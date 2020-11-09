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Joias e semijoias: saiba quais são as apostas para a próxima estação

Os acessórios podem combinar com a época do ano, mas é bom escolher também uma peça atemporal para ter sempre à mão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 07:00

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 07:00

Joias; acessórios; primavera; verão; Jaklayne Joias
A corretaria tem sido bastante usada na primavera e deve seguir em alta no verão Crédito: Jaklayne Joias/Divulgação
Para dar um toque especial ao visual, joias e semijoias são perfeitas e cumprem bem esse papel. Mas é fundamental saber escolher as peças e, no momento de decidir, até a estação do ano pode influenciar. Saiba quais são as apostas do momento, que é a primavera, e o que vem por aí no verão. 
Na primavera, chegaram com força total a corretaria (modelo que se assemelha à corrente) que recebe vários tipos de banhos: no ouro 18k, na prata, no rose e até no colorido. Além disso, o mix de cores e pedras sempre dão um ar primaveril ao look. E o melhor, dá para combinar em todas as outras estações, destaca Etania Lira, proprietária da Jaklayne Joias.
Como a proximidade do verão, e toda exuberância do visual de quem curte sol e praia, as peças que lembram o fundo do mar serão outra forte tendência nos colares na estação mais quente do ano.
Acreditamos que o olho grego volta com tudo, a corretaria continua cada vez mais colorida e com elos generosos. Já os temas do mar, como conchas, búzios e peixes recebem um ar mais discreto no tamanho, mas viram os hits dos pingentes na estação", aposta Etania. 
Joias e semijoias; Jaklayne
Temas do mar nos acessórios: búzios, conchas e peixes serão hits dos pingentes Crédito: Jaklayne Joias/Divulgação
A tendência do TieDye está presente nas bolsas de praia que, na avaliação de Etania, será um diferencial para as clientes nesta época. 
Embora aponte opções para as consumidoras, segundo as estações do ano, a proprietária da Jaklayne Joias ressalta que o estilo e as preferências pessoais vão determinar as melhores combinações. Há meninas que seguram um look cheio de peças diferentes e têm lugares inusitados para usá-las. Outras são mais discretas e icônicas, compara.
A empresária frisa que hoje a moda é muito versátil e, quando se trata de joias e semijoias, uma dica é ter sempre peças atemporais "para seguir o seu estilo e não virar escravo das tendências."
Questionada sobre o segredo para acertar na combinação das peças, Etania dá um toque infalível. Uma dica preciosa é testar. Coloque tudo, veja se gosta, se está confortável e aposte na sua escolha. Por isso, a Jaklayne tem um mix tão variado, pois queremos atender o maior número possível de personalidades."

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