os moradores agora vão ter a oportunidade de sair do aluguel e descobrir os benefícios de morar em um condomínio completo, com lazer, segurança e elevador em todas as torres, atestado por mais de 8 mil famílias capixabas que receberam as chaves no prazo”, revela o diretor comercial.

A previsão é que, em breve, tenha o lançamento de um empreendimento na cidade, que carregará o nome Vista do Cravo Condomínio Clube, na região de Itacibá. Essa nova fase representa, segundo o diretor comercial da construtora, Filippe Vieira, uma “virada de chave para o município”.

Assim como no Vista da Reserva Condomínio Clube, na Serra, a Morar Construtora mantém o padrão de entrega com unidades que incluem opções de apartamentos de 2 e 3 quartos. Crédito: Morar Construtora/Divulgação

Qualidade e entrega 100% no prazo são os principais preceitos da Morar, afirma o gerente de vendas, Rones Amâncio. Segundo ele, a entrega dos condomínios preza pela satisfação dos clientes e agora Cariacica vai poder conhecer o padrão de empreendimento da construtora com uma loja conceito com um apartamento decorado.

“Nós tínhamos uma loja no município até o momento, então nossas expectativas estão altas. Acreditamos muito na valorização da região que é bem localizada com hospitais, supermercados e shopping”, comenta Amâncio.

Para quem ficou interessado, Filippe Vieira explica que vale a pena ficar ligado e entrar em contato o quanto antes para aproveitar todas as condições especiais e ofertas exclusivas de lançamento.

"Comprar um apartamento próprio parece algo difícil à primeira vista, mas é mais simples do que parece. Só é preciso comprovar a renda familiar, ou seja, a soma bruta dos rendimentos dos membros da família ou até com amigos, e reunir os documentos necessários" Filippe Vieira - Diretor comercial da Morar Construtora

A lista inclui identidade, CPF, comprovante de residência, contracheque dos últimos três meses e certidão de estado civil. Também deve ser apresentado, caso o cliente tenha, carteira de trabalho, extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e declaração do imposto de renda.

Mantendo o padrão de entrega da Morar Construtora, que construiu condomínios-clube na Serra e em Vila Velha, as unidades vão incluir opções de apartamentos de 2 e 3 quartos, opcionais com suite e quintal privativo, área de lazer entregue mobiliada e decorada, com piscina, salão de festas, churrasqueira e playground, entre outros, além de elevador em todas as torres e uma estrutura de segurança completa.

Combinando a economia nas contas do final do mês e o pensamento consciente do meio ambiente, os condomínios também possuem sistemas de reaproveitamento de água, placas de captação de energia fotovoltaica, que garantem uma economia de até 80% em energia nas áreas comuns.

Em 40 anos de história no mercado imobiliário, a Morar Construtora já entregou mais de 10 mil unidades, todas com entrega 100% no prazo.

Em 40 anos de história no mercado imobiliário, a Morar Construtora já realizou o sonho de mais de 8 mil famílias com 100% das unidades entregues dentro do prazo. Crédito: Morar Construtora/Divulgação

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