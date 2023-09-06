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Novo condomínio horizontal em Vargem Alta proporciona comodidade de resort

O Castle Hill Resort Residence promete uma nova experiência de viver em harmonia com a natureza, sem abrir mão das facilidades urbanas
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

06 set 2023 às 11:00

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 11:00

Castle Hill
O Castle Hill promete uma experiência de viver em um resort próximo à natureza Crédito: Javé Construtora/Divulgação
Se você está em busca de sossego, mas não quer abrir mão das comodidades disponíveis nas cidades, um novo endereço reúne as duas questões: o Castle Hill Resort Residence. Como o próprio nome do empreendimento adianta, o loteamento contará com opções de lazer e serviços sofisticados a nível de um resort.
Localizado a poucos quilômetros dos parques estaduais Pedra Azul e Forno Grande, o Castle Hill está sendo construído em Castelinho, Vargem Alta, nas montanhas capixabas. Uma localização estratégica, próximo a importantes centros urbanos e com fácil acesso às regiões mais significativas do Espírito Santo, como a Grande Vitória, além de proximidade a Estados vizinhos.
O loteamento oferece terrenos com rede elétrica e de água para quem deseja construir a casa dos sonhos onde a vida saudável, a privacidade e a conveniência andam lado a lado. É o que explica o diretor de Incorporação da Javé, Ramon Muciaccia.
“Entre os destaques do Castle Hill Resort Residence está o contato com a natureza porque o empreendimento está perto de uma região preservada da Mata Atlântica. É ideal para quem procura um condomínio horizontal para primeira ou segunda moradia, com lazer diferenciado”, aponta.
Castle Hill
Piscinas outdoor e piscina aquecida são algumas das comodidades oferecidas pelo Castle Hill Crédito: Javé Construtora/Divulgação
Imerso na natureza, uma tendência que não ficaria de fora do Castle Hill é a biofilia na arquitetura. Aliás, o condomínio permitirá que os moradores façam construções e reformas personalizadas, respeitando sempre as normas construtivas do empreendimento.
“Para isso, a equipe da construtora está alinhando com um grupo de renomados arquitetos locais para dar suporte aos moradores para que deixem suas casas ainda mais magníficas”, explica o diretor Comercial, Jurídico e Financeiro da Javé, Diego Freire.
Sobre a área de lazer, ele destaca que os moradores vão usufruir de espaços de primeira qualidade, com itens como piscina outdoor, piscina aquecida, sauna, espaço de apreciação de vinho, minimercado, áreas para caminhada, espaço gourmet, praça de fogo, playground e quadras de esporte.
“O loteamento conta com uma área de lazer diferenciada, toda climatizada, decorada e equipada, além de uma pousada para o morador acompanhar a obra e, futuramente, acomodar melhor os convidados que passarão mais de um dia o visitando”, reforça Freire, acrescentando que as diárias seguem a regulamentação das demais áreas comuns do loteamento.

Comodidade

O Castle Hill Resort Residence tem uma área total de 411 mil m², incluindo uma reserva ecológica de mais de 126 mil m². Com 108 unidades que possuem, em média, 1,8 mil m², o empreendimento oferece normas construtivas diferenciadas e serviços de governança pay per use.
Castle Hill
O Castle Hill é um condomínio fechado com vias pavimentadas e com um trajeto seguro para motoristas Crédito: Javé Construtora/Divulgação
São mais de 900 metros de pavimentação desde a saída da via principal até a entrada do empreendimento, um trajeto seguro e confortável aos moradores, inclusive para maquinário pesado, quando necessário.
O diretor comercial também aponta que o loteamento vai contar com controle de acesso na portaria e rede de drenagem.
A previsão de entrega do loteamento é para junho de 2025. Para acompanhar o andamento do empreendimento, acesse javeconstrutora.com.br/castle-hill

O Castle Hill oferece uma série de itens que proporcionam uma nova experiência de viver em harmonia com a natureza, sem abrir mão das facilidades urbanas

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