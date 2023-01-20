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Problemas nos olhos? Saiba quando procurar o pronto-socorro oftalmológico

De acordo com o oftalmologista Cesar Ronaldo Filho, do Hospital de Olhos de Vitória, um incômodo na lente de contato pode esconder uma infecção grave
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

20 jan 2023 às 16:00

Publicado em 20 de Janeiro de 2023 às 16:00

Problema nos olhos
Problemas mínimos como um simples desconforto ao usar uma lente de contato pode se prolongar e transformar-se, em alguns dias, em uma infecção grave Crédito: Shutterstock
Um cisco no olho parece algo bem comum, corriqueiro até. Só piscar bastante que ele sai. Mas mesmo um incômodo inicialmente simples pode se complicar e causar uma lesão grave. Nem todo mundo sabe quando o problema na vista é um caso de urgência oftalmológica.
Felizmente, existem hospitais que funcionam 24 horas para socorrer um paciente nas mais diversas situações que possam representar um risco para a saúde ocular, como é o caso do Hospital de Olhos de Vitória (HOV)
"As urgências oftalmológicas são sempre desafiadoras, pois problemas mínimos como um simples desconforto ao usar uma lente de contato pode se prolongar e transformar-se, em alguns dias, em uma infecção grave, caso não seja tratada no tempo certo", observa o oftalmologista Cesar Ronaldo Filho, um dos especialistas à frente do Hospital de Olhos de Vitória (HOV), localizado na Praia do Suá, na Capital.
Hospital de Olhos de Vitória
Localizado na Praia do Suá, na Capital, o Hospital de Olhos de Vitória oferece atendimento 24 horas Crédito: Hospital de Olhos de Vitória/Divulgação
Assim, se seu objetivo é saber se seu grau aumentou, por exemplo, basta agendar o melhor dia para sua consulta com o especialista. Agora, se há uma intercorrência, mesmo com cara de inofensiva, vale dar a devida atenção.
Se o que ocorreu foi um trauma, como uma pancada no olho, o ideal é buscar ajuda imediatamente.
Dr. André Machado, oftalmologista e coordenador de serviço 24h do Hospital de Olhos de Vitória (HOV), afirma que uma irritação ocular ao acordar pode ser um quadro de olho seco que se resolve ao longo do dia. Mas caso associado a baixa visual persistente, pode ser o resultado de uma inflamação intraocular grave como uma uveíte por toxoplasmose.
"Poderíamos citar aqui inúmeros outros casos, porém o importante a ser lembrado em casos de urgência ocular é que o tempo joga a nosso favor, sendo um fator determinante no sucesso do tratamento", destaca o Dr. André Machado.

Hospital de Olhos de Vitória

  • Horário: funcionamento 24 horas
  • Endereço: Rua Dukla de Aguiar, 201, Praia do Suá, Vitória
  • Telefone: (27) 3134-8888

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