Aparelho de última geração é capaz de controlar doença na córnea

Dentro da Medicina, especialistas afirmam que a área de Oftalmologia é uma das que mais evoluíram nas últimas décadas Crédito: Hospital de Olhos de Vitória/Divulgação

Dentro da Medicina, especialistas afirmam que a área de Oftalmologia é uma das que mais evoluíram nas últimas décadas, seja com tratamentos, seja com equipamentos ultramodernos que facilitam o trabalho do profissional e garantem procedimentos menos invasivos, menos dolorosos aos pacientes.

Oftalmologista responsável pelo setor de Ceratocone e Lentes de Contato do Hospital de Olhos de Vitória (HOV), Klicia Molina Guiarizatto da Fonseca ressalta que não tem dúvidas de que essa especialização passou por inúmeras transformações, obrigando os grandes centros oftalmológicos a buscar uma atualização constante.

A médica cita aquisições importantes mais recentes para o HOV, como um equipamento que visa parar a progressão do ceratocone, o Cross Linking.

Instituição tem estrutura de ponta para atender pacientes que podem ser de bebês a idosos Crédito: Hospital de Olhos de Vitória/Divulgação

Segundo a especialista, o aparelho gera uma radiação ultravioleta (UVA) associada a uma vitamina para endurecer as fibras da córnea e tentar, assim, parar a progressão da doença.

"Esse tratamento veio somar-se a outros que já temos no nosso hospital, como o Implante de Anel Intra Estromal, utilizando-se o laser de Femto-Segundo, que recentemente passou uma atualização, e troca da cavidade e da cabeça robótica do laser, melhorando ainda mais o seu desempenho e velocidade de atuação" Klicia Molina Guiarizatto da Fonseca - Oftalmologista responsável pelo setor de Ceratocone e Lentes de Contato do HOV

Outra novidade foi a reestruturação de um setor exclusivo dedicado às lentes de contato especiais para ceratocone, entre elas a lente de contato Escleral.

"A cirurgia de glaucoma, de pterígio, estrabismo, óculos plástica, entre outras, também são realizadas em nosso hospital com certa frequência", ressalta a Klicia.

De bebês a idosos

Referência no Estado, o Hospital de Olhos de Vitória também atende bebês e crianças Crédito: Hospital de Olhos de Vitória/Divulgação

O HOV está preparado para realizar cirurgias em todos os tipos de paciente, desde bebês e crianças até adultos e idosos em condições especiais. Para isso, o hospital ampliou a sua estrutura de suporte em anestesia, com a aquisição de novos equipamentos, além de ampliar a equipe médica de anestesistas, aperfeiçoando sua capacidade cirúrgica e funcionamento 24h por dia.

Hospital de Olhos de Vitória

HOV ampliou a sua estrutura de suporte em anestesia, com a aquisição de novos equipamentos, além de ampliar a equipe médica Crédito: Hospital de Olhos de Vitória/Divulgação