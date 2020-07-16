A fé e o exemplo de Ezequias: olhos voltados para Deus na hora da dor

Para o pastor Alex Sander de Moura, Jesus está voltando e vai levar Seu povo para a eternidade Crédito: Freepik

Como atravessar e vencer uma fase difícil repleta de riscos e aflição, neste campo minado da pandemia? Há esperança diante de tantos perigos e mazelas? A resposta reconfortante e revigorante encontra-se na Bíblia e em seus vários relatos de superação baseada na confiança em Deus, aponta o pastor Alex Sander de Moura, membro do Grupo Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata, graduado e mestre em Matemática, doutor em Engenharia Elétrica, professor e pesquisador universitário.

Uma dessas trajetórias em especial indica a necessidade de se reconhecer a fragilidade humana e de voltar-se para as coisas não terrenas. Tema do artigo A fé sem ruído, publicado pelo estudioso, a saga do rei de Judá mostra que ele tinha exércitos e riquezas a seus pés, mas não possuía em suas mãos a cura para uma doença letal. De modo surpreendente, como destaca o Velho Testamento, o monarca foi acometido por uma séria enfermidade e passou a conviver com uma sentença de morte.

"Deus enviou o profeta Isaías até o soberano com uma mensagem: põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. O paralelo que fazemos com a pandemia atual é que também estamos de frente com uma ameaça, um vírus ameaça nos tocar, nos infectar. O interessante é que a ordem de Deus ao rei não era uma cobrança, mas um apelo para a vida dele. É o mesmo apelo que Deus faz hoje na vida do homem: pôr em ordem a casa é deixar que a mensagem de Jesus, a experiência com o Senhor Jesus, entre no coração." Pastor Alex Sander de Moura - Membro do Grupo Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata

Em suas observações, o pastor Alex lembra uma das expressões-chave dessa passagem das Escrituras Sagradas: Morrerás, e não viverás. Morrerás: isso é uma verdade, e todos nós vamos passar por isso um dia. Mas a segunda parte  não viverás  está relacionada a uma outra vida, a eterna. A preocupação de Deus era que Ezequias não provasse essa vida eterna. O Pai queria que aquele homem vivesse essa experiência.

Voltando sua abordagem novamente para os dias de hoje, o professor reforça que este momento de crise é propício para o homem pôr em ordem sua vida, seu coração e entender que há uma eternidade preparada para ele. É isto que a Igreja Maranata prega, por uma revelação do Senhor: Jesus está voltando e vai levar Seu povo para a eternidade.

De costas para o mundo

Segundo o pastor Alex, é o momento de mudar o foco, como fez o personagem bíblico na hora da dor. Quando Ezequias recebeu a notícia, fez algo surpreendente: virou o rosto para a parede, chorou, orou, abriu o coração para o Altíssimo. Tudo isso tem um sentido. Quando vira o rosto para a parede, ele dá as costas para o mundo, para os seus exércitos, para tudo aquilo em que confiava. Este é o momento para virarmos também as costas para todas as coisas desta vida que não são tão importantes. Não vamos descartá-las, mas vamos virar o rosto para a parede e voltar a nossa vida para um Deus que colhe as nossas lágrimas, que ouve os nossos medos.

Ainda de acordo com o estudioso, depois de tanto temor e aflição, Ezequias recebeu a bênção divina ao ter sua oração respondida de imediato. O Livro Sagrado fala que o Senhor lhe deu mais 15 anos de vida. Gostaria de deixar a experiência desse homem. Se você quiser, pode virar seu rosto para a parede, pode chorar. Deus vai ver as suas lágrimas, vai colher as suas lágrimas e vai lhe responder. E a resposta é de vida, de paz. Neste momento tão difícil, há um Deus que traz paz e segurança para nossas vidas. Amém.

Trecho do artigo A fé sem ruído

No processo de transmissão da informação, está o complicador chamado ruído no meio que transita. Observações astronômicas em grandes centros são comprometidas pela quantidade de luz que afeta as medidas da luminosidade de estrelas distantes.

O ruído, que é tão comum, pode afetar a informação que se quer transmitir ou receber. Quando o homem aplica a sua razão (ruído) ao que é eterno, ele fica suscetível às distorções, não compreendendo a mensagem de Deus para sua vida.

Na experiência do rei Ezequias, o profeta, como homem, recebe um código e decodifica-o para retransmiti-lo. A Bíblia está repleta de exemplos nos quais ruídos distorceram a muitos do caminho da verdade.

Quando o profeta entrega a mensagem a Ezequias e este a recebe  Morrerás... , o rei faz uma oração a Deus. E o Senhor envia uma segunda mensagem, ao mesmo profeta, que agora diz: Viverás.

O Espírito de profecia, que está na Igreja fiel, é operado pelo Espírito Santo, para livrá-la de qualquer tipo de desvio.

É bom notar que, antes que o profeta saísse do pátio do palácio, andando em velocidade limitada, a segunda mensagem da parte de Deus chega na velocidade da luz (na revelação), e o processo de morte é interrompido. A vida é alcançada pela misericórdia de Deus.

Sobre o pastor

Pastor Alex Sander de Moura traça um paralelo entre a história do Velho Testamento e o drama atual vivido pela humanidade com a pandemia Crédito: Arquivo Pessoal

Alex Sander de Moura é pastor, membro do Grupo Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata, graduado em Matemática pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), mestre em Matemática pela Universidade de Brasília (UnB) e doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atua como professor pesquisador na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Área de pesquisa: formas diferenciais aplicadas propagação de ondas eletromagnéticas; cálculo exterior discreto; absorção de ondas eletromagnéticas; resolução de sistemas lineares esparsos.

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