Construtora do ES eleva conceito de qualidade em acabamentos

Signature Praia do Canto é um dos lançamentos da Javé e conta com acabamentos de primeira qualidade e diversos recursos tecnológicos para proporcionar maior comodidade Crédito: Javé Construtora/Divulgação

O que Praia da Costa, Praia de Itaparica, Praia de Itapuã, Praia do Canto e Bacutia têm em comum? Além de serem as regiões litorâneas mais valorizadas da Região Metropolitana da Grande Vitória, foram escolhidas para receber empreendimentos que definem os novos padrões de qualidade em acabamento quando o assunto é o mercado imobiliário.

E é justamente esse cuidado que a Javé Construtora assina em todos os empreendimentos dessas regiões. “Dentro das obras, a empresa procura o que há de melhor em acabamentos no mercado para prezar pela qualidade dos seus produtos”, aponta a coordenadora de Marketing da empresa, Fernanda Vasconcellos.

Com uma história de excelência que começou em 2005, foi fundada para entregar empreendimentos incomparáveis e, rapidamente, conquistou reconhecimento no mercado, lançando seu primeiro empreendimento, o Edifício Gilia Borgo, em 2006, que foi entregue no prazo previsto em 2010. O sucesso de vendas impulsionou, em seguida, a construção do Edifício Mar de Itapoã, em 2009.

A partir de então, a Javé acelerou o ritmo e lançou projetos mais robustos. Confira a linha do tempo:

01 2011-2017 A empresa entregou quatro empreendimentos de grande porte, como os edifícios Ilha de Sardenha, Gravina, Monte Alverne e Liverpool, entre 2011 e 2017. Em 2016, a segunda onda de lançamentos veio com os edifícios Castel di Modena, Mar da Galileia e Julita Devens de Oliveira. 02 2018 Deu-se início à construção do Residencial Mares da Costa, a maior edificação da Javé até então, e também iniciou a construção do Edifício Porto das Ondas. 03 2019 A Javé entregou o Edifício Julita Devens de Oliveira antes do prazo previsto, um empreendimento de alto padrão. Nesse ano, também foi entregue o Edifício Castel di Modena e iniciada a construção do Residencial Praia do Espelho, em Guarapari. 04 2020 O empreendimento Mar da Galileia foi entregue e, no mesmo ano, a Javé deu início à construção do Signature, o primeiro empreendimento na Capital, localizado na Praia do Canto. 05 2021 O empreendimento Porto das Ondas foi entregue, em uma localização estratégica em Itapuã, Vila Velha. 06 2022 Foi celebrada a entrega do Residencial Mares da Costa, a maior edificação da empresa, com três torres na quadra do mar da Praia da Costa e um mall de 15 lojas embaixo.

Reconhecimento do mercado

A Javé Construtora segue um caminho de inovação contínua, entregando empreendimentos de alta qualidade, conectados às necessidades e desejos dos clientes, conforme defende o diretor Comercial, Jurídico e Financeiro da Javé, Diego Freire.

“O nosso compromisso é criar espaços admiráveis, proporcionando aos moradores uma experiência única de viver bem, e o sucesso é graças à parceria com investidores, fornecedores, corretores e clientes que acreditam nos produtos lançados”, comemora.

De acordo com o CEO da Javé, José Luiz Nunes, a marca estabelecida está no mercado pela assertividade e qualidade dos empreendimentos, que são feitos de maneira sustentável para oferecer dedicação total a cada um deles.

A coordenadora de Marketing complementa que, aliás, a Javé busca melhorar os processos internos todos os dias. “As equipes comercial, jurídica, incorporação e engenharia conversam muito bem e recebem feedbacks abertamente. Isso nos torna mais adeptos à mudanças e melhorias, fazendo com que a gente busque evoluir todos os dias dentro dos nossos setores”, garante.

Para alcançar novos públicos, o Castle Hill foi lançado em Vargem Alta para quem procura refúgio nas montanhas capixabas Crédito: Javé Construtora/Divulgação

Ela também destaca que a construtora vai expandir e atuar em novos mercados nos próximos meses. “Em agosto, vamos lançar um loteamento fechado. É uma total novidade, além da expansão da nossa área de atuação”, antecipa.

A coordenadora refere-se ao Castle Hill Resort Residence, condomínio horizontal que está sendo construído pela Javé a poucos quilômetros dos parques estaduais Pedra Azul e Forno Grande, em Castelinho, Vargem Alta, nas montanhas capixabas.