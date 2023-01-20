Hospital de Olhos de Vitória conquista certificado de excelência

A nova conquista vem para coroar as comemorações pelos 45 anos do Hospital de Olhos de Vitória Crédito: Hospital de Olhos de Vitória/Divulgação

O investimento focado na superioridade da mão de obra e dos equipamentos sempre foi uma premissa do Hospital de Olhos de Vitória (HOV). Mas, desde fevereiro deste ano o hospital possui a Acreditação ONA, que é uma das principais metodologias de avaliação e certificação da qualidade, para os serviços de saúde no Brasil.

A nova conquista vem para coroar as comemorações pelos 45 anos do Hospital de Olhos de Vitória, completados em 2022, como lembra a gerente executiva institucional do HOV, Heloisa Rodrigues Queiroz.

"Somos o primeiro hospital oftalmológico do Espírito Santo a obter esse certificado. Estivemos por mais de dois anos trabalhando incansavelmente na implementação de práticas, protocolos, processos e controles, para que os avaliadores credenciados pela ONA pudessem verificar o cumprimento de todos os itens e requisitos padronizados" Heloisa Rodrigues Queiroz - Gerente executiva institucional do HOV

A acreditação, segundo Heloisa, reforça o compromisso e preocupação do hospital com a qualidade dos serviços e dos processos internos, indicando que a instituição segue uma padronização e prima pela qualidade em tudo o que faz, além de manter o seu foco na segurança do paciente.

O que é

A ONA ou Organização Nacional de Acreditação é uma entidade não governamental e sem fins lucrativos, com mais de 20 anos de atuação, que vem servindo de referência pelas instituições de saúde, que assumem o compromisso de estar em processo permanente de melhoria dos seus padrões de qualidade e segurança do paciente.

Atualmente, mais de 80% das instituições acreditadas no Brasil utilizam os padrões da ONA, entre elas hospitais, ambulatórios, laboratórios, home care, serviços de pronto-atendimento, serviços oncológicos e muitos outros.

A ONA é uma das principais metodologias de avaliação e certificação da qualidade para os serviços de saúde no Brasil. HOV recebeu reconhecimento este ano Crédito: Hospital de Olhos de Vitória/Divulgação

De acordo com a gerente executiva do Hospital de Olhos de Vitória, o Manual da ONA possui requisitos específicos, divididos por seções, para cada segmento do serviço oferecido ao paciente, visando estimular a melhoria contínua dos processos das instituições de saúde, por meio do estabelecimento de padrões e de metas, que devem ser observadas por elas em seu dia a dia operacional.

Meta

A acreditação ONA reforça o compromisso e preocupação do Hospital de Olhos de Vitória com a qualidade dos serviços e dos processos internos Crédito: Hospital de Olhos de Vitória/Divulgação

Heloisa Queiroz destaca que o HOV segue avançando nas melhorias e uma delas é a busca pela consolidação e crescimento do valor da marca no mercado, por meio de projetos voltados para a oferta de serviços diversificados e ampliação da estrutura.

"Nossa meta é ousada, mas estamos conscientes de que são os desafios que nos movem e nos levam a melhores resultados. Por isso, seguimos trabalhando e nos aperfeiçoando cada vez mais. O processo de melhoria é contínuo e queremos alcançar o nível máximo dessa acreditação”, acrescenta.

Segundo a gerente, a validação da ONA é resultado também da atuação dos colaboradores do hospital. "Não podemos deixar de agradecer a cada um deles, pelo esforço contínuo, dedicação e comprometimento. São eles que geram mais ativos e multiplicam os resultados e por isso são considerados para o Hospital de Olhos de Vitória o ativo mais importante. Afinal, são essas pessoas que fazem funcionar a engrenagem da operação e atuam para o alcance dos objetivos e metas estabelecidas", ressalta ela.

Hospital de Olhos de Vitória

Hospital de Olhos de Vitória está localizado na Praia do Suá, na Capital Crédito: Hospital de Olhos de Vitória/Divulgação