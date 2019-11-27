Qualificar ES já formou quase 12 mil pessoas em 2019

Formandos mostram seus certificados de qualificação. Crédito: Secti/Divulgação

Lançado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) em 15 de maio deste ano, o programa Qualificar ES já capacitou quase 12 mil pessoas em duas ofertas de vagas. E esse número ainda deve aumentar, com a formatura das turmas da terceira fase de cursos.

O Qualificar ES oferece qualificação profissional dentro de uma proposta empreendedora e inovadora, atuando prioritariamente nas áreas do programa Estado Presente, em bairros com alta vulnerabilidade social, como explica a secretária de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Cristina Engel.

O que é a síntese do Estado Presente? Por meio de um diagnóstico, foram identificadas as comunidades mais socialmente vulneráveis e, nesses locais, há ações de combate à criminalidade. Nosso papel de intervenção nessa realidade social é o de formar pessoas que sejam aptas a ter uma renda e, dessa forma, oferecer melhores oportunidades de uma vida social integrada. E nós acreditamos que, por meio da educação, da formação e da qualificação, a gente consegue fazer isso, afirma a secretária.

Além de contribuir com qualificação profissional com foco no empreendedorismo, o Qualificar ES atua na prevenção da criminalidade, na promoção da autoestima e na melhoria de condições de desenvolvimento dos moradores.

Os cursos

A Secti já disponibilizou em 2019 três ofertas de vagas no Qualificar ES, com cursos presenciais, semipresenciais e online, atendendo às necessidades das comunidades, das empresas e órgãos do governo.

A modalidade presencial contempla os moradores do Estado com idade mínima de 16 anos, em especial os que vivem nos bairros atendidos pelo Estado Presente.

Já os cursos semipresenciais são destinados aos profissionais da educação, além da população.

Por último, na modalidade online, a qualificação é ofertada por meio de uma plataforma hospedada na Prodest e desenvolvida pelo Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, vinculado à Secti.

O que procuramos nesses cursos é realmente qualificar. Não são cursos rápidos. Não é só dar uma pincelada de conhecimento. Procuramos primeiro trabalhar com a exigência desse mundo do trabalho, seja do mercado em termos de empregabilidade, seja dar oportunidade de desenvolver negócios. Então, quando a gente oferece o curso, é porque a chance da inserção dessa pessoa no mercado de trabalho ou no empreendedorismo é muito grande, pontua Cristina Engel.

O governador Renato Casagrande faz uma selfie com formandos do Qualificar ES. Crédito: Secti/Divulgação

Doces para festas

O Qualificar ES permite a muitas pessoas ter uma qualificação profissional capaz de proporcionar geração de renda para a família. Foi o que aconteceu com a dona de casa Glêicia Reis de Souza Marcelino, de 38 anos, moradora de Vista Mar, Cariacica. Ela concluiu o curso de Doces para festas e agora ajuda a reforçar o orçamento da casa, que é mantida pelo trabalho do marido com a venda de seus produtos.

Ela fabrica doces diversos para festas de aniversário e casamento, como brigadeiros tradicionais, de churros e gourmet, beijinhos, ouriços de café, bombons, cupcakes, entre outros.

Glêicia Marcelino se qualificou e hoje fabrica docinhos e bombons. Crédito: Acervo pessoal

A doceira quer investir na área para ter o próprio negócio e está se especializando. Empolgação é o que não falta. Ela já fez outro curso online que permitiu aprender novos sabores e pretende, em 2020, aprimorar suas técnicas na fabricação de bolos.

O que faz a diferença é estudar, tomar a frente de conhecer coisas novas, receitas novas e mais elaboradas. Tem que entrar na onda e ir junto. E o Qualificar ES me permitiu isso, ter a segurança no que estou fazendo. Foi muito legal, conta Glêicia.

Novo emprego

Morador de Nova Rosa da Penha, Cariacica, Heudison Andrade, de 29 anos, estava desempregado há três anos. Para mudar a situação, ele participou do curso de Auxiliar de Estoque e Armazenamento do Qualificar ES e, antes mesmo de terminar a qualificação, conseguiu um emprego.

"Sou muito grato pelo curso. Eu o escolhi justamente pela demanda de pessoas qualificadas na área aqui no Estado. Estava há três anos desempregado e, se não fosse pelo curso, não conseguiria espaço no mercado de trabalho." Heudison Andrade -

Artesanato e congelados

Aprender novas ferramentas que ajudam a promover o próprio negócio foi a principal lição levada por Ivete Rangel, de 52 anos, do curso de Auxiliar de Rotinas Administrativas do Qualificar ES.

Moradora de Vale Esperança, Cariacica, Ivete é autônoma e trabalha com venda de salgados congelados para festas e tiaras infantis. O curso ajudou e pretendo fazer outros no ano que vem, diz Ivete, que usa as redes sociais para divulgar as peças de artesanato. Uso o Facebook, mas a maioria das minhas vendas é pelo WhatsApp, conta.

Tiaras para crianças vendidas nas redes sociais por Ivete Rangel, que participou do Qualificar ES. Crédito: Acervo pessoal

Salão reabre as portas

A cabeleireira Sandra Berud dos Anjos, de 41 anos, que mora em Canaã, Viana, participou do curso de Auxiliar de Rotinas Administrativas do Qualificar ES. Ela conta que estava com o salão de beleza próprio fechado e que ao longo de quatro anos trabalhou em outro espaço.