Qualificação traz nova chance para recomeçar

O curso de solda é uma das opções de capacitação profissional. Crédito: Pixabay

Oferecer uma chance para recomeçar a vida depois de estar preso, por meio da qualificação profissional. Foi pensando em reintegração à sociedade com criação de oportunidades de geração de renda que a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) passou a oferecer cursos gratuitos do programa Qualificar ES para apenados, egressos e menores em medida socioeducativa.

Os cursos de demanda induzida são ofertados graças a parcerias firmadas com órgãos do governo e prefeituras. Em conjunto com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), foram criadas 1.003 vagas para apenados e egressos em cursos de qualificação de Auxiliar de Rotinas Administrativas e Recepcionista. Um dos cursos em andamento é o de solda, realizado na quadra da Mocidade Unida da Glória, em Vila Velha.

Já para socioeducandos foram 1.015 oportunidades, em parceria com o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). Dentre os cursos ofertados, estão os de Garçom, Almoxarife, Auxiliar de Estoque e Armazenamento, Auxiliar de Logística e Produção, Informática Básica e Avançada, entre outros.

De acordo com a secretária de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Cristina Engel, proporcionar capacitação profissional é importante, pois oferece uma oportunidade de recuperação para pessoas que se envolveram em atividades ilegais, sobretudo os menores.

"Considero inaceitável a ideia de não dar uma oportunidade para quem pisou na bola, principalmente para o socioeducando. Temos que investir nesse menino que teve esse tropeço, dar uma orientação para ele, uma possibilidade para que ele saia do Iases sem esse estigma de alguém que errou, mas sim com a esperança e o conhecimento adequado para poder fazer o caminho certo." afirma Cristina Engel - Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional

E completa: Queremos que esse programa seja cada vez mais ampliado, porque acreditamos que essa é a forma de diminuir a criminalidade. Através do investimento neste jovem que tropeçou.

Autoestima

Professor de Língua Portuguesa e Inglesa do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, em Vila Velha, Marcelo Cardoso Lima Santos, coordenador dos cursos em parceria com a Sejus e Iases, afirma que a oferta de qualificação profissional ajuda na recuperação da autoestima e dá oportunidade de mudar de vida.

"Temos bons resultados e a adesão é muito boa. É um trabalho bem bacana, tem uma resposta muito positiva das duas secretarias e dos próprios alunos. Mesmo os que não se enquadram no mercado, eles continuam fazendo os cursos e se sentem integrados." Marcelo Cardoso Lima Santos - Professor de Língua Portuguesa e Inglesa do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho

Equipe de professores que leciona nos cursos do Iases e Sejus, no pátio do CEET Vasco Coutinho. Crédito: Acervo/Marcelo Cardoso

Como educador, ele pontua que, apesar de haverem casos de reincidência no crime, o trabalho realizado é bem recebido pelos alunos, que se mostram interessados em aprender.

Como é bom trabalhar com eles, poder levar nem que seja um pouquinho de esperança, uma orientação para o mundo. É um trabalho muito gratificante afirma o coordenador, que destaca a importância da capacitação profissional para quem tem o desejo de empreender.

Entre os casos positivos que temos, está o de um aluno que conseguiu montar um carro de churrasquinho em Vitória, legalizado pela prefeitura. Para ele, é uma conquista. E o grande fator para trabalhar com alimentos foi ele ter feito um curso de qualificação com a gente. Foi um ponto que facilitou o licenciamento para ele poder trabalhar. Ele está feliz da vida, conta.

Logo depois de deixar o sistema prisional, Maria (nome fictício), de 28 anos, moradora de Vila Velha, descobriu os cursos da Secti através de indicação de amigas e procurou o Escritório Social, projeto de ressocialização da Sejus em parceria com o Qualificar ES, em busca de qualificação. Segundo ela, isso foi fundamental para conseguir um espaço no mercado de trabalho.

Eu fiz curso de Logística e de Confeitaria Básica. Agora estou fazendo de operador de caixa e de auxiliar de rotinas administrativas. Hoje estou trabalhando e, nas minhas folgas, sigo fazendo os cursos. Trabalho há dois meses num restaurante e tem tudo a ver. Valeu muito a pena e ainda está me ajudando, afirma Maria (seu nome foi omitido para preservar a sua identidade).

Segundo Cristina Engel, esse trabalho de qualificação não é a curto prazo, mas os resultados já começam a aparecer. Essa é uma ideia de política pública de Estado, que não deve se limitar a uma gestão. Já estamos trabalhando indicadores para que possamos saber o que aconteceu com os egressos que fizeram esses cursos de qualificação, afirma.

Jovens adultos

Os cursos de demanda induzida também abrem as portas para jovens adultos que não possuem qualificação. Foram disponibilizadas 150 vagas para estudantes de três Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA), em conjunto com a Prefeitura de Vitória, nas opções de Cuidador de Idosos e Informática.